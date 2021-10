forrige

Østlandet: Både biler og båter under vann

Mye nedbør og flom har slukt både biler og båter. Vassdrag og elver i Oslo, Romerike og Østfold fortsetter å stige søndag kveld. Brannvesenet ber folk være forsiktige.

Vestfold interkommunale brannvesen kommer med en klar oppfordring til båteiere i et innlegg på Facebook-siden sin: «Se etter båten din!».

Søndag sjekket brannmannskapene to båter som ligger under vann i Ollebukta i Tønsberg.

– Her var det ingen forurensning og heller ikke noe vi kunne gjøre. Bergingen av disse må eierne selv stå for. Vi var i kontakt med båtforeningen og fikk bekreftet at eierne var informert, sier brannmester Sven Erik Andersen.

De råder folk som har åpen båt som ikke er selvlensende til å øse båten sin.

«Med de nedbørsmengdene vi har nå er det fare for å bli eier av ubåt hvis du ikke ser til båten din på noen dager», skriver de videre.

Oransje farevarsel

Etter dager med mye nedbør varsler NVE flomfare for deler av Østlandet.

– Vi har sendt ut flomvarsel på gult nivå for deler av Vestfold, Telemark og Viken, sier vakthavende hydrolog i NVE Tommy Skårholen.

Foreløpig er det ingen tegn til større skader enn det som er vaktet for, oppgir vakthavende hydrolog i NVE.

Utover kvelden vil nedbøren være avtagende for disse områdene, men vassdrag med tilknytning til større innsjøer kan fortsette å stige utover kvelden, ifølge Skårholen.

I Osloområdet, Romerike og Østfold er det sendt ut oransje flomvarsel.

– I disse områdene er det fortsatt en stigende tendens, sier Skårholen.

Oransje farevarsel kan innebære omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

NVE følger situasjonen tett.

- Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier vakthavende hydrolog, Tommy Skårholen.

Lommedalselven renner over

Lommedalselven i Bærum kommune har rent over sine bredder ved Lomma. Brannvesenet bistår politiet på stedet.

Foreløpig har elven flommet innover en parkeringsplass, og noen biler står delvis under vann, ifølge vaktkommandør i Brann- og redningsetaten, Hans Erik Tysdal.

I dag har etaten til Tysdal hatt flere oppdrag med vannpumping i kjellere, trær som har veltet overende, og dårlig sikrede stillaser som har hengt på halv åtte.

– Folk bør være forsiktige. Det er mye vann og sterk strøm og til dels svake kanter langs bekker og elver. Vi oppfordrer folk til å holde seg på god avstand og ikke utsette seg selv for fare, sier vaktkommandør Tysdal.

I Lillestrøm har kommunen satt ned krisestab for å følge værsituasjonen, melder Romerikes Blad.

Lørdag kveld ble Leirsund bru på fylkesvei 1535 stengt av Statens Veivesen som følge av høy vannstand i Leira. Også en gangbro like i nærheten ble stengt.

STENGT: Leirsund bru i Lillestrøm er stengt etter høy vannføring.

Bil fast i vannmasser

Ved Lørenskog togstasjon er det store vannmasser, melder NTB. En bil står fast i vannmassene.

Politiet ber folk ved stasjonen om å se til biler som står parkert og sikre sine verdier.

Vaktleder Lasse Hoff hos Øst 110-sentralen sier til Romerikes Blad at brannvesenet har hjulpet to barn ut av bilen.

– De to voksne sitter igjen, mens vi skal få berget bilen ut. Vi får håpe det skjer noe med denne undergangen snart, for det er langt fra første gangen vi er her, sier Hoff.

Undergangen på riksvei 163 Lørenskogveien er nå stengt, opplyser Veitrafikksentralen øst. Også i rundkjøringen Marcus Thranes vei/Lørenskogveien er stengt.

– Parkeringsplassen som ligger nedenfor stasjonen, fylles opp med vann. Vi oppfordrer trafikanter som fremdeles står parkert på denne om å fjerne kjøretøyet.