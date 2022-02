Regjeringen letter på flere tiltak

Det blir ikke lenger skjenkestopp klokken 23 eller antallsbegrensninger. Dette er endringene i tiltakene.

– I dag er vi endelig kommet dit at vi kan fjerne mange av smitteverntiltakene vi har levd med i vinter, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han trekker frem at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og at vaksinene beskytter godt.

– La det ikke være tvil: Vi er over i en ny fase av pandemien. Vi skal leve med mye smitte, og vi kan leve med mye smitte, sier Støre.

Likevel understreker han at at det er nødvendig å beholde enkelte tiltak for å bremse veksten nok til å beholde kontroll.

Slik blir endringene

Det er ikke lenger noen anbefaling om antallsbegrensning på gjester hjemme, og heller ingen antallsbegrensning på arrangementer innendørs eller utendørs.

På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Skjenkestopp og krav om bordservering fjernes, men det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler.

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende kan åpne opp igjen, men de må ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor. Det anbefales at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.

Kravet om å teste seg på grensen for innreisende til Norge fjernes.

Personer som er smittet av coronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. I dag er det seks døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.

Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Men: Regjeringen beholder noen av tiltakene en stund til, blant annet anbefalingen om å holde en meter avstand og kravet om å bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

Endringene gjelder fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar.

Regjeringen opplyser at de tar sikte på å oppheve de siste restriksjonene innen 17. februar hvis utviklingen blir slik de nå ser for seg.

Ved behov kan kommuner selv vurdere å innføre lokale tiltak.

Skal evaluere håndteringen

Regjeringen har besluttet å nedsette en ny ekstern evaluering av regjeringens håndtering av coronapandemien.

– Covid-19-pandemien er den mest alvorlige hendelsen som har rammet Norge siden andre verdenskrig. Det er svært viktig å lære av det som er gjort slik at vi kan bedre evnen til å håndtere kommende hendelser, sier Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Det andre rapporten til Holdenutvalget, som ble nedsatt av regjeringen til Erna Solberg, er ventet i april. Kommisjonen har selv besluttet å evaluere håndteringen frem til 31. oktober 2021.

– Jeg har forståelse for kommisjonens beslutning, men vi mener det er avgjørende at hele pandemihåndteringen blir evaluert – også i vår regjeringsperiode. Den avsluttende og eksterne evalueringen bør gi overordnede vurderinger og læringspunkter fra hele pandemien, også arbeidet med å få samfunnet tilbake til normalen, sier Støre.

Regjeringen har ennå ikke konkludert om det skal nedsettes en ny kommisjon eller om oppdraget skal gis til en ekstern virksomhet, en ekspertgruppe eller andre, står det i pressemeldingen.

– Det er fordeler og ulemper med begge løsninger, en ekspertgruppe vil for eksempel kunne arbeide noe raskere enn en kommisjon. Uansett skal vi legge til rette for at de som skal evaluere vil få tilgang til de samme dokumentene som kommisjonen har fått, og at de skal kunne være like grundige, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.