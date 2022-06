Dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep

Mannen i 20-årene ble i slutten av mai funnet skyldig for seksuelle overgrep mot 13 jenter. Først nå er det bestemt hva straffen blir.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I tillegg til fengselsstraffen, må mannen til sammen betale i overkant av 1,3 millioner kroner i oppreisningserstatning til ofrene. Summene strekker seg fra 20.000 til 300.000 kroner per offer.

Nordlys omtalte straffeutmålingen først.

Da Nord-Troms og Senja tingrett behandlet tiltalen mot mannen i april, hadde det gått knapt en måned siden det siste overgrepet fant sted: Han utnyttet en 17 år gammel ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Tingretten fant ham i mai skyldig for alle de 16 straffbare forholdene han var tiltalt for, mot til sammen 13 mindreårige jenter. Flere av dem var i 13-årsalderen da de seksuelle overgrepene fant sted, og den yngste jenta var 12 år.

Underveis i rettssaken ble det besluttet å utrede gjentagelsesfaren. Derfor tok dommen bare stilling til skyldspørsmålet, og det ble lagt til to ekstra rettsdager i juni.

Aktor, statsadvokat Trude Kvanli, la da ned påstand om ni og et halvt års fengsel for mannen.

AKTOR: Statsadvokat Trude Kvanli. Her fotografert ved en tidligere anledning.

I Nord-Troms og Senja tingrett har de medisinsk sakkyndige sagt at det er moderat til høy risiko for at mannen vil begå nye seksuelle overgrep.

– Han har vanskeligheter med mentalisering med de fornærmede. Hans konsekvensforståelse av handlingene er begrenset til hvilke følger disse får for han selv og han ser i liten grad konsekvenser for de fornærmede, heter det i dommen som omhandler skyldspørsmålet, og videre:

– Tiltalte vet hva den seksuelle lavalder er, men er uenig i denne.

Aktor mente i retten at det likevel ikke var hensiktsmessig at mannen dømmes til forvaring.

– Det er en lang fengselsstraff, men det er på bakgrunn av alvorligheten i saken, sa statsadvokat Trude Kvanli i retten, ifølge NTB.

Under rettssaken kom det fram at mannen har oppnådd kontakt med ofrene via sosiale medier, før han har møtt dem fysisk.

– Gjennomgående har tiltalte forklart at den seksuelle relasjon har bygget på gjensidighet og frivillighet. De fornærmede har i hovedsak forklart at tiltalte har vært pågående og tatt initiativ til den seksuelle relasjon, står det videre i dommen for skyldspørsmålet.

Bistandsadvokat for noen av jentene, Erik Ringberg, sier at flere av dem har slitt mye i etterkant av overgrepene.

Ble ikke varetektsfengslet

Politiet påbegynte etterforskning mot mannen etter at det kom inn flere overgrepsanmeldelser på ham sommeren 2020.

Mannen ble pågrepet i forbindelse med disse sakene første gang i slutten av august 2020, og løslatt i oktober.

I fjor sommer ble mannen siktet for nok et seksuelt overgrep, men politiet ba da ikke om varetektsfengsling av mannen.

Årsaken til det var det de kaller en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.

Etter at mannen ble pågrepet for overgrepet mot den 17 år gamle flyktningen, gikk Troms politidistrikt ut med at de «skulle ønske de hadde gjort en annen vurdering» etter at det innkom en ny overgrepsanmeldelse mot ham i fjor sommer.

Stine Sofies Stiftelse anmeldte politimesteren i Troms for tjenestefeil som følge av løslatelsen.