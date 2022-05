Russegruppen i Drammen har opplevd store problemer. Dette er buss nummer to som de lakkerte og innredet selv.

Betalte 900.000 for å leie russebuss – eier visste ingenting

Russegruppen trodde de hadde leid drømmebussen. Så viste det seg at en annen russegruppe eide bussen.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Nå vil de som eide bussen, en russegruppe fra 2021 i Elverum, politianmelde utleiefirmaet Illegalt Design.

– En mann kom hit til Elverum og hentet bussen i fjor høst. Han ville prøvekjøre den og ta en verkstedsjekk. Siden har vi hverken sett bussen eller pengene. Bussen er fortsatt eid av oss. Vi kommer til å anmelde firmaet til politiet for tyveri, sier Mojtabe Mirzaee som var bussjef på Elverumsbussen i fjor.

VG har sett dokumentasjon på at Illegalt Design på et tidspunkt ville gi 65.000 kroner for 15-metersbussen. Deretter hører de ikke noe fra firmaet om betaling eller tilbakelevering, ifølge russegruppen.

Betalte 900.000 kroner

Marius Nordli (19) og resten av Drammens-russen på bussen «Bambo» hadde spart i flere år for å kunne leie buss med komplett lyd- og lysanlegg.

Over flere år betalte de forskudd, og i mars betalte de det siste avdraget. Totalt nesten 900.000 kroner til firmaet Illegalt Design, som også skulle dekke lydanlegg. Så sluttet russen å få svar når de ringte og sendte meldinger til utleieren.

De ble til slutt så bekymret at de oppsøkte lagerhallene til firmaet.

– Da vi oppsøkte lageret, viste det seg at bussen vi var lovet i kontrakten ikke var påbegynt i det hele tatt, sier Marius Nordli.

Russen skulle leie en fiks ferdig drømmebuss. Det viste seg at det ikke var tilfelle.

De tok saken i egne hender og startet oppussingen. Men snart fikk guttene et nytt sjokk:

– Bussen vi hadde betalt 900.000 kroner i leie for, tilhørte ikke firmaet i det hele tatt. De som eide den ønsket å få bussen tilbake snarest, sier Nordli.

Etter hvert fikk de lånt en mindre buss av et firma som Illegalt Design samarbeidet med.

– Den holdt i to dager og så vidt over fjellet til Stavanger. På vei hjem brøt styring og bremser sammen flere ganger. Det var livsfarlig, sier Nordli.

20 russ på «Bambo» fikk lite igjen for leiesummen på 900 000 kroner.

Drammensrussen forteller til VG at de fikk til slutt låne en mindre og enklere buss via Illegalt Design sitt nye samarbeidsfirma, Buss Kompaniet AS.

– Styringen havarerte. Bremsene holdt på å svikte flere ganger. De satte livene våre i fare.

Daglig leder i Buss Kompaniet AS, Scott Boje Bækkel, sier bussen nettopp hadde vært på verksted. Han presiserer at de kjøpte bussen av Illegalt Design (Idè AS) for at de skulle få inn penger til å ivareta forpliktelsene sine til russen.

– Denne bussen kjøpte vi for at «Bambo» skulle få rulle. Den ble EU-godkjent på et verksted rett før, men dessverre viste det seg å være flere feil på den etterpå, sier Boje Bækkel.

Han understreker at Buss Kompaniet ikke har noen kontraktsmessige utleieforhold hverken med Illegalt Design eller deres kunder.

– Ikke snakk om noe tyveri

Daglig leder i idè AS, Axel Dalberg, bekrefter at de hentet en buss fra Elverum for å kontrollere den før et eventuelt kjøp, men at de ombestemte seg. Idé AS er firmaet som står bak Illegalt design.

– Elverumbussen skal fraktes tilbake til eier. Det er ikke snakk om noe tyveri, og bussen står parkert i Drammen. Det er eier av bussen klar over, og han skal ha fått beskjed om at den kan hentes eller organisert fraktet tilbake til Elverum etter ønske, skriver Dalberg.

Han skriver i e-posten at firmaet har hatt problemer denne våren. VG har vært i kontakt med flere russegrupper som har vært misfornøyd.

– Selskapet har hatt forsinkelser med noen av bussene til årets sesong, dette kommer av en svært vanskelig forretningsmessig situasjon etter to år med pandemi, betydelige økte kostnader på materialer og råvarer og store forsinkelser i transportsektoren, skriver Dalberg i en e-post.

Russegruppen på «Bambo».

Annet busselskap har gått inn

Dalberg bekrefter at flere av bussene de leier ut nå er solgt til Buss Kompaniet AS, for å få inn kapital i firmaet.

– Siden selskapet har vært i en presset økonomisk og forretningsmessig situasjon, har det vært forsøkt å finne en løsning for å sikre årets kull en russetid, skriver Dalberg.

Illegalt Design startet som et enkeltmannsforetak, men personen bak ble slått personlig konkurs i fjor høst. Idé AS, der Dalberg er leder, har stått som eier av bussene og har også brukt Illegalt Design-navnet aktivt.

I løpet av våren er de fleste av utleiebussene solgt videre til konkurrenten Buss Kompaniet AS, ifølge motorvognregisteret hos Statens vegvesen.

Idé AS er oppført med gjeld til blant annet Skatteetaten og flere firma. VG har også snakket med andre firmaer som opplyser at de har penger til gode.

– Selskapet er som nevnt i en vanskelig situasjon, men det jobbes med å finne løsninger for å fortsette drift fremover. Hovedfokuset i vår har vært og sikre at kundene våre som har forskuddsbetalt store summer ikke skulle ende opp uten å få noe levert, skriver Dalberg.

