FHI: Anbefaler boosterdose til de eldre

Folkehelseinstituttet (FHI) vil gi en tredje dose av coronavaksinen, en såkalt boosterdose, til eldre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i FHIs faglige anbefaling, som er levert til regjeringen. De anbefaler at vaksinen fra Pfizer, som i går ble godkjent som tredjedose i Europa, brukes.

De sier dette kan gjøres på to måter:

Anbefaling om boosterdose til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst 6 måneder siden andre vaksinedose, med en sannsynlig utvidelse ned til aldersgruppene 75-84 år og 65-74 år innen nær fremtid. Anbefaling om boosterdose til alle fra 65 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, hvor det har gått minst 6 måneder siden andre vaksinedose. Rekkefølgen bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, dvs. alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere først, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Danmark, som allerede har rullet ut vaksinen, har valgt å legge seg på alternativ én.

Bent Høie (H) og FHIs vaksinesjef Geir Bukholm holder pressekonferanse tirsdag klokken 14.00.

EMA åpnet for flere

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) åpnet mandag for at de over 18 kan få en tredjedose, seks måneder etter fullvaksinering med Pfizer.

Bakgrunnen er en studie de har gransket, der de ser en økning i antistoff-nivåer med en tredjedose når den er gitt et halvt år etter andre dose, i data fra aldersgruppen 18-55 år.

En tredjedose gis i dag til de med svekket immunforsvar, som har hatt lite effekt. Da kalles det ikke en booster-dose, men en ekstra dose som en del av grunnvaksinasjonen.

Moderna vurderes også som booster, men der har ikke EMA kommet til en konklusjon ennå.

les også EU: Åpner for tredjedose for alle over 18

Må vurderes individuelt for de sykeste

I det faglige grunnlaget, trekker FHI frem at det er sannsynlig at en boosterdose vil gi de samme bivirkningene som er beskrevet etter første og andre dose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at det så snart en EMA-godkjenning at det så snart det foreligger en EMA-godkjenning for booster-vaksinering, planlegges for oppstart av vaksinasjon av denne gruppen i kommunene. De tror derimot dette først vil skje i månedsskiftet oktober/november fordi det samtidig foregår influensavaksinasjon.

De peker også på at det ikke er anbefalt å vaksineres mot influensa og corona samtidig, og skriver at det bør en uke mellom vaksinasjonene.

Om kapasiteten i kommunene for å håndtere booster-vaksinering er begrenset under influensavaksineringen, skriver de at influensavaksinasjon bør ha høyere prioritet enn boostervaksinasjon mot covid-19.