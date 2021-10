VIL HA GJENNOMGANG: Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund vil først ha en gjennomgang av blant annet Politidirektoratets funksjon før han tar stilling til nødvendigheten av å gjenåpne lensmannskontor eller tjenestesteder for politiet.

Politi-Bolstad: Nærvær må styrkes – usikker på gjenåpning av lensmannskontor

HURDAL (VG) Politiets Fellesforbund lovpriser ikke umiddelbart Senterpartiets løfter om å gjenåpne lensmannskontor. Men også de etterlyser bedre politi-nærvær.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund har merket seg at Senterpartiet som et sannsynlig nytt regjeringsparti har høye ambisjoner om å gjenåpne nedlagte lensmannskontor allerede neste år.

– I første omgang er vi opptatt av at de tjenestestedene som ble gjenværende etter reformen er robuste nok, sier Bolstad til VG.

Vil beholde direktoratet

Forbundslederen for politifolk har 17.500 medlemmer i ryggen når han også flagger at de er helt uenige i Senterpartiets uttalte mål om å legge ned Politidirektoratet.

– Vi støtter ikke å legge ned Politidirektoratet. Det kan være grunner til å se på hvilke grep som må tas for at politiet styrkes, men Politidirektoratet har viktige oppgaver og mange dyktige folk og fagmiljøer. Samtidig er det viktig at de tolv politidistriktene vi nå har får anledning til å styre og lede mer enn de nå gjør, sier Bolstad.

POLITI NÆR FOLK: Sigve Bolstad (med lyseblå skjorte) deltok i godt besøkt debatt om nærpolitireformen på Arendalsuka i sommer. Bak ham skimtes politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiets Fellesforbund (PFF) vil i stedet ha en gjennomgang som ser på hva direktoratet var ment å skulle bli, og hva det er blitt til i dag.

Men Bolstad deler Vedum og Senterpartiets syn på at «lovens lange arm» ikke er lang nok.

– Også vi er interessert i at politiet har enda større nærvær i kongeriket Norge. Vi må komme tettere på befolkningen, men også ha fokus på kompetanse og sterke fagmiljø, sier Bolstad, og legger til:

NÆRVÆR I HURDAL: Politiet er også til stede under de pågående regjeringsforhandlingene i Hurdal – som de var det under sonderingene i forrige uke.

– Hvis Ap og Sp nå danner en ny regjering, så har vi forventninger til et økt politinærvær ute blant folk.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen til en løypemelding om regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet i Hurdal mandag ettermiddag. Men de hadde bestemt seg for å kun snakke om en mer aktiv, statlig næringspolitikk. På spørsmål om andre områder ba Vedum VG om tålmodighet.

LØYPEMELDING: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tok pause i regjeringsforhandlingene og innkalte til et kort pressemøte om næringspolitikk mandag ettermiddag.

Politiets Fellesforbunds seks prioriteringer I seks punkter lister politiansattes egen organisasjon opp hva som må vektlegges i et samarbeid med en ny ledelse i Justisdepartementet og Støre-regjeringen. Etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettssikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn. Den nye straffeprosessloven sikrer full identitetsskjerming for politiansatte. Det etableres et nasjonalt varslingsombud. Politiansatte i tjeneste, og politistudenter i praksis og studietiden for øvrig, skal ha samme vern gjennom folketrygden som militærpersonell når det kommer til yrkesskader. Det innføres generell bevæpning av norsk politi. Fremtidens politi har nok ressurser til å møte fremtidens utfordringer med sin kompetanse og slagkraft. (Kilde: Politiets Fellesforbund) Vis mer

Både Politiets Fellesfobund og Sp har dekning for å hevde at politiets nærvær til folk de skal tjene, ikke er godt nok.

I en evalueringsrapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fra tidligere i år, heter det:

«Det har ikkje vore nok ressursar til å både etablere sterkare fagmiljø og eit politi med meir lokalt nærvær. Spesielt små kommunar som mista lensmannskontoret sitt meiner at nærværet til politiet er svekka etter reforma. Dei opplever ikkje at dei nære tenestene har blitt betre, sjølv om samarbeidet mellom politi og kommunane har blitt meir strukturert.»

BJØRNLAND OG MÆLAND: Politidirektør Benedicte Bjørnland i samtale med sin nåværende politiske «sjef», justisminister Monica Mæland (H).

Politidirektør Benedicte Bjørnland har ingen planer om å gjenåpne lensmannskontor, men bruke dagens struktur til å styrke tilstedeværelsen.

– For å øke det lokale nærværet i distriktene vil videre vekst primært skje i de geografiske driftsenhetene i politidistriktet. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2021 og 2022, sa Bjørnland da evalueringsrapporten ble lagt frem før sommeren.

I evalueringen som DFØ har utført på oppdrag fra politiets eget fagdepartement, Justisdepartementet, heter det kort oppsummert i innledningen: