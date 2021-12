FALT FØRST: En hannulv på 48 kilo var den første ulven som ble felt, etter to timers jakt av det 120 personer store jaktlaget i Rendalen og Stor-Elvdal sist onsdag.

Ulvejakten: − Formålsløs uten samordning med Sverige

Vinterens norske fellingskvoter på ventelig over 50 ulver, er intet treffsikkert tiltak så lenge det ikke er et overordnet samarbeid med Sverige, mener nestoren blant ulveforskerne, Petter Wabakken.

Av Frank Ertesvåg og Javad Parsa (foto)

– Så lenge Norge og Sverige ikke fører en overordnet ulvebestands-politikk sammen, så blir det noe formålsløst over det uttaket av ulv i Norge som skal pågå i vinter, sier Wabakken til VG.

Selv har han og andre norske rovdyrforskere lenge samarbeidet med svenskene. Men på administrativt og politisk nivå så lever de norske og svenske rovdyrforvalterne i hver sin verden, mener Wabakken.

Han har lagt merke til at Sp og den nye regjeringen vil senke bestanden på ulv, noe som i praksis startet med startskuddet for ulvejakten utenfor ulvesonen sist onsdag.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at til tross for årevis med forskningssamarbeid og faglig samarbeid med de andre landene i Skandinavia om ulv- og bjørnebestander, så mangler dette på overordnet politisk nivå, beklager han.

VETERAN: Petter Wabakken jobber ved Høgskolen i Innlandet. Han har forsket på ulv i over 40 år.

Han minner om at rovdyret kan vandre milevis i løpet av noen timer.

– Ulven er et dyr som kan vandre fra Värmland i Sverige, på tvers av norsk ulvesone og til beiteprioritert utmark vest på for Glomma på under ett døgn. Hvis man feller en flokk på den ene siden av grensen, så vil det helt klart få følger for bestanden på den andre siden, sier veteranen i norsk og nordisk rovdyrforsking.

Han mener det er det på høy tid å få til et omforent bestandsmål for ulv i Norge og Sverige.

Info Hurdalsplattformen om ulv I Hurdalsplattformen heter det at målet med rovdyrpolitikken er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

– Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen, heter det i plattformen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa under presentasjonen av regjerings-erklæringen at det er en politikkendring, der man skal lytte mer, ha et effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken. (Kilder: Hurdalsplattformen og NTB) Vis mer

– Og det bør vel være en lavere bestand i Norge på grunn av det spesielle utmarksbeitet for sau her – som man ikke har i Sverige. Men hovedpoenget er at det trengs samordning fordi ulvebestanden er så tett vevd inn i hverandre i de to landene, legger Wabakken til.

Senest i oktober gikk en ulv løs på en saueflokk i Marker i tidligere Østfold - innenfor ulvesonen.

KRITISERER NORGE: Magnus Orrebrat er styreleder og talsperson for de svenske rovdyrorganisasjonene. Han mener den nye norske regjeringen er ansvarlig for å felle alt for mye ulv i vinter.

Styreleder i de svenske rovdyrorganisasjonene, Magnus Orrebrant, støtter Wabakkens tilnærming.

– Det er en dårlig felles svensk-norsk politikk innen forvaltningen av ulv. Den burde så absolutt ha vært mer samordnet, siden ulv vandrer over grensen hele tiden. Den omfattende jakten i Norge blir indirekte jakt på den svenske ulvestammen, sier Orrebrant. Han jobber for et bedre vern av rovdyr i den Svenska Rovdjursföreningen.

– Skytes for mange ulver i Norge

Orrebrant synes den nye regjeringen i Norge har initiert en alt for ensidig og omfattende ulvefelling denne vinteren.

– Det blir definitivt skutt for mange ulver i Norge. Spesielt er jeg redd for at skytingen av ulv i den norske ulvesonen kan få negative konsekvenser for den norsk-svenske ulve-populasjonen, sier Orrebrant til VG.

JAKTER ULV: En av 120 ulvejegere som var på plass i Rendalen og Stor-Elvdal i tidligere Hedmark fylke - den første uken med lisensjakt utenfor ulvesonen.

I hans eget hjemland Sverige, er det gitt tillatelse til å skyte i alt 33 ulver denne vinteren. I nabolandet er det en adskillig større ulvebestand enn i Norge, nærmere bestemt rundt 395 individer, i følge den siste store tellingen, høsten 2020.

I følge en kartlegging fra Høgskolen i Innlandet for Rovdata i 2018, ble det den vinteren registrert 115 ulv i Norge. Av disse hadde 45 individer tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

I en ny stor studie av opphavet til ulven i Norge og Sverige, bekrefter forskerne ved NTNU det mange har pekt på tidligere, at ulven opphavelig er finsk/russisk, og er sterkt preget av innavl.

Professor Hans K. Stenøien ved NTNU fremhever at denne innavlen gjør ulven sårbar.

– Vi vet ikke om ulven vil bli utryddet. Men det vi sier er at den norsk-svenske ulvebestanden er svært innavlet sammenlignet med de fleste andre ulver i verden. Vi vet at en slik grad av innavl gjør ulven sårbar og utsatt for sykdommer. Tidligere studier har meldt om små kullstørrelser og medfødte misdannelser i den norsk-svenske ulven, skriver Stenøien i en e-post til VG.

Innavlet og sårbar

Han vil ikke begi seg inn på noe anslag om når arten eventuelt kan være utryddet med dagens fellings-tempo, kombinert med sårbarhet grunnet innavl.

– Vi har ikke sett på slike spørsmål i arbeidet vårt. Vi har fokusert på mål på genetisk mangfold og grad av innavl i ulver fra ulike deler av verden, deriblant den norsk-svenske. Vår ulv er veldig innavlet, og dermed sårbar, fastslår Stenøien.

VENTING: Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) står på grendehuset i Sjølisand. Han venter på å komme ut i jaktterrenget. Til venstre: rådgiver i Klima og miljødepartementet, Veronica Turnage.

Professor Barbara Zimmermann ved Høgskolen i Innlandets avdeling midt i ulvekommunen Stor-Elvdal, etterlyser også et bedre norsk-svensk samarbeid:

– Ulven på denne siden av grensen lever i samspill med ulv på svensk side. Derfor smaker det av sysifos-tiltak at man vil ta ut x-antall ulver i Norge. For det vil senere komme nye individer fra svensk side inn i områder hvor norsk ulv skal felles denne vinteren, sier Zimmermann.

Hun minner om at fordi ulven er et territorielt dyr, så vil det bli ledig plass for andre ulver, kanskje fra Sverige – når det felles et ulvepar for eksempel i Stor-Elvdal/Rendalen-området.

Vil lytte til forskerne

Det var hannulven i dette ulveparet som ble felt onsdag i denne uken. Lisensjaktlaget jakter i skrivende stund på ulvetispa i de store skogene i Rendalen/Stor-Elvdal utenfor ulvesonen.

Aleksander Øren Heen (Sp), ny statssekretær i Klima og miljødepartementet, sier han er interessert i et tettere rovdyr-politisk samarbeid med EU-landet Sverige.

– Vi har en felles bestandsovervåkning sammen med Sverige. Vi har også et utstrakt samarbeid med Sverige om å passe på bestanden. Samtidig er det forskjeller mellom landene i den forstand at svenskene ikke har sauer på beite i områder med ulv – og et mindre konfliktfylt forhold til ulveforvaltning. Men jeg lytter gjerne til erfarne forskere om betydningen av et enda tettere samarbeid med Sverige om dette, sier Heen.