Dette vet vi om lettelsene

Regjeringen har varslet «ganske store» lettelser i coronatiltakene. På disse områdene kan det skje endringer.

Regjeringen skal klokken 19 på tirsdag avsløre hvilke lettelser det blir i coronatiltakene. Både FHI og Helsedirektoratet bekreftet i forrige uke at de nå kan anbefale en gradvis nedtrapping av tiltakene.

Helsedirektoratet mener omikron-bølgen ikke vil true kapasiteten på sykehusene fremover. Men vil fortsatt ikke anbefale en full gjenåpning, på grunn av frykten for høyt sykefravær.

Her samler vi det vi har av hint og indikasjoner om de nye tiltakene så langt.

Nakstad: Fire aktuelle områder

På spørsmål om hvor det nå er aktuelt med lettelser, trekker assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frem fire områder hvor det i dag er inngripende tiltak: Hjemmekontor, skjenkestopp fra klokken 23, antallsbegrensninger på arrangement og begrensninger på fritidsaktiviteter.

– Og disse fire områder er områder som regjeringen ser på helhetlig, sier Nakstad, men understreker samtidig at ingen vet hva som skjer før regjeringen har konkludert.

Antallet på arrangement

Gjelder nå: Det er fortsatt Det er fortsatt begrensninger på hvor mange som kan være på offentlige og private arrangement innendørs, særlig strengt er det på arrangement uten faste tilviste plasser.

Ligger an til endringer: Både Helsedirektoratet og helseministeren har hintet om endringer.

Helseministeren hintet på torsdag om at det kan komme endringer her, da hun på spørsmål om hvilke tiltak som får lettelser, svarte:

– Det skal vi si på pressekonferansen, men vi vet jo hvilke tiltak vi har: Antallsbegrensing i private hjem, vi vet jo at vi har antallsbegrensning på arrangement, og når jeg sier folk kan forberede seg på omfattende lettelser er det lettelser i de tiltakene vi har og kjenner, sa Kjerkol.

Helsedirektoratet mener det er rom for å gjøre noe med arrangement og antallsbegrensninger der.

– Vi har skissert at det er et handlingsrom her, så vil det være en helhetlig vurdering om mye man vil lette, med tanke på den smittebegrensende effekten, svarer Nakstad.

– Det er ikke sikkert at mange av disse lettelsene som kan komme, vil bety veldig mye for smittespredningen i dag, som er veldig høy. For det er summen av kontakter i det daglige som betyr mest. I det regnestykket er det alle de andre tingene vi gjør som betyr mest for smittespredningen, påpeker Nakstad.

Testing på grensen

Gjelder nå: Det er krav om å teste seg ved innreise til Norge.

Ligger an til å ryke: FHI anbefalte allerede i desember å fjerne test-kravet for reisende som kommer til Norge. Nå mener også Helsedirektoratet at denne grensetestingen kan opphøre.

Fritidsaktiviteter for barn/unge

Gjelder nå: Det er fortsatt Det er fortsatt noen begrensninger på idrett- og fritidsaktiviteter innendørs, på anbefalte gruppestørrelser.

Kan bli endringer: FHI har vært klar på at «tiltakene med størst tiltaksbyrde

for barn og unge bør fjernes først».

Skjenkestopp og serveringssteder

Gjelder nå: I dag er det en rekke strenge restriksjoner som rammer serveringssteder: Skjenkestopp klokken 23, krav til bordservering, meteren og munnbind-krav for ansatte og gjester.

Kan bli endringer: Nakstad trekker altså frem skjenkestoppen som et område hvor det er aktuelt med endringer.

– Mener dere det er litt tidlig med fulle nattklubber?

– Igjen er dette en risikovurdering som bør tas helhetlig. Jo flere som er vaksinert og jo færre som blir syke, jo mindre er konsekvensen av smittespredning ulike steder. Men det er en totalsum, men den går egentlig mest på sykefravær, påpeker Nakstad.

Uklart om hjemmekontor

Gjelder nå: Påbud om hjemmekontor dersom dette er mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet.

Kan bli endringer: Nakstad trekker frem dette som et område hvor det kan bli endringer.

– Hjemmekontor har vært begrunnet med at det tar ned kontakthyppigheten og smitterisikoen vesentlig i den voksne delen i befolkningen, påpeker Nakstad.

– Så er det slik at ting endrer seg med vaksinering og en ny virusvariant, og at mange har vært syke. Konsekvensen av den økte kontakten blir stadig mindre, påpeker han.

Isolasjon ved smitte – kan bli endringer

Gjelder nå: Hvis du får påvist corona i dag, pålegges du seks dagers isolasjon.

Kan bli endringer: Nå ser FHI på om man egentlig trenger å være isolert i seks døgn, ifølge Nakstad.

– Hvis du er frisk tidligere og ikke er smitteførende, vil det ikke ha noen store konsekvenser om du går på jobb tidligere enn det, sier Nakstad.

– De fleste som er smittet får symptomer. Det er ikke slik at alle med omikron er i form til å gå på jobb. Spørsmålet er hvor lenge du er ute av form til å gå på jobb, sier Nakstad.

Kristiansand-ordføreren sier de har fått tydelige signaler om lettelser i reglene på karantene og isolasjon.

– Alle kan forberede seg på ganske store lettelser. Men det er fortsatt sånn at vi ønsker at de som er syke og har symptomer skal isolere seg, sa helseminister Ingvild Kjerkol til VG torsdag.

Coronapass for uvaksinerte

Gjelder i dag: Mange land i Europa har innført coronapass som hindrer uvaksinerte i å gå på restauranter og arrangementer. Det har ikke Norge – men regjeringen gjør en vurdering nå.

Ikke positive: De nyeste rådene til FHI på coronapass er ikke offentlige, men tidligere har de ikke anbefalt det – og påpekt at effekten er uklar.

FHI har flere ganger vært klar på at å stenge uvaksinerte ute, ikke vil stoppe smittespredningen, fordi vaksinerte også kan smitte hverandre. De har dog trukket frem at hvis uvaksinerte beskyttes mot smitte, så kan færre bli syke og belastningen på sykehus bli mindre. Men nå er det sykefraværet som trekkes frem som problemet, ikke kapasiteten på sykehusene.

– Coronasertifikat blir ikke mer aktuelt med utviklingen som blir fremover, påpeker Nakstad, men legger til at regjeringen skal gjøre en vurdering.