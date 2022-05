Et nytt spor i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning peker mot en nedlagt Bunnpris på Ila i Oslo.

Lørenskog-forsvinningen: − Enda et spor som peker mot Norge

For Jørn Lier Horst er det mest interessante ved SIM-kort-mysteriet at enda et spor peker mot Norge.

Mandag publiserte VG en ny etterlysning i Lørenskog-saken.

Det nye er at et mobilnummer fra jakten på Anne-Elisabeth Hagens drapsmenn lå i en bunke såkalte startpakker med SIM-kort, i en bestemt Bunnpris-butikk i Oslo.

Den tidligere politilederen Jørn Lier Horst, som ble kriminalforfatter, mener at VGs avsløring gir et innblikk i hvor møysommelig og tidkrevende etterforskning kan være.

– Jeg vil ikke kalle det en omdreining, men det er noe håndfast. Spørsmålet er om det har noe med saken å gjøre, sier Jørn Lier Horst til VG.

Sammen med en stjålet passkopi, en falsk e-postadresse og en firmaadresse i Mandal brukte de involverte nummeret for å opprette konto på en vekslingsbørs for kryptovaluta.

Det skjedde fire måneder før den 68 år gamle kvinnen forsvant fra sitt hjem 31. oktober 2018. Krypto-adresser ble brukt for å kreve løsepenger fra ektemannen Tom Hagen.

Milliardæren er siktet for drap, men nekter straffskyld.

Bunnpris-butikken ble lagt ned i desember 2018.

Det aktuelle mobilnummeret, 40 74 56 68, inngikk i en bunke på 20 startpakker fra Telia, som var til salgs i Bunnpris i Lofotgata 2 i Iladalen i Oslo mellom juni og desember 2017.

Nummeret er utelukkende brukt til å opprette kryptokontoen som knyttes til Lørenskog-saken – ikke brukt til å ringe, sende meldinger eller surfe på internett.

– Nummeret er ikke benyttet til annet enn å fylle ut et påkrevd felt. Det tyder mer på at det er tilfeldig valgt, enn at det er et nummer de faktisk har vært i besittelse av, mener Horst.

Hypotese om link

Lørenskog-etterforskerne tror ikke de seks sifrene var noe gjerningsmennene bare fant på i planleggingsfasen. Påtaleansvarlig Gjermund Hansen uttalte til VG:

– Videre undersøkelser i dette sporet må basere seg på hypotesen om at det finnes en link mellom gjerningspersonene i saken og den som har kjøpt eller mottatt kontantkortet.

Jørn Lier Horst påpeker at Bunnpris-sporet bare blir interessant hvis en av de involverte har vært i den fysiske butikken og kjøpt kontantkortet i startpakken fra Telia.

– Da kan sporet binde en person til tid og sted, sier Horst.

Det samme gjelder hvis et annet nummer i serien kan knyttes til et kriminelt miljø.

– Slike numre blir gjerne kjøpt i bulk, flere om gangen. Skal du stable et ranslag på beina med ti mann som må kommunisere, ville alle fått hvert sitt kontantkort, sier Horst.

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant 31. oktober 2018.

Ønsker tips

Etterforskerne ønsker å få inn informasjon om samtlige 20 numre som er knyttet til SIM-kortene i startpakkene. Alle starter med sifrene 40 74 56. De to siste sifrene går fra 56 til 76.

Politiet ønsker å vite om noen har disse numrene i sin kontaktliste eller om det er firma som har registrert dem blant sine kunder.

Kortene kan være kjøpt i den nå nedlagte Bunnpris-butikken i Iladalen eller et annet sted mellom juni 2017 og desember 2018.

Horst tror politiet har hatt et prosjekt med å kartlegge hvem som bor i nærområdet til den nå nedlagte dagligvarebutikken i Iladalen ovenfor Alexander Kiellands plass i Oslo.

– De kan se om det finnes interessante navn i nabolaget, kjente kriminelle, personer de har fått tips om eller andre som på en eller annen måte er omhandlet i saken, sier Horst.

De norske sporene

Det er første gang et spor etter Lørenskog-forsvinningen er knyttet til ett bestemt sted. Men flere andre spor peker mot Norge:

Et par sko fra Sparkjøp

Strips fra Biltema

Brevpapir og konvolutt fra Clas Ohlsson

Språkeksperter har konkludert med at trusselbrevet til Tom Hagen mest sannsynlig er forfattet av en eller flere personer med norsk som førstespråk.

– For meg er det mest interessante at mobilnummeret er enda et spor som peker mot Norge. Svenske gjerningsmenn ville vel lagt inn i svensk nummer, når de registrerte seg, spør Horst retorisk.

Førsteamanuensis ved politihøgskolen Ivar Fahsing mener utviklingen i Lørenskog-saken speiler hvilke muligheter som ligger i digital etterforskning.

– Det viser hvor langt politiet er kommet i å grave seg inn i ulike digitale irrganger og hvor komplisert det kan være å knytte digitale spor til en identitet, sier Fahsing til VG.

Han har bakgrunn blant annet fra mordkommisjonen i Kripos.

– Selv om politiet har noe så konkret som et telefonnummer, viser denne saken at det kan være ufattelig tid- og ressurskrevende å knytte nummeret til person, tid og sted.

– Ikke unormalt komplisert

Fahsing sier at akkurat dét bare er første steget.

– Steg to er å knytte personen til forsett og medvirkning, som er enda mer krevende. Det speiler dagens kompleksitet i bevisbildet.

– Men det må da være uhyre sjelden at saken er så vanskelig?

– Nei. Det er ikke unormalt at det er så komplisert. Det unormale er sakens alvor og beviskravene, som gjør at politiet må gå veldig dypt og veldig bredt i etterforskningen.