U-BIL: En bil står delvis under vann ved Lørenskog stasjon. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Østlandet: Fortsatt oransje flomvarsel noen steder

Mye nedbør og flom har slukt både biler og båter på østlandet. Det er fortsatt oransje flomvarsel noen steder i landet mandag morgen.

Etter dager med mye nedbør varslet NVE om flomfare for deler av Østlandet søndag. Mandag morgen er noen av varslene justert ned til gult nivå. Det opplyser vakthavende hydrolog i NVE Anna Stavvang til VG.

– I løpet av natten ble vannføringen de fleste steder kulminert og de er dermed på vei ned, sier hun.

Oransje flomvarsel kan innebære omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

NVE følger situasjonen tett.

Tre steder i Norge har nå oransje flomvarsel, mens en elv har rødt:

Akerselva i Oslo, Kråkfoss på Jessheim og Nordre Osa i Rendalen.

I tillegg har Rakkestadelva i Rakkestad kommune rødt flomvarsel.

Vakthavende hydrolog i NVE sier at flomvarselet holder på å kuliminere ved Rakkestadelva, men at de følger ekstra med her gjennom dagen.

VASSDRAG: I Akerselva er det høy vannføring. Foto: Terje Pedersen, NTB

Mottok 140 skademeldinger over helgen

Forsikringsselskapet If har siden fredag ettermiddag mottatt nærmere 140 skademeldinger knyttet til privatboliger etter regn, vind, flom og overvann på Østlandet og Sørlandet.

– Det har vært stor geografisk spredning i skadene. Mange har fått vann inn i kjelleren, men det har også vært en god del som har meldt inn vanninntrengning via taket, skriver de i en pressemelding.

I tillegg til skadene på privatboliger, kommer en del vannskader på bedrifter og butikker.

– Det er for tidlig å si noe om hvor store skadene er i kroner og øre, men det er helt klart at det dreier seg om mange millioner. If har sendt ut skadeeksperter til dem som har trengt akutt hjelp i helgen. De har bidratt med å pumpe ut vann og starke opptørking. I noen tilfeller er det snakk om større skader, og det vil være behov for riving og oppussing, skriver de.

If venter å få inn flere skademeldinger mandag.

Både biler og båter under vann

Vestfold interkommunale brannvesen kom med en klar oppfordring til båteiere i et innlegg på Facebook-siden sin søndag: «Se etter båten din!».

Brannmester Sven Erik Andersen råder folk som har åpen båt som ikke er selvlensende til å øse båten sin.

UBÅT: Ved Ollebukta i Tønsberg lå to småbåter under vann etter dager med mye nedbør. Brannvesenet oppfordrer båteiere til å se etter båten sin. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Lommedalselven i Bærum kommune rant over sine bredder søndag. Brannvesenet bisto politiet på stedet.

Elven flommet innover en parkeringsplass, som resulterte i at enkelte biler sto delvis under vann, ifølge vaktkommandør i Brann- og redningsetaten, Hans Erik Tysdal.

Foto: Janne Møller-Hansen

Vannet trakk også inn i verkstedet til steinhugger Arild Settem, noe som voldte visse materielle skader.

– Det er noen tredører som må skiftes ut, sandblåsere som er ødelagt og hele lokalet må tørkes opp for jord og vann, forteller Settem.

Han hadde akkurat kommet hjem fra steinhuggermesse i solfylte Verona i Italia.

– I stedet for å dra på middag måtte jeg dra ut dit og begynne å løfte opp ting fra gulvet. Kontrasten ble stor, sier Settem, som tar det med godt mot og flirer litt av situasjonen.

Krisestab i Lillestrøm

I Lillestrøm har kommunen satt ned krisestab for å følge værsituasjonen, melder Romerikes Blad.

Lørdag kveld ble Leirsund bru på fylkesvei 1535 stengt av Statens Veivesen som følge av høy vannstand i Leira. Også en gangbro like i nærheten ble stengt, men er åpnet opp igjen nå, ifølge kommunalsjef for miljøteknikk Morten Nårstad.

STENGT: Leirsund bru i Lillestrøm er stengt etter høy vannføring.

– Prognosene våre for nedbør sa at vannet kunne stige så mye at vi måtte se på evakuering. Det er en del boliger i området som ville vært utsatt dersom vannet hadde steget ytterligere, sier Nårstad.

På tross av nedbør har elven gått noe ned i løpet av søndag. Men vannstanden er fortsatt så høy at Statens Vegvesen fortsatt avventer med å åpne veibroen.

Bil fast i vannmasser

Ved Lørenskog togstasjon er det store vannmasser, melder NTB. En bil står fast i vannmassene.

Politiet ber folk ved stasjonen om å se til biler som står parkert og sikre sine verdier.

Vaktleder Lasse Hoff hos Øst 110-sentralen sier til Romerikes Blad at brannvesenet har hjulpet to barn ut av bilen.

– De to voksne sitter igjen, mens vi skal få berget bilen ut. Vi får håpe det skjer noe med denne undergangen snart, for det er langt fra første gangen vi er her, sier Hoff.

SPERRET: Undergangen ved Lørenskog stasjon er sperret etter ansamling av store vannmasser.

Undergangen på riksvei 163 Lørenskogveien er nå stengt, opplyser Veitrafikksentralen øst. Også i rundkjøringen Marcus Thranes vei/Lørenskogveien er stengt.

– Parkeringsplassen som ligger nedenfor stasjonen, fylles opp med vann. Vi oppfordrer trafikanter som fremdeles står parkert på denne om å fjerne kjøretøyet.

Vinden herjer i Oppdal

I Oppdal i Trøndelag kan politiet informere om flere skader etter sterk vind.

– Det har gått ut over en del tak og takplater i Oppdal sentrum som igjen har flydd i vinduer langs gågaten. Flere vinduer er knust blant annet, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG.

To lagerbygg har også fløyet med vinden, angivelig av plast.

– I tillegg er det flere trær som er falt. Brannvesenet har gjort en god jobb i forbindelse med sikring av trær, sier Bergstrøm.

En del løse gjenstander har blitt tatt av vinden og knust vindusruter på biler. Større gjenstander som campingvogner og en arbeidsbrakke på et industriområde har veltet etter kraftige vindkast, oppgir operasjonslederen.

– Vi oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander for å unngå flere ødeleggelser, sier Bergstrøm.