FIKK BEKREFTET TATOVERINGSTEORI: Forskerlinjestudent June Bolme (35) og førsteamanuensis Torbjørn Østvik Pedersen (39) ved Institutt for klinisk odontologi på Universitetet i Bergen.

Studie: Tatoverte og piercede mest plaget av sprøyte- og tannlegeskrekk

Nye forskningsfunn bekrefter tannlegeteori: Pasienter med piercing og tatoveringer er de mest skrekkslagne i tannlegestolen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Aller reddest er de med piercing som skal ta sprøyte, ifølge studien.

– Jeg besvimte da jeg tok første coronavaksinen, sier resepsjonist Kamilla Santiago Neeraas (26) hos Attitude Tattoo Studio i Oslo til VG.

Hun har både tatoveringer og piercinger og har flere ganger svimlet og svimt av under legebesøk. Neeraas forteller om en intens sprøyteskrekk for vaksiner og blodprøver, men sier hun takler tannlegebesøk fint.

26-åringen bekrefter dermed funnene til to forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) – som i en ny pilotstudie har påvist at personer med piercinger har kraftigere sprøyteskrekk enn andre.

BEKREFTER STUDIEFUNN: Kamilla Santiago Neeraas (26) har flust med tatoveringer og piercinger. Og intens sprøyteskrekk.

June Bolme (35), forskerlinjestudent ved tannlegestudiet på UiB, hadde lenge lurt på om myten kunne stemme:

Frykter personer med piercinger og tatoveringer injeksjoner og tannlegebehandling mer enn de av oss er uten permanent kroppsdekorasjon?

– Paradoksale funn

Sammen med Torbjørn Østvik Pedersen (39), førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB, gikk hun i gang med et pilotprosjekt. Resultatet ble nylig presentert i det internasjonale tidsskriftet Journal of Oral Science.

– Vi spør alltid pasientene om de er nervøse og så paradokset i at de som hadde tatoveringer ofte var redde. Jeg har hørt flere andre tannleger og fagmiljø snakke om dette, så vi tenkte at vi måtte undersøke om det stemmer, forteller June Bolme på telefon til VG.

Hun forsker vanligvis på odontologiske biomaterialer, men startet på prosjektet utenom studier og jobb i juni 2019 og rakk akkurat å avslutte feltdelen før Norge stengte ned i mars 2020. Totalt 101 personer har deltatt i spørreundersøkelsen.

Bolme oppsøkte 10 tatoverings- og piercingstudioer i Bergen og fikk 55 personer med tatoveringer og / eller piercing til å svare på et spørreskjema. Kontrollgruppen på 46 personer huket hun fatt i da de kom ut fra frisørtime hos Cutters.

PANGSTART PÅ FORSKERKARRIEREN: June Bolme (35) går på forskerlinjen på tannlegestudiet ved Universitetet i Bergen.

Førsteamanuensis Torbjørn Østvik Pedersen, som har hatt veileder- og analyseansvar for studien, håper resultatet kan bli til nytte for pasienter i fremtiden. Odontofobi, faguttrykket for tannlegeskrekk, er både utbredt og helseskadelig, understreker han.

– Det offentlige tilbudet til pasienter med odontofobi er begrenset og under press. Noen har så uttalt angst at de må legges i narkose for å få utført nødvendig behandling. Vårt utgangspunkt for pilotstudien er at vi møter mange redde pasienter og prøver å tilrettelegge best mulig så de kan mestre situasjonen. Vi prøver å finne verktøy for dem, sier Østvik Pedersen.

– Det er slett ikke alle med tatoveringer og piercing som har tannlegeskrekk. Men funnene våre er tydelige nok til at vi kan forske videre på dette.

Tannlegeskrekk verst for tatoverte

Pilotstudien viser ingen signifikante forskjeller mellom kjønn eller alder. Tannlege- og sprøyteangsten øker noe med antall tatoveringer, men det er ingen store forskjeller her heller. Dette forklarer forskerne med at relativt få deltar i studien.

