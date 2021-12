PARTILEDER: Sylvi Listhaug mener at representanter må betale tilbake hvis de har fått goder urettmessig.

Pendlerboligsaken: Listhaug krever tilbakebetaling

Frp-leder Sylvi Listhaug krever at de stortingsrepresentantene som urettmessig har fått goder må tilbakebetale. MDG sier at politikerne ikke må gjemme seg bak administrasjonen.

Av Eirik Røsvik

– Vi krever at alle som har mottatt urettmessig pendlerbolig, støtte eller på annen måte har fått goder de ikke skulle hatt må tilbakebetale dette, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, sier torsdag i et brev til Listhaug at de ikke utelukker at dette må skje.

Torsdag klokken 16 møttes de parlamentariske lederne og presidentskapet for å få en statusoppdatering om arbeidet med Stortingets særordninger.

Info Diskuterer pendlerboligsaken Dagsorden for møtet: 1. Gjennomgangene av Stortingets ordninger. Det ønskes innspill fra parlamentariske ledere. - Kort om status for igangsatte prosesser, herunder fremdrift. - Spørsmål om en mer samlet gjennomgang av alle ordninger? - Gjennomgang av saker tilbake i tid, omfang og oppdrag fra Stortinget? - Kortsiktige tiltak? 2. Eventuelt Vis mer

– Behagelig

Listhaug får støtte fra Rødts Bjørnar Moxnes om at representanter skal betale tilbake hvis de har fått urettmessig støtte.

– Det er helt rett og rimelig at det tilbakebetales, sier Moxnes.

Han mener at de store partiene har et stort ansvar, fordi de tidligere har stemt ned en rekke forslag for innstramminger og har flertall i presidentskapet.

Rødt foreslår nå at det ikke skal være mulig å få pendlerbolig hvis man eier eller disponerer en bolig innenfor 40 kilometersgrensen.

– Det kan være behagelig for Frp å peke på en direktør. Det kan være en måte å komme seg unna på selv. Jeg tror ikke folk er så lettlurte, sier han.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes leder Rødt.

Vil gjennomgå alle ordninger

MDG krever i møtet en samlet gjennomgang av alle representantenes ordninger.

– Det er nå eller aldri. Stortinget kan ikke la seg drive fra skanse til skanse. Vi vil ha en full gjennomgang av alle ordninger og alle saker, sier Rasmus Hansson til VG.

Han sier at utvalget som skal gjennomgå pendlerordningen kan få denne rollen og mener at de skal gå tilbake til år 2000.

Presidentskapet varsler før møtet at de i utgangspunktet vil vente til de har resultatet av skattegjennomgangen som er satt i gang. Det skal foreligge innen 15. desember.

Det fremgår av et brev som stortingspresidenten har sendt til MDG.

KREVER OPPGJØR: Rasmus Hansson sier at representantene må ta ansvar og rydde opp i alle ordninger.

– Vi må ta støyten

Hansson sier at det er elementært at de som har fått noe uregelmessig skal betale tilbake.

MDG-representanten kritiserer samtidig de store partiene.

– Det er representantene og Stortingets presidentskaps ansvar. Man kan se på hva administrasjonen har gjort på ting, men vi er deres arbeidsgiver. Vi skal ikke henge ut administrasjonen for å gjemme oss selv, sier Hansson.

Han sier at det har vært «sterke tendenser» til at politikere og partier skyver administrasjonen foran seg.

– Representanter har gjort det og Frp har vært på det sporet. Det synes jeg utidig. Vi er valgt, vi har ansvar og vi må ta støyten, sier han.