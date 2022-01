GOD EFFEKT, MEN..: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at tiltakene de satte inn før jul har hatt god effekt.

Støre om coronaen: − Vil prege hverdagen vår gjennom vinteren

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge er på rett vei, men sier at coronaen vil prege oss også de neste månedene.

Av Bjørn Haugan

Han signaliserer at vi risikerer at coronaen kan komme til å henge over oss mye lenger enn til neste gang regjeringen skal vurdere de nasjonale tiltakene, som er 14 januar.

– De tiltakene vi innførte i desember og folks innsats den siste måneden har hatt god effekt. Samtidig settes det oppfriskningsdoser i hele landet. Men de neste månedene vil bli krevende. Coronaviruset vil prege hverdagen vår gjennom vinteren, sier statsministeren til VG.

– Beskytter mot alvorlig sykdom

Han ønsker i en slik situasjon å gi positive signaler, fremfor å skue etter skyene som kan dukke opp.

– Vi ser nå hvor godt vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom. Det viktigste tiltaket vil fortsatt være vaksine, enten det er første, andre eller tredje dose. Økt bruk av massetesting vil også kunne holde samfunnet mer åpent enn det ellers ville vært.

Mens våre naboland og andre land opplever en ekstrem vekst i smitten, har Norge etter den nasjonale nedstengingen før jul, i det siste opplevd at smittetallene har gått ned:

Innleggelsestallene har flatet ut og gått ned igjen etter en topp i midten av desember:

Det er også blitt færre nye corona-innlagte på sykehus de siste ukene:

Men det er stor usikkerhet om den vil øke igjen når de fleste er tilbake på jobb, skoler og studieplasser på nyåret.

Derfor sier Støre også at vi må være forberedt på at smitte og innleggelser vil øke fremover.

– Immuniteten i befolkningen øker gradvis, gjennom vaksiner og gjennom at folk smittes. Men usikkerheten er fortsatt stor. Det skyldes i stor grad omikron-varianten.

– Ingen grunn til å avblåse 17. mai-feiringen nå

– Du gir signaler som kan tyde på at vi må leve med coronarestriksjonene i flere måneder?

– Tiltakene skal ikke vare lengre enn nødvendig. Det viktigste vi politikere gjør i en slik situasjon er å løse en krise som rammer urettferdig, med rettferdige løsninger.

Det har vært skrevet om at våren også vil bli preget av corona, men Støre sier det er altfor tidlig å si noe om barnetog og 17. mai igjen risikerer å bli sterkt begrenset, slik det har vært de to siste årene.

– Det er ingen grunn til å skulle avblåse 17. mai-feiringen allerede nå i januar. Hvilke tiltak som er nødvendige når våren kommer, er det for tidlig å si noe om nå, fastslår han.