– En interessant observasjon er at vi fant ut at de som har piercing scorer litt høyere på sprøyteskrekk, men ikke på tannlegeskrekk. Det er hovedsakelig dem med tatoveringer som har tannlegeskrekk, sier førsteamanuensis Torbjørn Østvik Pedersen.

– Har dere fått forklaring på hvorfor?

– Nei, vi har ikke gått inn i dette i undersøkelsen vår. Det blir ren spekulasjon fra vår side.

Funnene er solide nok at temaet bør forskes videre i større skala, mener Pedersen. I likhet med Bolme er han opptatt av å ikke overdimensjonere.

– Vi skal ikke fremstille det vi har gjort så langt som banebrytende forskning. Det er en liten studie med en del begrensninger, men med svært interessante funn, understreker Torbjørn Østvik Pedersen, som til vanlig driver med stamcelleforskning.

– Jeg gikk rett i bakken

Sprøyteskrekkslagne Kamilla Santiago Neeraas (26) er ikke overrasket over funnene.

I løpet av livet har hun tatt 11 piercinger totalt og tidligere hatt utvidede ører. Disse er nå sydd igjen, men Neeraas har fremdeles to piercinger i nesen og tre i ørene. Hun har også «full sleeve» med tatoveringer på høyre arm, flere tatoveringer på venstre underarm og fingre, samt på beina. Neste prosjekt er å tatovere magen.

Likevel er 26-åringen så redd for sprøyter at hun flere ganger har besvimt av skrekk under legebesøk. Senest altså under coronavaksinering på et vaksinesenter på Grünerløkka.

– Det var masse folk og stemningen var veldig kjapp, kjapp. De som jobbet der var omtenksomme, men når ting går så raskt blir man gjerne litt stresset. For meg som er redd for sprøyter generelt resulterte besøket i at jeg gikk rett i bakken, sier Neeraas.

I forkant av vaksineringen var hun «spent og nervøs», men innstilt på at alt skulle gå bra.

– Å ikke ta coronavaksine var aldri noe alternativ. Det gikk ok da jeg fikk stikket, men da jeg satt i venteområdet etterpå sa jeg ifra til en sykepleier at jeg følte meg uvel. Da han ba meg om å prøve å reise meg opp, falt jeg sammen. Etterpå fikk jeg vite at jeg hadde borte i et minutt.

Forskningsprosjektet har ikke tatt for seg hvorfor de med sprøyteangst og tannlegefobi reagerer som de gjør, men Kamilla Santiago Neeraas har en teori:

– For min del ligger det nok mentalt. Jeg er også veldig sensitiv som type. Siden min mor er fra Filippinene og jeg har reist mye, har jeg tatt en del ekstra vaksiner i løpet av livet. Det handler nok mest om at man er så stresset og superspent at når alt er unnagjort og man egentlig kan slappe av, så går det ikke. Det er da man går i bakken, mener hun.

– En annen type smerte

Selv opplever hun ofte å bli kvalm når hun skal bytte smykke i piercinghullene.

– Kvalmen går over etter noen minutter. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg tror kanskje det som trigger kvalmen er tanken på å stikke noe inn i kroppen.

– Hva tenker du om funnene?

– Jeg tenker at forskerne har misforstått litt. Det er en annen følelse og smerte knyttet til å pierce og tatovere seg enn til å gå til lege og tannlege. For min egen del handler det om motivasjon: En tatovering eller piercing gir et estetisk resultat.

Kamilla Santiago Neeraas opplever også smerten annerledes. For henne er tanken på at noen skal stikke en nål med injeksjonsvæske inn i henne verre enn selve smerten.

– Jeg synes det er ubehagelig at noe sprøytes inn i meg. Mens tatovering gir en brennende følelse i et av hudlagene.

Også hos Attitude Tattoo Studio hender det at kunder besvimer. Det gjelder gjerne dem som har peppet seg opp så mye før timeavtalen at de kollapser i etterkant, registrerer Neeraas, omtrent som hun selv gjorde på vaksinesenteret.

– Vi forklarer nervøse kunder at følelsen er helt annerledes enn når de får en sprøyte. De fleste sier at det går bedre enn de hadde forventet.