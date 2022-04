OSLO-BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen (Ap)

Raymond Johansen om vaksiner til Oslo: − Regjeringen hadde ikke politisk mot

Koronakomisjonen mener mer og tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne hindret mange innleggelser. Etter-effektene er fortsatt en utfordring for Oslo, ifølge byrådslederen.

– Jeg er bekymret for de langsiktige konsekvensene den gale beslutningen fortsatt har i dag, sier Raymond Johansen til VG.

Den offentlige debatten om vaksinefordeling begynte å rase i januar 2021. Da gikk Oslo-regionen, som var hardt rammet, ut og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte. Diskusjonene fortsatte helt fram til sommeren.

Tirsdag leverte koronakommisjonen sin dom over Solberg-regjeringens coronahåndtering. De mener regjeringen utsatte beslutningen lenge «til tross for at blant annet FHI, Holdenutvalget, FHIs ekspertgruppe i etikk og prioritering som regjeringens vaksinestrategi bygde på-, anbefalte dette.»

En av de som stod i spissen for vaksinekravet, var altså Oslo-byrådslederen.

Han sier til VG at han mener dette er det mest alvorlige i dommen fra kommisjonen.

– Det slås tydelig fast at med tidligere prioritering av områder med høyt smittetrykk ville ivareta helse bedre, og redusere forstyrrelser i samfunnet. Vi kunne unngått sykdom, og kanskje hatt mindre strenge tiltak, sier han.

Etter-effekter

Koronakomisjonen skiver at de mener vaksinestrategien ikke bidro nok til å redusere smitte, og dermed byrden ved strenge smitteverntiltak der det var mye smitte. De mener også det kunne gitt flere innleggelser. Les mer her.

Oslo-byrådslederen peker på at de også konkluderer med at pandemien og smitteverntiltakene rammet barn, unge og sårbare grupper hardt.

Han påpeker at mange av de sårbare gruppene i Oslo, som lenge levde med svært strenge tiltak, er de som kunne kommet bedre ut Oslo fikk flere vaksiner før.

– Koronakommisjonen har spesielt vektlagt de konsekvensene pandemien har hatt i områder som Oslo øst. Det var Oslo øst som var et av områdene som var hardest rammet, samtidig som vi snakket om at man skulle fylle på med mest vann der det brenner, sier han.

– Ganske grelt

Johansen viser til den tilspissede debatten rundt vaksinefordelingen. Ordføreren i Molde var blant annet var ute og kritiserte Oslo, før det i etterkant viste seg at han hadde vært i kontakt med en av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere.

– Jeg har også et behov for, og det må jeg få lov til å si, at jeg synes det var ganske grelt, sier han ned henvisning til at det blant annet ble argumentert med at Oslos befolkning ikke greide å overholde smittevernreglene og derfor ikke skulle bli premiert med å få flere vaksiner.

– At det skjedde har Erna Solberg beklaget overfor meg og sagt at hun ikke visste om, og det trodde jeg også på. Men det var jo i denne situasjonen vi hadde diskusjonen om vaksiner, sier han.

Johansen sier han mener det var et politisk press som gjorde det vanskelig for regjeringen å gi flere vaksiner til områder med mye smitte-

– Regjeringen hadde ikke det politiske motet til å gjennomføre det. Det gjelder å ha politisk mot til å fatte beslutninger om å å sende vaksiner til områder med mer smittetrykk, selv om det er Oslo, sier Johansen.

Oslo-byrådslederen sier han mener det er i viktig å si at pandemien har gått bra i Norge sammenliknet med andre land, og at de som har jobbet med den skal ha anerkjennelse.

– Men dette er en betydelig kritikk her også som vi må lære av. Så hvis det eneste man ønsker å ha som det etterlatte inntrykket er det, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste, sier han.

Erna Solberg: Skeptisk til kritikk

Tidligere statsminister Erna Solberg skriver i et Facebook-innlegg at hun er «skeptisk» til kommisjonens påstander om tidligere skjevfordeling.

– De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, mener hun.

– Analysene viste bare vesentlig gevinst dersom urealistiske forutsetninger om høy smittespredning ble lagt til grunn. Slik jeg tolker kommisjonens syn, ville deres forslag innebære at sårbare mennesker med underliggende sykdommer i distriktene, som i verste fall kunne mistet livet ved smitte, skulle vente mens friske, unge mennesker i sentrale strøk gikk foran. Det er jeg uenig i, skriver Solberg.

– Vi støttet skjevfordeling da vi fikk et tydelig faglig råd om det, men først når de aller fleste med underliggende sykdommer i hele landet var vaksinert, skriver den tidligere statsministeren.

FHI: Ingen andre land har valgt det

Camilla Stoltenberg sier til VG at Folkehelseinstituttet (FHI) i to omganger anbefalte skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittepress:

Første gang var alternativene en betydelig og en beskjeden skjevfordeling.

– Da valgte regjeringen den beskjedne. Andre gang la vi frem en anbefaling der regjeringen kunne gitt sin tilslutning noe tidligere, sier FHI-direktøren.

FHI vil vurdere om anbefalingene deres burde vært sterkere eller kommet tidligere.

Hun minner om at det også er risiko knyttet til geografisk skjevfordeling, og at det også kan lede til utrygghet i store deler av befolkningen, som kan føle seg sviktet av helsemyndighetene.

– Det kan skape økt polarisering og mistillit - og er det noe vi trenger under en pandemi, er det tillit til vaksinasjonsprogrammet, sier Camilla Stoltenberg.