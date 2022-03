STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen er sjef for administrasjonen på Stortinget.

Stortingets administrasjon: Mener Skattedirektoratet har tolket loven feil om pendlerboliger

Politikere som har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert på gutte- eller pikerommet, skal ikke betale skatt, mener Stortingets administrasjon.

Det kommer frem i et brev sendt fra Stortingets administrasjon til Skatteetaten på tirsdag. VG har fått innsyn i brevet.

Med det ligger det an til en skattekonflikt mellom Stortinget og skattemyndighetene – for Skattedirektoratet har flere ganger det siste halvåret gjentatt at politikere som ikke har utgifter på hjemstedet, ikke har krav på skattefri pendlerbolig.

Den konklusjonen utfordrer Stortingets administrasjon nå:

«Vi har vanskelig for å se at Skattedirektoratets tolkning, med krav om doble kostnader generelt og avskjæring av skattefrihet for personer som er bosatt i foreldrehjemmet spesielt, kan forankres i lovteksten», står det i brevet, som stortingsdirektør Marianne Andreassen har signert.

Andreassen skriver i brevet at Stortinget har behov for «klargjøring av Skatteetatens syn på de aktuelle reglene».

Skatteetaten er for øyeblikket i gang med en kontroll av om politikere har mottatt skattefrie pendlerboliger på feil grunnlag. I så fall vil Stortinget måtte etterbetale arbeidsgiveravgift for dette.

I brevet til Skatteetaten skriver stortingsadministrasjonen at den bare kjenner til skattemyndighetenes lovtolkning gjennom media. Samtidig viser Andreassen til en rapport Stortinget bestilte fra advokatfirmaet Grette, som hun skriver er mer grundig enn Skatteetatens uttalelser i media.

I Grette-rapporten konkluderte advokatfirmaet med at stortingspolitikere på gutte- og pikerom hadde rett på skattefri pendlerbolig. I dagens brev legger stortingsdirektøren nettopp denne rapporten til grunn når hun skriver at Skattedirektoratet har feiltolket loven.

