«CORONA-MAMMA»: Solbjørg Soli Sele med sønnene Alexander (t.v.) og Victor.

Solbjørg fødte da Norge stengte – og på nytt da Norge åpnet

Solbjørg Soli Sele (33) fra Stavanger ble mamma for første gang 12. mars i fjor – på nedstengningsdagen. Barn nummer to kom til verden på gjenåpningsdagen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

– Det skulle jo ikke være mulig, sier en leende Sele når VG ringer.

Hun og forloveden Bjørn Monge (35) ble foreldre for andre gang 25. september. Da kom sønn nummer to.

At hun skulle bli gravid ni måneder etter første barn, var ikke helt planlagt, sier Sele.

– Men Victor er like høyt elsket, sier hun om yngstemann.

Sele fikk en forsmak på coronarestriksjonene noen dager før hun fødte i fjor. Da paret møtte opp på fødeavdelingen i Stavanger 8. mars for å avtale igangsetting, ble de sendt hjem igjen.

– Vi skjønte ingenting, men på nyheten fikk vi vite at det var smitte på føden, og at bemanningen var sterkt redusert. Jeg fikk beskjed om å komme tilbake dagen etter, sier Sele.

Samboeren kunne ikke dra

9. mars ble hun innlagt, og dagen etter startet igangsettelsen av fødselen. Barnefaren fikk være med hele veien. 12. mars så Alexander dagens lys.

FØRSTEMANN: Alexander ble født da Norge corona-stengte i 2020. Her på fødeklinikken.

Sele hadde selv så mye rier og smerter at hun ikke helt fikk med seg at Norge stengte ned samme dag. Men alvoret gikk opp for henne da samboeren fikk beskjed etter fødselen om at hvis han forlot sykehuset, så kom han ikke inn igjen.

– Det sto vakter utenfor og passet på. Bjørn hadde ikke så mye med seg i bagasjen, så det ble mange dyre innkjøp i kiosken, sier Sele.

Tre døgn etter, da de skulle reise hjem, fikk den nybakte pappaen lov å gå ut i bilen og hente inn barnesetet, så det skulle bli litt varmt før de plasserte den lille der.

– Det var jo så kaldt i bilen. Ellers fikk vi beskjed om å reise hjem, låse døren og ikke slippe inn noen. Vi hadde ikke noen på besøk for tre uker senere, forteller Sele.

TOBARNSFORELDRE: Solbjørg Soli Sele og Bjørn Monge.

Stavanger-kvinnen hadde turbulensen rundt første fødsel friskt i minne da hun skjønte at hun kunne komme til å måtte sette enda et barn til verden i en tid med restriksjoner.

– Vi fryktet at det kunne bli verre denne gangen og var forberedt på at Bjørn ikke kunne være.

– Ante du at det gikk mot gjenåpning da terminen nærmet seg?

– Nei, egentlig ikke. Vi hadde spøkt om det, da vi så at ting begynte å nærme seg. For en ironi det hadde vært, liksom.

Vannet gikk hjemme natt til 25. september.

– Da skjønte vi at dette ikke var noen spøk. Han kom til å komme.

Et par timer over midnatt meldte Victor sin ankomst på sykehuset.

– Da jeg satt på barselhotellet kl 16 og så på Nyhetskanalen, åpnet Norge opp. Egentlig ble alt sammen bare morsomt, sier tobarnsmoren om det utrolige datosammentreffet.

– Har du alltid vært så god på timing?

– Haha, jeg pleier ikke å være for sen i hvert fall. Men her snakker vi vel mer om hell i uhell-flaks, svarer Sele og ler.

LILLEBROR: Victor så dagens lys samme dag som Norge åpnet opp etter halvannet år med «corona-pause».

