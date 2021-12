NYE TILTAK: På en pressekonferanse tirsdag kveld presenterte helseminister Ingvild Kjerkol nye og inngripende coronatiltak for hele landet.

Holdt tilbake faglige råd om tiltak til rett før pressekonferanse: − Beklager

Da hun satt i opposisjon, kritiserte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) regjeringen for ikke å publisere faglige råd før corona-beslutningene ble tatt. Nå gjør hun det samme selv.

Publisert: Nå nettopp

– Vi må ha åpenhet rundt de faglige rapportene og rådene, også før beslutningene fattes i regjeringen, sa Kjerkol til VG i mai 2020.

Da var hun helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet – og kritiserte regjeringen til Erna Solberg.

Før regjeringen fatter beslutninger om nye tiltak og håndteringen av pandemien, får de nemlig faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

De siste gangene har disse faglige rådene vist store forskjeller i hva slags håndtering de to fagetatene har anbefalt – og enkelte av anbefalingene har regjeringen valgt ikke å følge.

Men rådene offentliggjøres ikke for alle når regjeringen får dem.

Helsedirektoratet får nemlig ikke legge dem ut uten klarering fra Helse- og omsorgsdepartementet. På torsdag ble anbefalingene publisert én time før regjeringen la frem nye tiltak på en pressekonferanse.

Denne uken, på tirsdag, ble det 74 sider lange dokumentet med faglige råd publisert seks minutter før regjeringen kunngjorde de nye tiltakene på en pressekonferanse.

– Hva er begrunnelsen for at regjeringen ikke vil gi offentligheten innsikt i de faglige rådene tidligere enn dette?

– I dag så må vi bare beklage at det ble så knapp tid, for det er viktig for oss å offentliggjøre de faglige rådene i god tid før de ble presentert og besluttet av regjeringen, sa helseminister Kjerkol etter tirsdagens pressekonferanse.

– Vi fikk faglige råd gjennom helgen og i dag har vi hatt en ekstraordinær regjeringskonferanse hvor vi har tatt disse beslutningene. Så i dag var det dessverre ikke mulig, hevdet helseministeren.

Da hun ba forrige regjering om mer åpenhet, sa hun i mai 2020 også:

– Hittil har regjeringen offentliggjort de faglige dokumentene samtidig som de har fattet sin beslutning. Det er helt uvanlig.

Til Bergens Tidene sa Kjerkol i oktober 2020 følgende om det faglige grunnlaget: «Når det er klart, bør det offentliggjøres».

– Du sa da du satt i opposisjon at «Vi må ha åpenhet rundt de faglige rapportene og rådene, også før beslutningene fattes i regjeringen». Det har du ikke klart å leve opp til selv? Hverken i dag eller i forrige uke.

– Nei, i dag beklager jeg at det ble seks minutter. Det er ikke en standard vi ønsker, svarer helseministeren.

Dette er Norges nye corona-tiltak: