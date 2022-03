Pendlerboligsaken: SMKs toppjurister ville ha med Stortinget på hemmelig skatteplan

I et hittil ukjent notat foreslo embetsverket på Statsministerens kontor at Jonas Gahr Støre (Ap) skulle ta grep i skattestriden rundt pendlerboliger. Årsak: «Gunstig beskatning [...] er nå under press».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det interne notatet ble sendt av Juridisk stab og ekspedisjonssjef Therese Steen. Ifølge notatet, som VG har tilgang på:

Uttrykte de bekymring for at både Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

La de vekt på at en rapport Stortinget hadde bestilt fra advokatselskapet Grette skulle så tvil om Skatteetatens forståelse og håndheving av skatteloven.

Foreslo toppjuristene at Støre utad skulle stille seg bak rapporten og peke på «et uklart regelverk» som årsak til at politikere kunne «trå feil».

Lanserte de planer om «et regjeringsoppnevnt utvalg» hvor initiativet skulle komme fra Stortingets presidentskap, og ikke fra SMK selv.

Deretter ba toppjuristene om at «politisk ledelse tar kontakt med Stortingets presidentskap for å sondere muligheten» for at de kunne ta initiativet til utvalget.

Notatet ble sendt i kjølvannet av en rekke avsløringer i pressen om mulig misbruk av ordningen med pendlerboliger i fjor høst. Det ble også avdekket manglende innbetaling av skatt og manglende arbeidsgiveravgift fra Stortinget og SMK.

Avsløringene hadde allerede ført til at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk seg som statsråd og leder i partiet. Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg fra vervet som stortingspresident i november.

GIKK AV: Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som både KrF-leder og statsråd etter Aftenpostens avsløring før stortingsvalget.

Notatet er datert 14. desember. På det tidspunktet var politiet, Skatteetaten og Riksrevisjonen i full gang med etterforskning og granskinger.

SMK hadde også mottatt innsynsbegjæringer fra VG om pendlerboliger som var blitt delt ut til regjeringsmedlemmer flere år bakover i tid.

– Det virker som man ville finne en unnskyldning for å påberope seg tvil om lovverket, til tross for at Skattelovavdelingen i Finansdepartementet var helt klar på hvilke lovtolkninger som gjaldt og at disse gikk langt tilbake i tid, sier tidligere riksrevisor Per-Kristian Foss til VG.

Da SMK-notatet ble sendt til Støres stabsjef i desember, hadde Foss allerede startet granskingen av pendlerboligbruken blant politikerne. Foss har lest notatet og reagerer sterkt på forslagene.

Foss sier nå til VG at han tror manøveren fra juristene på SMK kunne spent bein på både granskingene og politietterforskningen, fordi den sådde tvil om det juridiske grunnlaget og la opp til at skatteloven skulle tolkes på en ny måte.

– Det ser jeg en mulighet for, sier Foss.

KRITISK: Per-Kristian Foss reagerer på fremstøtet fra toppjuristene på Statsministerens kontor.

VG har lagt frem synspunktene fra Foss for SMK.

– Det interne notatet som VG har fått tilgang til, handler om at det er behov for nye og klare regler om skattlegging av politikeres goder. Det handler ikke om hvordan dagens regler skal forstås, og heller ikke om å gripe inn i de aktuelle sakene om pendlerbolig. Det er utenkelig at politisk ledelse skulle gripe inn i de pågående sakene, og noe slikt har embetsverket her selvsagt ikke foreslått, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse i et svar til VG.

– At Statsministerens kontor mener at dagens regelverk er uklart på enkelte punkter, er godt kjent. Det skrev vi i et offentlig brev til Skatteetaten 22. desember i fjor. I brevet står det at «vi ikke finner noen lovhjemmel for at fri pendlerbolig er skattepliktig hvis man ikke har utgifter til bolig på hjemstedet», skriver Hjukse.

Her er notatet i sin helhet:

Stridens kjerne er om stortingsrepresentanter og politisk ledelse i regjeringsapparatet har hatt rett til skattefri pendlerbolig i Oslo dersom de ikke har utgifter til egen bolig eller leier ut deler av boligen på hjemstedet over 40 kilometer unna.

Skatteetaten har vært soleklare på at begge deler vil utløse skatteplikt og har fått støtte fra Skattelovavdelingen i Finansdepartementet. Verdien av å bo gratis i slike boliger kan være opptil flere hundre tusen kroner i året.

Dermed risikerer nå flere toppolitikere en stor tilleggsskatt og politietterforskning, etter årevis med skattefrie pendlerboliger.

LEILIGHETER I OSLO: Stortinget eier rundt 143 leiligheter, SMK leier sine av Statsbygg. Her er en stortingsleilighet på Majorstua.

Ekspedisjonssjef Steen leder Administrativ og konstitusjonell avdeling ved SMK. Den bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av regjeringens saker. Avdelingen har også ansvar for regnskap og budsjett for lønns- og reiseutgifter til den politiske ledelse i alle departementene.

Dermed var, og er, avdelingen en del av den pågående arbeidsgiverkontrollen i regi av Skatteetaten, som skal finne ut om SMK skylder arbeidsgiveravgift og om personer som har mottatt pendlerboliger skylder skatt.

