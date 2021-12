Testkøen strakte seg godt nedover gaten på Adamstuen søndag morgen.

Lange testkøer i Oslo: − Det er stor pågang

Den foregående uken har rundt 50.000 osloboere testet seg for corona. Kommunen jobber med å øke kapasiteten.

Publisert: Nå nettopp

Smittetallene er vedvarende på vei oppover over hele landet, viser VGs coronaoversikt. Denne uken trådte nasjonale og regionale coronatiltak i kraft for å bremse smittespredningen og som et føre var-tiltak i møte med den bekymringsfulle omikronvarianten.

I hovedstaden er munnbind, stille gater og testkøer igjen blitt et vanlig syn.

På Adamstuen testsenter nær Oslo sentrum står anslagsvis 80–90 personer i kø og hutrer rundt klokken halv elleve søndag formiddag.

– Vi kom hit klokken halv ti, en halvtime før det åpnet, for å unngå kø. Men da var det allerede ti personer foran oss, sier Polina Dobrovolskaia (34). Hun har ingen symptomer, men bor ikke så langt unna og kunne gå bort sammen med moren for å få seg en test for sikkerhets skyld.

Polina Dobrovolskaia (t.v.) og moren hadde på seg selvsydde munnbind med mønster da de testet seg søndag morgen.

Hun synes det var greit med litt innstramming og at alle må teste seg uansett om man er vaksinert eller ikke. Generelt er folk flinke med smittevern, synes hun,

– I alle fall de jeg kjenner. Og nå når det kom påbud om munnbind, så begynte folk å bruke det, opplever jeg.

Kollektivtransport

Litt lenger bak i køen står Knut Midteng (51) som til vanlig jobber med innkjøp. Alle tre i familien var coronasyke for en måneds tid siden, men ingen av dem ble ordentlig syke.

– Så vi var jo heldige sånn sett. Men så er det lukt og smak, den kan bli borte en stund har jeg hørt, og det har jeg erfart. Men det har heldigvis ikke gått ut over matlysten min, humrer han.

Han har ingen symptomer. Men det er snart jul, og han har gamle foreldre som han må ta hensyn til. Midteng tar bussen mye til og fra jobb og vil være på den sikre siden.

– Jeg skylder litt på kollektivtransporten, jeg da. Jeg tar 37-bussen til og fra jobb, og der står man inni folk hver dag uansett tidspunkt, sier Midteng.

Øker testkapasiteten

– Det er stor pågang på alle testsentre også i dag, det har det vært hele uken, sier koordinator for test i Oslo kommune, Silje Thorkildson.

Det er ventetid på alle testsentre og også stor pågang på timebestilling. Thorkildson oppfordrer folk til å kle seg etter været og være forberedt på at det er ventetid.

– Det er en utfordring i den forstand at det er kaldt og at det kan være krevende å stå ute og vente. Det jobbes for å ta unna så raskt som mulig, sier Thorkildson.

Kommunen skal ifølge nasjonale retningslinjer ha en stående kapasitet til å teste 5 prosent av Oslos befolkning i løpet av uken. Altså skal man ha kapasitet til å ta unna rundt 35.000 personer/tester ukentlig. Denne uken har de vært oppe i 7,2 prosent. Altså har trolig rundt 50.000 Oslo-folk testet seg den siste uken.

– Vi har økt kapasiteten de siste dagene og ser på tiltak for å øke kapasiteten ytterligere, sier Thorkildson.

Håper julen kan reddes

Idet kirkeklokkene ringer inn til gudstjeneste er det god flyt i køen på Adamstuen teststasjon, og køen har blitt betydelig kortere.

På Grønland er den mobile teststasjonen satt opp på Grønland Torg. Her er det også kø, men mindre enn på Adamstuen.

Christian Santander (57) sier han ikke er like rik som banken han har samme navn som, men at han klarer seg greit likevel.

Christian Santander (57) er litt sår i halsen og tester seg for sikkerhets skyld.

– Med den nye omikronvarianten som kommer nå, så kan man ikke ta noen sjanser ennå, sier han.

Han bor på Grønland, rett ned i gaten fra Grønland Torg, og sier det er kø stort sett hver eneste dag. Selv prøver han å ta det med ro og holde avstand til folk. Denne uken var det hjemmekontor igjen for ham, som til vanlig jobber ved Høyskolen Kristiania.

– Jeg jobbet hjemmefra fra fredag, og det var nesten litt deilig igjen også, hvis det er lov å si, sier han med et munnbinddekket smil.

Han håper at julen kan bli reddet med de nye tiltakene.

– Jeg synes egentlig at det er bedre at det er for strengt, enn at vi er for snille nå og tar konsekvenser senere. Det koster oss så lite å være strenge nå. For det første så redder man julen, og for det andre slipper man å stenge ned senere igjen, sier han.