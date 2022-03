TAR IMOT FLYKTNINGER: Emilie Enger Mehl er justis- og beredskapsminister, og har ansvar for blant annet asylmottakene og mottakssentrene.

Justisministeren: Vurderer å la flyktninger bo privat og beholde støtte

Regjeringen åpner for å bruke private hjem og eventuelle slektninger i Norge som en del av beredskapen for å ta i mot flyktninger fra Ukraina.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) overfor VG.

– Vi ser nå på en løsning for å kunne ta i bruk private hjem som en del av beredskapen - og la flyktninger bo nær familie og venner, innleder hun.

– Vi vil se på hvordan vi kan lage en innretning som gjør at private hjem kan være et oppholdssted for flyktninger med noe ytelser til livsopphold der. Men vi må også ramme det inn slik at det ikke blir en ordning som gjør at vi ikke har oversikt over hvem som er her i landet, sier Mehl til VG.

Kommunenes ønske

Hun la merke til at hovedstyret i Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) mandag vedtok å be om en endring i regelverket slik at ukrainske asylsøkere kan bo hos slektninger i Norge uten å miste retten til økonomisk bistand.

Justis-statsråden minner om at ordningen med asylmottak har klare hensikter, men at regjeringen er åpen for å se på andre løsninger i tillegg.

VENTER PÅ SLEKTNINGER: Ukrainske Lena Larsen som bor i Lyngdal, fotografert utenfor mottakssenteret i Råde mens hun ventet på sin egen mor og tre andre slektninger som flyktet fra Ukraina-krigen.

– Det er gode grunner i en normalsituasjon til at asylsøkere skal være på mottak i denne fasen. Det er fordi at man skal kunne registrere dem, kartlegge hvem de er og finne en egnet bostedskommune, sier Mehl.

Hun legger til:

– Hvis vi skal åpne for en ordning der man er asylsøker og kan bo privat, så må vi være sikre på at vi ikke avgrenser den ordningen slik at folk ikke kommer utenfor systemet. Vi må fange opp folk for å kunne følge dem opp, nyanserer hun.

Vil ikke miste oversikt

Hun minner om at selv om det ligger an til en åpning for at flyktninger kan huses privat, så er en oversikt over hvor flyktningene bor fortsatt viktig.

– Og vi må unngå at kommunene ikke får store regninger knyttet til dette, sier justisministeren.

Hun følger dermed opp det statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) antydet da han møtte nyankomne ukrainske flyktninger i Porsgrunn tirsdag.

På spørsmål fra VG om han ville oppfordre folk med plass og anledning til å ta i mot flyktninger privat, svarte Støre:

– Ja, det gjør jeg. Da kan du ta kontakt med kommunen som har kontakt med UDI. Vi kan ikke satse på at det er mottaksplasser som kan løse dette, svarte statsministeren.

MINISTEREN OG UDI-SJEFEN: Emilie Enger Mehl og UDI-direktør Frode Forfang forbereder seg på den største flyktningestrtømmen til Noirge i nyere tid.

Vil ikke oppgi tall

Justisminister Emilie Enger Mehl har ennå ikke noe antall flyktninger som Norge har tatt høyde for å kunne motta:

– Det er ikke riktig ennå å tallfeste antallet som skal hit. Norge er innstilt på å hjelpe de som søker tilflukt hos oss. Vi ser at ankomsten ikke er veldig stor til Norge ennå, men den kan øke mye fremover, og det kan skje raskt, svarer hun på VGs spørsmål om antallet Norge tar høyde for.

Mehl, som selv har reist i Ukraina som valgobservatør i flere uker under valget i 2019, er svært takknemlig for den rausheten som nordmenn nå viser mot krigsutsatte ukrainere.

Samtidig kommer hun med en form for advarsel:

– Vi skal ha med oss at dette kan bli krevende og en flyktningkrise som kan nå dimensjoner vi ikke har sett i nyere tid. Det gjør det viktig å etablere systemer for dette som kan komme raskt på plass, som er effektivt, men som kan stå seg når hverdagen kommer. Husk, vi er bare på dag 12 av denne krigen, minner hun om.

Hun observerer at en del flyktninger søker seg til områder der de kjenner noen eller har familie.

– Noen vil nok komme hit på grunn av det. Regjeringen jobber med å møte dette dette på en måte som gjør at vi har kontroll og tar ansvar for at dette skal fungere over tid.