«SAFE SPACE»: Pål Christian Mossin Gjøen beskriver gaten hvor baren London Pub befinner seg som et sted han og mange andre føler de kan være seg selv.

Tilbake på London Pub: − Oppleves som viktig

Baren som ble rammet av helgens masseskyting åpnet mandag ettermiddag dørene. Flere har samlet seg for å møte kjente og vise støtte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Masseskytingen i Oslo natt til lørdag kostet to mennesker livet. 21 mennesker ble i tillegg skadd, da gjerningspersonen beveget seg videre ned i gaten mot London Pub, Oslos mest kjente utested for homofile.

Pål Christian Mossin Gjøen (40) var selv på London pub natt til lørdag. Han forteller at han akkurat hadde dratt hjem da han får høre hva som skjer.

– Når jeg drar derfra er det god stemning og yrende liv, jeg klemmer dørvakten og sier god natt. Så kommer jeg hjem og telefonen koker.

– Vennene mine var der fortsatt når jeg dro så jeg begynte å ringe for å forsikre meg om at de var i live og det var de heldigvis.

– Hvordan oppleves det å være tilbake?

– Det oppleves som veldig viktig å være her. Jeg måtte bare tilbake hit. Det er godt å gi bartenderne en klem og se venner og kjente.

Simon Engestøl Løfoll (24) er bartender på London pub og sier det føles bra å være tilbake.

Flere tilbake for første gang

Gjøen forteller at de siste dagene har vært veldig vanskelige med et surr av følelser med sinne, frykt og utrolig tristhet.

– Denne gaten er som vår safe-space. Her kan vi være oss selv. Allerede på lørdag var jeg tilbake og så at politiet hadde sperret gaten, da kom tårene. Den trygge barrieren vi har bygget opp her ble denne helgen skutt i stykker.

Gjøen sier det oppleves som kjipt at minnemarkeringen er avlyst.

– Det har vært vanskelig med så mye dobbel kommunikasjon. Når kan jeg føler at jeg er trygg ute og trygg som jeg er.

FLAGGE OG FEIRE: Lars Tangen (29) og Margrethe Pedersen (32) avbildet utenfor London Pub. Her på vei til Rådhusplassen for å delta på den avlyste minnemarkeringen.

Vondt med avlyst minnemarkering

Lars Tangen (29) og Margrethe Pedersen (32) er og tilbake på London pub for å vise støtte og feire kjærligheten.

– Selv har jeg flere venner som ble skutt og det er derfor viktig for meg å være her å se at alle lever. Vi er her vi som alltid og vi prøver å ha det som før.

Tangen sier og at det oppleves som vondt og vanskelig at den offisielle markeringen er avlyst.

– Akkurat nå oppleves det som at politiet ikke gidder å gjøre jobben sin ved å la oss ha en trygg minnemarkering. Men vi skal fortsatt flagge og feire, avslutter Tangen.