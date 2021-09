Faren har vært anklaget for ulovlig bortføring av sin egen datter. I dag ble han frikjent i Halden tingrett. Her er faren avbildet under reisen fra Kypros tilbake til Norge i 2017. Datteren avbildet da hun var fire år.

Frifunnet for å ha kidnappet egen datter: − For første gang blitt hørt

Selv aktor nedla påstand om at mannen frifinnes. – Det er en enorm påkjenning å være med på noe sånt, og det har det egentlig vært i 6 år, sier den frikjente.

Av Eirik Wichstad

I dag falt dommen i saken om den norske faren som var siktet for å ha kidnappet sin egen datter på Kypros i 2017. Rettens konklusjon: frifinnes.

VG omtalte saken i flere artikler i 2017. Oslo tingrett slo samme år fast at den da fire år gamle jenta var ulovlig bortført.

Underveis i rettssaken i Halden tingrett skjedde noe som sjeldent skjer i norske rettssaler. Aktor la ned påstand om at den siktede skulle frifinnes, og slik ble det.

– Dette er veldig bra, det kan ikke bli bedre, sier faren på telefon til VG.

Har vært sikker

Det er bare minutter siden han fikk vite om dommen i Halden tingrett og er på vei tilbake til hotellrommet for å lese rettens kjennelse.

– Det er en enorm påkjenning å være med på noe sånt, og det har det egentlig vært i 6 år, sier faren og viser til 2015 da mor uten forvarsel hentet barnet i barnehagen, tok med seg datteren i tiltaltes bil og forsvant til Kypros.

– Nå har jeg for første gang blitt hørt, sier faren.

STEDET: Barnehagen på Kypros hvor faren tok med seg datteren i en bil i 2017.

Tilbake i september 2017 skulle moren levere datteren (4) i barnehagen på Kypros.

Faren benyttet anledningen da moren i et uoppmerksomt øyeblikk lukket opp porten til å ta med seg datteren i en bil som ventet like ved.

Etter kort tid tok far kontakt med moren for å inngå en avtale om deling av omsorgen for barnet.

Da han forsto at moren ikke var interessert i dialog, og at han var ettersøkt av kypriotisk politi, begynte han på returreisen til Norge sammen med datteren, i båt og bobil.

Faren sendte bilder på e-post underveis for å forsikre moren om at datteren hadde det bra.

Etter ankomst til Norge meldte han seg for politiet i oktober 2017.

Faren sier han egentlig aldri har vært bekymret for om han ville bli frifunnet. Det har han vært temmelig sikker på hele veien, sier han.

Spenningen har for hans vedkommende i større grad knyttet seg til om domstolene ville tro på alle punktene i hans forklaring.

– Etter hva jeg har hørt fra min advokat er det tilfellet. Vi vinner på alle punkter, sier faren.

– Går i samme fellen

I en skriftlig kommentar til VG svarer morens advokat Sol Elden at «det er uheldig at påtalemyndigheten ikke førte motbevis, og at barnemor ikke ble gitt anledning i retten til å kommentere det hun mener er falske påstander fra far».

– Slik sett går retten i den samme fellen den beskylder andre dommere for å ha gått i tidligere. Dommen påvirker neppe etterlysningen av far på Kypros, men det får kypriotiske myndigheter endelig avgjøre, skriver Elden.

Mener far er best egnet

Etter at moren for andre gang tok barnet med til Kypros har ikke far fått kontakt eller samvær med datteren.

Gitt denne situasjonen, og at moren ikke har ønsket å forhandle om en minnelig løsning med far, mener retten det er bevist at far er den av foreldrene som er best egnet til å sørge for at barnet får opprettholde kontakt med begge sine foreldre.

Retten bemerker at den her ikke har tatt stilling til spørsmålet om hvor det er til barnets beste å bo og hvem av foreldrene som bør ha den daglige omsorgen for barnet.

Retten mener i forlengelsen av kjennelsen at det er til barnets beste at norsk politi og myndigheter jobber for at tiltalte far ikke lenger er etterlyst på Kypros, slik at han faktisk har mulighet for å dra dit, og slik ha samvær med sitt barn.