I notatet fra 14. desember som VG gjengir i dag, skrev Steen og Juridisk stab følgende:

«Det er en rekke punkter i regelverket en mer gunstig beskatning av Stortingsrepresentanter og politisk ledelse i departementene grunnet deres særskilte stilling. Dette er nå under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen som stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

Og videre:

«For å rydde opp i situasjonen bør andre enn skattemyndighetene avklare hvilke unntak som bør gjelde for politikere og det bør gis nye, klarere regler som angir rammene for disse unntakene slik at man unngår den type diskusjoner vi har sett i høst.»

Steen og Juridisk stab foreslo å opprette «et regjeringsoppnevnt utvalg som så på de skattemessige sidene av Stortingsrepresentanters og regjeringspolitikeres ordninger.»

– Statsministerens kontor har arbeidsgiverfunksjonen for politikerne i regjeringsapparatet. Debatten om pendlerboligene viser at det har vært ulik praksis og ulik oppfatning av hvordan reglene skal forstås, skriver kommunikasjonssjef Hjukse ved SMK til VG.

– Når regelverket om hvilke goder politikerne har i sine verv er uklart, er det vår jobb å sette i gang prosesser for å få et klarere regelverk som også er lettere å forstå. Notatet VG har fått tilgang til er en del av den jobben, skriver Hjukse.

– Dette utvalget kunne være bredt sammensatt, blant annet med folk som er dyktige i skatterett og folk som har kunnskap om de særlige hensynene som gjør seg gjeldene for politikere, skriver Hjukse.

FIKK NOTAT: Stabssjef Kristine Kallset ved SMK sto som mottager av notatet.

Notatet ble sendt Støres stabssjef Kristine Kallset, som har ansvaret for å følge opp statsrådene og øvrig politisk ledelse i departementene.

Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, som er øverste administrative sjef ved Statsministerens kontor, sto i kopifeltet.

Planen innebar også at det utad var Stortinget som skulle be om hjelp fra regjeringen, etter at advokatselskapet Grette hadde lagt fram sin rapport dagen etter. I notatet står det:

«Vi foreslår i dette notatet at statsministeren tar initiativ overfor Stortinget til at det i forlengelsen av advokatfirmaet Grettes rapport settes ned et regjeringsoppnevnt utvalg etter anmodning fra Stortinget for å utrede de skattemessige sidene av Stortings- og regjeringspolitikeres goder.»

Og videre:

«Vi foreslår at politisk ledelse tar kontakt med Stortingets presidentskap for å sondere muligheten for at Stortingets presidentskap kan anmode regjeringen om å oppnevne et slikt utvalg.»

Grette ble hyret av Stortinget for å gjøre en omfattende skatterevisjon av Stortinget i kjølvannet av de første pendlerbolig-skandalene i fjor høst. Advokatene vurderte både skattereglene for de folkevalgte og konkrete enkeltsaker.

I notatet fremgår det flere steder at juristene ved SMK var godt kjent med hva advokatene fra Grette ville skrive i sin rapport på flere punkter allerede dagen før advokatfirmaet på oppdrag fra Stortinget skulle legge frem sin skatterevisjon. Den så på både pendlerboliger og andre goder for de folkevalgte. I rapporten frifant Grettes advokater, som var innleide av Stortinget, langt på vei både flere toppolitikere og sin egen oppdragsgiver.

GIKK AV: Tidligere statsråd og Ap-nestleder Hadia Tajik trakk seg i begynnelsen av mars, etter at VG avslørte hvordan hun fikk skattefri pendlerbolig av SMK med en leiekontrakt hun aldri brukte.

Juristene og ekspedisjonssjef Steen foreslo også i notatet en kommunikasjonsplan med ferdig formulerte talepunkter som Støre kunne fremføre dersom Stortingets presidentskap var med på løsningnen:

I notatet heter det:

«Hvis presidentskapet kan være med på en slik løsning, kan statsministeren for eksempel kommunisere følgende:

– Som jeg tidligere har understreket er politikere avhengige av tillit. Advokatfirmaet Grettes rapport viser at politikerne har måttet forholde seg til et uklart regelverk når det gjelder pendlerboliger og skatt. Et uklart regelverk gjør det lettere å trå feil, og dermed miste tillit.

– Jeg er derfor takknemlig for at Stortingets presidentskap har varslet at de vil be regjeringen sette ned et utvalg til å utrede de skattemessige sidene av Stortingsrepresentanters og regjeringspolitikeres ordninger.

– Et utvalg vil kunne foreslå klarere regler i tråd med dagens syn på hvilke særfordeler vi politikere bør ha. Dette vil gjøre det lettere for politikere å innrette seg i tråd med regelverket, og vise at politikere ikke har eller får rettigheter og gunstige ordninger de ikke bør ha.»

VG har spurt Statsministerens kontor om forslagene i SMK-notatet i desember er lagt på is eller fortsatt skal følges opp:

– Det har vært dialog mellom Statsministerens kontor og Finansdepartementet om denne saken, og Finansdepartementet har identifisert flere punkter der det kan være behov for nye, klare regler om skatteleggingen av politikernes goder. Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal settes ned et utvalg for å utrede slike nye regler, eller om dette skal vurderes videre av Finansdepartementet, skriver Hjukse.