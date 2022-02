DROPPER HJEMMEKONTOR: Det er ventet flerte lettelser tirsdag. Blant annet blir påbudet om hjemmekontor fjernet, opplyser kilder til VG.

Kilder til VG: Skjenkestoppen oppheves trolig helt

Regjeringen planlegger som kjent store lettelser i coronatiltakene som skal presenteres på en pressekonferanse klokken 19.00 tirsdag kveld.

Etter det VG kjenner til vil det komme lettelser på flere områder, men meteren, munnbind og isolasjon er tiltak som fortsatt vil gjelde.

Regjeringen vil trolig oppheve de nasjonale skjenkebegrensningene og varsle dette på sin pressekonferanse klokken 19 tirsdag. Ifølge VGs opplysninger var dette innstillingen i forkant av dagens regjeringskonferanse, og det er ventet at dette også blir utfallet.

Enmeterskravet består, men etter det VG kjenner til legges det her opp til at det kan fjernes raskt og at det kan komme unntak, blant annet knyttet til høyere utdanning.

Regjeringen planlegger for full gjenåpning om to uker, med mindre nye hensyn taler imot dette, får VG opplyst.

CORONA-NYTT: Statsminister Jonas Gahr Støre (AP) ankommer kommunalpolitisk toppmøte på The Hub i Oslo tirsdag. Klokken 19 er det coronapressekonferanse.

Anbefaler kortere isolasjon

Helsemyndighetene anbefaler å kutte isolasjonstiden for smittede fra seks til fire dager, får VG opplyst tirsdag ettermiddag.

Det er rådet regjeringen har fått, som i dagens regjeringskonferanse skal lande alle tiltakene.

Danmark har tidligere innført fire dagers isolasjonstid.

Områder der tiltakene lempes på er blant annet antallsbegrensninger. Antallet som kan møtes økes, og det går mot at anbefalingen om maks ti personer i hjemmet fjernes.

Skjenkingen utvides og det ligger an til at påbudet om hjemmekontor fjernes. Budskapet er at det blir stor grad av åpning, men man ønsker å ta det trinnvis, sier kilder til VG.

Testing og testing på grensen vil det også endres på. Lettelsene er ikke formelt besluttet ennå, men det vil besluttes endelig i tirsdagens regjeringskonferanse.

VGs kilder tar derfor forbehold om at det kan komme endringer på slutten.

Fra før av har regjeringen varslet «ganske store lettelser».

– Det vi kan si, er at vi har gitt råd på alle de områdene hvor det nå er inngripende tiltak og da vil det på de fleste av disse områdene være mulig å gjøre lettelser, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG tidligere mandag.

– Med utgangspunkt i at barn- og unge-feltet er høyt prioritert, har vi anbefalt at betydelige lettelser gjøres for barn og unge, uttalte han også.

Regjeringens endelige vedtak blir kjent klokken 19.00 tirsdag.

PÅ JOBB: Påbudt hjemmekontor kan være en fordums affære, opplyser kilder til VG.

De siste faglige rådene fra FHI og Helsedirektoratet er enda ikke offentliggjort - men FHI har tidligere vært klare på at coronapass som hindrer uvaksinerte å gå på restauranter og arrangementer ikke er å anbefale.

FHI har flere ganger vært klar på at å stenge uvaksinerte ute, ikke vil stoppe smittespredningen, fordi vaksinerte også kan smitte hverandre. De har dog trukket frem at hvis uvaksinerte beskyttes mot smitte, så kan færre bli syke og belastningen på sykehus bli mindre. Men nå er det sykefraværet som trekkes frem som problemet, ikke kapasiteten på sykehusene.

– Det ikke først og fremst et helsefaglig spørsmål. Det viktig for oss er at vi har synliggjort at det er et mulighetsrom for å benytte det, men vi tror ikke det har stor effekt på smitten, slik situasjonen er nå, sa helsedirektør Guldvog til VG tidligere mandag.