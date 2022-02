DIGITAL: En digital hverdag uten fysiske forelesninger har møtt medisinstudentene, de mener fakultetet ikke har vært løsningsorientert.

Studenter reagerer på manglende fysisk undervisning under pandemien

Studenter som begynte på medisin ved Universitetet i Oslo høsten 2020 reagerer på at fakultetet ikke har slippet dem inn i forelesningssalene. Nå lover fakultetet endringer, etter nye anbefalinger fra regjeringen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har ikke hatt så mye fysisk undervisning som tiltakene tillater. Flere på kullet kjenner ingen. Slik har det vært i snart to år, sier medisinstudent Anette Hoven til VG.

21. januar fikk studenter og undervisere på medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) beskjed om at det blir digital undervisning frem til mars – selv om utdanningsministeren da anbefalte universitetet å legge til rette for mer fysisk undervisning.

Det fikk studentene Linn Fuglestad, Sarah Esposito, Hanne Andersson og Anette Hoven til å reagere. De begynte å studere høsten 2020. Siden da har de hatt syv uker fysisk undervisning, forteller studentene til VG.

– Vi ble veldig overrasket da beskjeden om digital undervisning ut februar kom. Vi hadde forventet et fysisk undervisningstilbud tidligere, sier Hanne Andersson.

Studentene kontaktet ledelsen på fakultetet for å gjøre dem klar over hvordan de opplever situasjonen.

– Vi føler at fakultetet ikke har vært løsningsorienterte. Vi mener det har vært mulig å ha et fysisk undervisningstilbud med tiltakene som har vært og er, sier Linn Fuglestad.

I etterkant har de hatt et møte med ledelsen på fakultet for å uttrykke sin frustrasjon.

– Nå har gårsdagens pressekonferanse endret situasjonen, slik at vi kan planlegge for å starte fysisk undervisning igjen, sier Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold.

Tirsdag lettet regjeringen på coronatiltakene, også i høyere utdanning. Nå er avstandsanbefalingen på én meter i undervisning fjernet og regjeringen anbefaler at det tilstrebes full fysisk tilstedeværelse i høyere utdanning.

Før lettelsene gikk rektorer ved Norges største universiteter ut i VG og sa at fjerning av avstandsanbefalingen var avgjørende for å tilby fysisk undervisning.

– Vi er utrolig lettet og glade for at studentene endelig får lettelser i tiltak som har preget hverdagen vår de siste to årene. Nå gleder vi oss voldsomt til å komme tilbake til fullstendig fysisk undervisning og håper at fakultetet kan få til overgangen snarest, sier Fuglestad.

Lege og førsteamanuensis, Anne Kveim Lie, underviser studentene på fakultetet.

– Jeg synes det er rart at fakultetet ikke har laget en plan A og en plan B. Det har vært manglende fleksibilitet. Flere av vi som underviser reagerer på at det tar ett sekund på å flytte undervisningen fra fysisk til digitalt, og to uker på å endre motsatt vei fra digitalt til fysisk, sier Lie til VG.

Åpner opp mer neste uke

Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold, sier ledelsen tar tilbakemeldingene på alvor. Onsdag formiddag arbeidet fakultetet med å legge nye planer for undervisninger etter lettelser i tiltakene.

– Fysiske forelesninger og teoretisk gruppeundervisning har vært vanskelig å gjennomføre, siden vi ikke har hatt store nok rom når vi skulle holde én meters avstand. Gjennom pandemien har vi vært opptatt av at digital undervisning sikrer at studentene kan følge obligatorisk undervisning uten å få fravær på grunn av sykdom eller karantene, sier Rosvold til VG.

– Når får studentene tilbud om fysisk undervisning?

– Vi åpner opp undervisningen mer i neste uke. Mandag starter vi med fysiske forelesninger og legger til rette hybrid undervisning med strømming og opptak. Vi må ta høyde for at det kan ta tid å få alt på plass, og studentene vil få beskjed i sine digitale timeplaner.

Prodekan for medisinstudiet, Elin Olaug Rosvold.

– Hvorfor har ikke de i starten av medisinstudiet blitt prioritert til å noen form for fysisk undervisning?

– Studenter på de første kullene har hatt noe fysisk undervisning, men kravet om én meter avstand har hindret oss i å gjennomføre all undervisning fysisk. Vi valgte ut fra smittetrykket i samfunnet å starte undervisningen digitalt i januar.

Før møtet med fakultetsledelsen denne uken sendte medisinstudentene ut en spørreundersøkelse til medstudenter som har begynt på studiet i pandemien. 279 personer svarte, og resultatet viser at studentene savner en hybrid-løsning, altså en blanding av digital og noe fysisk undervisning. 80 prosent svarer at det er å foretrekke, og nesten like mange svarer at de hadde brukt et fysiske tilbud om de hadde fått det.

Savner å se folk

Studentene mener mangelen på fysisk undervisning over lang tid ødeleggende for samholdet og for læringsutbyttet.

– Hvordan har de siste to årene vært?

– Vi savner å se folk hver dag, og et godt samhold mellom oss studenter kommer til å komme sent i studieløpet, og vi har enda ikke fått et godt samhold på tvers av kullet, sier Sarah Esposito.

– Det er mange som har sittet mye hjemme. Nå haster det, fordi vi er bekymret for våre medstudenters samhold, psykiske helse og læringsutbytte, legger Anette Hoven til.

Lie, som underviser på medisinstudiet, er bekymret for læringsmiljøet. Hun forteller at studentene blir mer og mer demotiverte, noe hun selv merker i forelesningene. Lie forstår at det er krevende å omstille undervisningen for fakultetet, men mener at reaksjonene og tilbakemeldingene er tydelige tegn på at noe må gjøres.

– Studentene har minimal risiko for alvorlig sykdom, og har måttet ta en altfor stor del av byrden i denne pandemien.

– Krevende å endre

Prodekanen forklarer at de har brukt digital undervisning for å sikre forutsigbarhet.

– Vi er opptatt av at studentene ikke skal tape tid på studiene på grunn av pandemien. Det betyr at vi med stort fokus på smittevern har prioritert fysisk undervisning der hvor det ikke er mulig å gi fullgod undervisning digitalt – som klinisk undervisning på sykehusene, ferdighetstrening og enkelte kurs, sier Rosvold.

– Hvorfor tar det så lang tid å omstille undervisningen til fysisk?

– Det er krevende å endre undervisningen på kort tid, og på en slik måte at både undervisere og studenter er ivaretatt og får tid til å omstille seg til en ny hverdag. Noen studenter har lagt planer som forutsetter en digital hverdag, og de må ha tid til å endre dette.

Rosvold sier at mye av undervisningen er obligatorisk, og at de må legge til rette for at studentene får minst mulig fravær fra undervisningen på grunn av sykdom når undervisningen igjen blir fysisk.

– Akkurat nå har vi stort fokus på å komme tilbake til mer normale forhold for studentene tidlig i studiet.