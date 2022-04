ÅSTEDET: Etterforskere på stedet etter drapet i april 2015. Foto: Henrik Skolt/NTB

Lindeberg-drapet: DNA-funn avslørte antatt leiemorder på rømmen

I flere år jaktet Oslo-politiet på en antatt leiemorder etter drapet på familiefaren Muhammad Shahzad Aslam (40). Et DNA-treff på drapsvåpenet førte dem til slutt til Kroatia.

I slutten av april 2015 ble familiefaren skutt og drept da han skulle hente noe i bilen sin ved Lindeberg skole i Oslo.

Politiet mente tidlig i etterforskningen at drapet kunne være et bestillingsdrap, og at skytteren kunne være bestilt fra utlandet.

Flere personer ble siden siktet i saken, men årene gikk uten at Oslo-politiet klarte å få svar på hvem som utførte drapet.

Gjennombruddet kom høsten 2020. Da fikk politiet treff på DNA-et til en slovensk mann i 30-årene på våpenet som politiet mener ble brukt til å drepe familiefaren.

Politiadvokat Henrik Rådal bekrefter den til nå ukjente opplysningen til VG.

– Vi fikk treff på hans DNA via Interpol i oktober 2020, og dette var bakgrunnen for at siktede ble pågrepet og utlevert til Norge, sier han.

Politiadvokat Henrik Rådal i Oslo-politiet i retten tirsdag da den drapssiktede mannen ble fengslet i fire nye uker.

Polititeori: Bestillingsdrap

DNA-funnet førte til gjennombrudd i etterforskningen, og VG har tidligere skrevet at den slovenske mannen denne høsten ble siktet for drap og var internasjonalt etterlyst.

Det skulle likevel gå flere måneder før politiet klarte å få tak i den drapssiktede mannen.

Først i juli 2021, ni måneder etter DNA-funnet, ble den antatte leiemorderen pågrepet i Kroatia.

Fem dager senere ble han utlevert til Norge, hvor han har vært varetektsfengslet siden.

DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40).

Den drapssiktede mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, sier til VG at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Hun ønsker ikke å kommentere det konkrete DNA-funnet som ledet til mannen, men sier på generelt grunnlag:

– DNA-funn på en gjenstand sier ikke noe om hvor, når eller i hvilken sammenheng det er avgitt.

Etterforsket hevn som motiv

Politiet har fra tidlig i etterforskningen i 2015 hatt som en teori at drapet på familiefaren var et bestilt drap med hevn som motiv.

Mannen som nå er drapssiktet, er ikke den første politiet har siktet i saken.

To år etter drapet, ble et eks-gjengmedlem som på 2000-tallet var involvert i et oppgjør mellom A-gjengen og B-gjengen i Oslo, siktet for medvirkning til overlagt drap.

ÅSTEDET: Muhammad Shahzad Aslam hadde parkert bilen sin og var i ferd med å tømme bagasjerommet da han ble skutt.

Politiet har ment at eks-gjengmedlemmet bestilte drapet på Lindeberg mens han var under åpen soning. De etterforsket også ut fra et bestemt motiv, ifølge VGs opplysninger:

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Aslam ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse tre mennene er broren til eks-gjengmedlemmet. Saken ble for hans del henlagt av Riksadvokaten i 2020. Dette var før politiet fikk DNA-treffet som førte dem til den antatte leiemorderen fra Slovenia.

En annen mann, som da var 21 år gammel, ble siktet i saken i 2016, men saken ble også for ham senere henlagt.

Vil tiltale drapssiktet

Etterforskningen mot mannen er i stor grad ferdigstilt, og saken ble oversendt Oslo statsadvokatembeter i slutten av mars med innstilling på å tiltale den slovenske mannen for overlagt drap.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte sier til VG at hun håper å kunne sende en innstilling til Riksadvokaten, som har påtalekompetanse i saken, i slutten av juni.