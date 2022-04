Koronakommisjonen: Regjeringen ble opphengt i detaljstyring

Solberg-regjeringen ble opphengt i detaljstyring, skriver Koronakommisjonen i sin ferske rapport.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Kommisjonen har vanskelig for å forstå at en helhetlig håndtering nasjonalt er betinget av at også de små og avgrensede sakene blir behandlet av regjeringen. Tvert imot har de mange sakene som ble løftet til regjeringens bord, ført til at

regjeringen ble opphengt i detaljstyring og løpende krisehåndtering», skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

«Det har som vi har beskrevet tidligere, blant annet påvirket regjeringens evne til å få et overblikk over kritiske utviklingstrekk og planlegge for den videre håndteringen av krisen», står det videre.

Ny rapport: Dette er dommen over pandemi-håndteringen

Flykarantene og Nobelpris-gjester

Kommisjonen nevner flere eksempler på såkalte «små og avgrensede» saker som ble behandlet av regjeringen: Hvem av de flyansatte som skulle i karantene, deltakere på Nobels fredspris og en kompensasjonsordning for besøkssenter for natur og verdsarv.

Kommisjonen skriver at det kan «være utfordrende for ledere å konsentrere seg om å løse overordnede, viktige problemstillinger og unngå å bli viklet inn i detaljstyring og løpende krisehåndtering som kan ivaretas på lavere nivå».

Det var riktig av regjeringen å løfte beslutninger i den første fasen og i de mest kritiske fasene, mener de.

Men: «Vi mener samtidig at regjeringen utover i pandemien i større grad skulle skilt mellom beslutninger som burde treffes av regjeringen, og beslutninger som kunne tas på et lavere nivå», skriver kommisjonen.

LEGGER FREM RAPPORT: Koronakommisjonens leder Egil Matsen.

Sanner kritiserte rutiner

Koronakommisjonen peker også på at de mange små og store sakene som skulle behandles i både regjeringskonferanser og i Regjeringens covid-19-utvalg (RCU) førte til en betydelig arbeidsbelastning og tidspress på byråkratiet som forberedte disse sakene.

De bruker en skriftlig merknad fra daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) i et regjeringsnotat som et eksempel. Notatet heter «Covid-19-

notat om vurdering av behov for forsterkede nasjonale tiltak», og er datert 7. mars 2021.

«Helse og omsorgsdepartementet sendte ut til sammen fire utkast til r-notater fredag kveld og lørdag formiddag, med frist søndag kl. 12:00. Forkortede frister og saksbehandling utenfor ordinær arbeidstid kan være nødvendig i en krise, men etter et år burde vi ha rutiner som kan legge til rette for bedre prosesser», skriver Sanner og fortsetter:

«Regjeringen blir bedt om å ta stilling til viktige spørsmål med store virkninger for samfunnet, med utilstrekkelig anledning til grundig saksbehandling.»

STENGTE OG ÅPNET: Koronakommisjonen har vurdert Solberg-regjeringens håndtering. Her er tidligere statsminister Erna Solberg (H) og tidligere helseminister Bent Høie (H) i en jubelklem etter at de gjenåpnet landet 24. september i fjor.

Koronakommisjonen lister opp en rekke svakheter ved myndighetenes håndtering:

For mange saker ble løftet til regjeringens bord. I tillegg ble for mange saker forberedt og behandlet under et unødvendig høyt tidspress.

Regjeringen hadde ikke tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot hvordan pandemien kunne utvikle seg, og hvordan den videre utviklingen skulle håndteres. Dette gjaldt særlig tiltak for å begrense smitte ved innreise fra utlandet.

Regjeringen utnyttet ikke fullt ut det etablerte systemet for krisehåndtering.

Regjeringens grunnlag for å beslutte smitteverntiltak var i mange tilfeller mangelfullt. Konsekvenser og sammenhenger var ikke tilstrekkelig belyst eller forstått.

Kommuneleger, politi på grensen, skoleeiere og andre som skulle iverksette og følge opp smitteverntiltakene, fikk upresis informasjon og for lite tid til forberedelse.

Myndighetene har vist evne til å lære underveis, men det har ofte tatt for lang tid.

Myndighetenes kommunikasjon nådde ikke

fram til hele befolkningen.

Saken oppdateres!