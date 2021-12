UTEN TILSYN: Personer uten autorisasjon blir ikke fulgt opp av helsemyndighetene. MDG etterlyser svar fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Krever svar fra helseministeren etter VG-avsløring

En avskiltet psykolog tar i dag imot pasienter som psykoterapeut. «Uakseptabelt», mener MDG og ber helseministeren komme på banen.

Publisert: Nå nettopp

Tidligere i år avdekket VG at minst 42 psykologer og psykiatere er tatt for å krysse grensen seksuelt med sine pasienter. Alle ble fratatt eller ga fra seg autorisasjonen.

Formålet med å inndra autorisasjonen er å hindre at noe liknende skal skje i fremtiden.

VG avslørte nylig at flere eks-psykologer og -psykiatere har opprettet selskaper i beslektede bransjer.

Blant annet tar en tidligere psykolog i dag imot pasienter som «psykoterapeut».

– Det er uakseptabelt av behandlere som er blitt fratatt muligheten til å drive med helsehjelp på grunn av uetisk, uforsvarlig eller ulovlig praksis får fortsette med dette uten noen form for oppfølging eller oppsyn, sier helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug til VG.

«ÅPENBARE SVAKHETER»: Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson i MDG og for tiden vararepresentant for Une Bastholm, mener det bør komme lovnader om lovendringer.

– Åpenbare svakheter

Personer uten autorisasjon, som for eksempel psykolog eller psykiater, kan kalle seg terapeut eller psykoterapeut fordi det ikke er en beskyttet tittel som krever autorisasjon.

Ingen offentlige myndigheter fører tilsyn med personer etter at de har mistet autorisasjonen.

Tidligere i år ble det satt ned et ekspertutvalg som skal undersøke hvordan overgrep i helsetjenesten er blitt håndtert i perioden 2010–2020.

Daværende helseminister Bent Høie (H) lovet også at utvalget også skal se nærmere på hvordan personer uten autorisasjon følges opp.

Arbeidet er ventet å være ferdig i 2022. MDG etterlyser handling allerede nå:

– Vi mener det er flott at et utvalg jobber med dette, men det foreligger åpenbare svakheter i dagens lovverk. Erfaringsmessig vet vi at det kan være ganske varierende hva som kommer ut av arbeidet til slike utvalg. Spesielt er det varierende hvordan dette følges opp i praksis, sier Haug.

UTEN MYNDIGHET: Helsetilsynet kan bare føre tilsyn med helsepersonell som har offentlig godkjenning. Et dilemma at personer uten autorisasjon kan kalle seg noe annet og gi behandling til pasienter, mener etaten.

Etterlyser handling

Det typiske er at ekspertutvalgets arbeid ferdigstilles når sakene ikke lenger får mye oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet, mener Haug.

Da er det lettere for å politikerne å prioritere det som er på dagsorden der og da, sier han.

– Dette kan ikke legges i en skuff. Det er en systemsvikt som rammer sårbare mennesker som tross alt oppsøker en terapeut for å få hjelp.

– Jeg håper derfor at helseministeren allerede nå kan gi en tilbakemelding om at det vil komme forslag til lov- og praksisendringer for å bøte på problemene VG-sakene har avslørt, sier han.

Han tror det regjeringsnedsatte utvalget kan bidra med verdifull informasjon om hvordan man skal føre tilsyn og kontroll med personer som er fratatt autorisasjonen.

– Men til syvende og sist er det politikerne som bestemmer hvordan samfunnet er skrudd sammen. Vi kan ikke akseptere at disse faller mellom to stoler fordi de befinner seg i en sekkepost man ikke har opprettet regler for. Det er vårt ansvar som politikere å rydde opp i. Det ansvaret kan vi ikke fraskrive oss.

Helseministeren: – Feil å forskuttere

I en e-post til VG skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at utvalget nettopp skal vurdere mulige svakheter i dagens regelverk og foreslå eventuelle endringer.

– Det er feil av meg å forskuttere eventuelle endringer i lovverket før utvalget har fått komme med sine anbefalinger, skriver hun.

Helseministeren lover at anbefalingene fra gruppen skal vurderes og følges opp:

– Jeg kan forsikre Haug om at dette ikke blir lagt i en skuff og glemt.

DIREKTØR I HELSETILSYNET: Jan Fredrik Andresen.

Også Helsetilsynet satte iverksatte internevalueringer etter VGs avsløringer tidligere i år.

VG har blant annet avdekket at 10 psykiatere og psykologer har fått ny autorisasjon etter å ha utnyttet pasienter seksuelt.

To jurister uttalte i VG at det kan foreligge straffbare forhold i en rekke av de 42 sakene. Likevel ble bare to personer politianmeldt av Helsetilsynet.

Direktør Jan Fredrik Andresen erkjente da at etaten trolig har vært for tilbakeholdne:

– Dette skal vi gå ordentlig gjennom og se om vi i fremtiden vil etablere tydeligere terskelverdier for hvilke saker vi skal anmelde og ikke, sa Andresen.

Arbeidet er ventet å være ferdig ved årsskiftet 2021/2022.