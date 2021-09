Gjerdrum-rapporten: Bekkeerosjon var hovedårsaken til skredet

GJERDRUM (VG) Ekspertutvalget anser blant annet den våte høsten 2020 som den utløsende faktoren for skredet.

Ti personer og et ufødt barn mistet livet 30. desember i fjor, da mer enn én million kubikkmeter jordmasse raste ut ved tettstedet Ask i Gjerdrum kommune.

Utvalget som har gransket kvikkleireskredet på Romerike, presenterer onsdag sin konklusjon om årsaken for olje- og energiminister Tina Bru (H) i Gjerdrum kulturhus.

– Vi mener vi har funnet årsaken til kvikkleireskredet. Men det er ikke vårt mandat å se på skyldspørsmålet, innledet utvalgets leder Inge Ryan.

Utvalget har dermed ikke konkludert med hvorvidt noen hadde særlig ansvar for å gjøre sikringen som ville vært nødvendig for å forhindre skredet.

Utvalget påpeker at høsten 2020 var den våteste sesongen som er registrert i området på tyve år, og at det kom spesielt mye nedbør i romjulen. Det var dessuten uvanlig mildt og derfor lite tele i bakken, noe som bidro til økt vannmetning i bakken.

«I sum finner utvalget at den våte og uvanlig milde høsten, med tilførsel av mye vann i bakken i månedene før skredet, mest sannsynlig er den direkte utløsende faktoren for skredet», heter det i rapporten.

De skriver at skredet 30. desember i fjor er et resultat av at erosjon i Tistilbekken gjennom flere år hadde forverret en allerede dårlig stabilitet i skråningen vest for Holmen.

Dette skapte en situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020, mener utvalget.

SKREDGROPEN: Til venstre i bildet kan man se Tistilbekken, som starter nærmere Ask sentrum og renner ut ved skredområdet.

Leirskredet er blant de største vi har hatt i Norge.

14 bygninger med 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av leirmassene. 1600 mennesker ble evakuert fra området.

Oversikt: Slik var de dramatiske minuttene

Peker ut bekk som hovedårsak

Erosjon i Tistilbekken, og manglende sikring av bekken, er ifølge granskerne en hovedårsak til katastrofen. Erosjon er en prosess der jordmasser løsner og flyttes med vann.

VG har tidligere skrevet om at det har kommet flere advarsler om vannføringen i Tistilbekken:

En 2009-rapport advarte mot erosjon og stilte en rekke krav til sikringstiltak i Nystulia, men loven hindret kommunen fra å kreve nye tiltak.

2019: Gjerdrum golfklubb pekte på at økt avrenning førte til oversvømmelser på golfbanen, nord for Nystulia

2019: En rapport fra konsulentselskapet Norconsult konkluderte med at risikoen for oversvømmelser fra bekken var stor ved de kritiske punktene

Januar 2021: Nystulia-beboer Bjørn Langerud kontaktet kommunen om bekymring for undergraving på grunn av store vannmengder i bekken

Utvalget peker på at flere typer menneskelig påvirkning har virket i samme uheldige retning og bidratt til økt erosjon i Tistilbekken.

«En ødelagt bekkelukking og flere små vannføringstopper som følge av urbanisering er de viktigste faktorene», heter det i rapporten.

At dette ikke skjedde i 2000, men kunne skje i 2020, mener utvalget er et resultat av at erosjon i mellomtiden hadde redusert stabiliteten i skråningen og marginen mot skred.

Uklart hvem som har ansvar for sikring

Utvalget har ikke konkludert om noen hadde ansvar for å utbedre situasjonen ved Tistilbekken, og i så fall hvem det var.

Den lille elven som nå pekes ut som hovedårsaken til skredet, starter nærmere Ask sentrum og renner ut ved skredområdet. Før var ravinene langs bekkene dekket av trær, busker og planter. Røtter holdt den kvikkleireholdige massen på plass.

Da boligbyggingen startet på Ask, ble deler av massene i lia og langs ravinene flyttet. Masseflytting og utbygging kan ha forstyrret stabiliteten i grunnen.

En forutsetning for utbyggingene i Nystulia var at Norges Geotekniske Institutts krav til sikring mot erosjon ble fulgt. Utbygger Odd Sæther har tidligere sagt at alle pålegg er fulgt.

- Det som er gjort hele tiden i flere år, er å stabilisere masser og steinsette bekkeløp, uttalte Sæther til VG 22. januar.

Har sett på nabolaget som raste

Utvalget har særlig sett på utbyggingen av Nystulia, etablering av golfbanen og enkelte andre mindre tiltak i området.

Etter at reguleringsplanen for Nystulia ble vedtatt i 2005, påpekte NGI at stabiliteten i retning vest, mot den øvre delen av Tistilbekken, ikke var tilfredsstillende.

NGI påpekte også at det var behov for erosjonssikringstiltak i bekken. Tiltak for å bedre stabiliteten ble gjennomført, og bekken ble erosjonssikret ned til samløpet med Brådalsbekken.

«Det ser for utvalget ut til at det i hovedsak ble foretatt riktige vurderinger, og iverksatt nødvendige tiltak innenfor det området som ble analyser», skriver utvalget.

Vurderingene av områdestabilitet utført i forkant av utbyggingen av Nystulia inkluderte ikke området vest for Holmen. Regelverket og veiledningen den gang forutsatte ikke at det skulle gjøres geotekniske vurderinger så langt fra utbyggingsområdet.

Golfbanen ligger tett opp til området der skredet ble utløst. Likevel vurderer utvalget at selve etableringen av golfbanen ikke har hatt negativ innvirkning på områdestabiliteten.

Disse sitter i Gjerdrumutvalget Inge Ryan, tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Levanger (leder).

Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics, Oslo.

Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef i Lillestrøm kommune, Lillestrøm.

Gunnar Ove Hæreid, ass. statsforvalter i Vestland fylke, Sogndal.

Tone Merete Muthanna, professor i bygg- og miljøteknikk (NTNU), Trondheim.

Steinar Nordal, professor i geoteknikk (NTNU), Trondheim.

Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør i Statens vegvesen, Nordre Follo. Vis mer