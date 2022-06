RYFYLKE MOT VEDUM: Senterparti-topper i Ryfylke sier det vil være krevende å drive valgkamp for partiet etter regjeringen droppet grensejustering.

Sp-topper raser mot eget parti: − Ikke til å kjenne igjen

Forsand kommune må bli i Sandnes, har regjeringen bestemt. Senterparti-toppene i Ryfylke mener tilliten til eget parti er tynnslitt.

Gamle Forsand kommune har siden 1. januar 2020 vært en del av Sandnes. Der forblir de etter at regjeringen onsdag bestemte at det ikke blir noen grensejustering mellom Sandnes og Strand.

Dette gjentok statsminister Jonas Gahr Støre på NRKs Politisk Kvarter fredag morgen: Strek er nå satt for flere endringer på kommunegrensene, slo han fast.

Med det overkjører regjeringen, med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet i spissen, Forsand-folkets ønske om å bli en del av Strand kommune. Også Statsforvalteren har anbefalt en slik endring.

– Senterpartiet er ikke til å kjenne igjen, sier gruppeleder Alf Henning Heggheim i Strand om sitt eget parti.

– Det er et gedigent mageplask og en regelrett skandale, det er rett og slett skamløst og flaut. Det er en prinsippløs regjering, og et Senterparti uten ryggrad som har sørget for dette, slår Heggheim fast overfor VG.

Mener Forsand er offer for politisk spill

Dette er den andre saken på kort tid der regjeringen har overstyrt ønsket lokalt, sist i Kristiansand der regjeringen gir Søgne og Sogndalen folkeavstemning om skilsmisse.

Støre måtte møte i oppvaskmøte og innrømmet at partiet ikke hadde «ivret» for folkeavstemningen.

Heggheim mener Forsand har tapt i en hestehandel mellom de to regjeringspartiene, der Arbeiderpartiet fikk Sandnes - der de har ordføreren- og Senterpartiet fikk folkeavstemning i Kristiansand.

– Vi er offer for et uverdig politisk spill som ikke er Senterpartiet eller demokratiet verdig, mener Heggheim.

Støre avviser overfor NRK at det har vært en slik byttehandel, og sier det må være en helhet og balanse i regjeringens beslutninger. Han peker også på at det er forskjell på Søgne og Forsand, fordi Søgne er en tidligere kommune som ble tvangssammenslått. Det er ikke tilfelle i Forsand.

Gruppeleder Alf Henning Heggheim (Sp) i Strand kommunestyre kjenner ikke igjen sitt eget parti etter avgjørelsen om Sandnes kommune.

– Ville vært en enkel seier

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) reagerte sterkt da hun onsdag fikk beskjeden fra regjeringen. Hun mener dette ville vært en enkel seier for Senterpartiet.

– Folk må kjøre gjennom to kommuner for å dra på kommunestyremøte eller legevakt hvis det er etter seks på kvelden. Samtidig ligger vi bare femten minutter fra dem med en landforbindelse, sier hun.

– Jeg opplevde at den forrige kommunalministeren, Bjørn Arild Gram, lyttet og hadde satt seg godt inn i saken da vi møtte ham. Jeg hørte ingen argumenter som talte mot grensejustering i Strand fra Gjelsvik, hverken i samtalen vår onsdag eller i brevet han sendte, sier hun og referer til nåværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier nei når han blir spurt om dette er et Sp-tap.

– Det er en konklusjon på at det skal være som i dag. Dette var en del av alle de endringene som kom med kommunereformen. Vi var aldri en stor tilhenger av den reformen, sier han.

Utmeldinger

Heggheim kan på sin side opplyse at flere har meldt seg ut av partiet etter beslutningen ble kjent. Å drive valgkamp i Ryfylke mener han vil bli veldig vanskelig.

– Dette treffer DNA-et i Senterpartiet, våre kjerneverdier, i så stort omfang at medlemmer som har vært med oss i tykt og tynt i flere tiår, sier nok er nok.

– Mener du at dette er så alvorlig at Senterpartiet bør gå ut av regjering?

– Jeg mener at vi ikke tåler mye av denne typen saker før det blir aktualisert. Og hvis ikke Senterpartiet finner utav det selv, vil folk begynne å rydde regjeringskontorene for oss, sier Heggheim.

OPPVASK: Jonas Gahr Støre måtte på oppvaskmøte med partifeller i Kristiansand.

Følger med på Vedum

Også fungerende ordfører Anita Riskedal i Hjelmeland kommune i Ryfylke er skuffet over eget parti.

– Det er jo en drittsak, det er ikke tvil om at vi i Ryfylke hadde håpt Forsand skulle komme tilbake til oss. Vi er skuffet, sier hun til VG.

For å veie opp mener hun regjeringen må «steppe opp» og levere til Rogaland.

– De bør flytte noen statlige stillinger hit, sier hun og peker på at Rogaland er Norges oljehovedstad og dermed etter hennes mening er best rustet til en grønn omstilling innenfor olje og energi.

Til partileder Trygve Slagsvold Vedum har hun én tydelig beskjed:

– Vi følger veldig godt med på hva du leverer fremover.

JA OG NEI: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sa ja til kommuneaksjonistene i Søgne - men nei til Forsand. Her fra hans møte med Kristiansand-ordføreren mandag denne uken.

– Lov å være skuffet

Når VG presenterer kritikken for partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) svarer han:

– Det er lov å ha ulike syn i ulike saker og det er lov å være skuffet. Det er helt legitimt.

– For eksempel det med gratis ferge er viktig for de i Ryfylke og at vi får ned fergekostnadene for alle de sambandene vi ikke gjør gratis. Dette er et område med mye gartnerivirksomhet, så det vi gjør på strømstøtten er også viktig, sier han og legger til:

– Vi gjør en god ting for Ryfylke i dag, som de er veldig opptatt av. Det er eiendomsskatt og kraftlinjer. Hvis du eide kraftmasten så var det før slik at Statnett betalte eiendomsskatt, men forrige regjering lot dem kjøre en rettssak som gjorde at den som hadde kraftlinjen over eiendommen som skulle betale det. I dag sender jeg ut et høringsnotat på et lovforslag på at det fortsatt er Statnett som skal betale det, ikke bonden, hytteeieren eller de som har kraftlinjen over eiendommen.

– Men forstår du skuffelsen til de i Ryfylke?

– Det er lov å ha ulike syn om det skal være en del av Sandnes eller Strand. Regjeringen har konkludert på at det skal være sånn det er i dag.