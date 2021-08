STORT POLITIOPPBUD: Store ressurser er sendt til ulykkesstedet på Valestrandsvegen, nær Valestrandsfossen på Osterøy.

Osterøy: Kvinne (18) omkom i trafikkulykke

En 18 år gammel kvinne omkom lørdag kveld i en trafikkulykke på Osterøy utenfor Bergen. En annen ung kvinne er sendt til sykehus.

Meldingen om den alvorlige ulykken kom til politiet klokken 20.12 lørdag.

To 18 år gamle kvinner satt i bilen som var involvert.

Ved 23.10-tiden opplyser politiet at én av kvinnene omkom, mens den andre er sendt til Haukeland sykehus.

Ordføreren i Osterøy sier det hele bare er tragisk.

– Det eneste jeg kan si er at det er en tragisk ulykke med det mest tragiske utfallet man kan tenke seg. Alle tanker går til pårørende og familie, sier ordfører Lars Fjeldstad i Osterøy kommune til VG lørdag kveld.

– Kriseteamet håndterer situasjonen, sier han.

Politiets kriminalteknikere er ankommet ulykkesstedet. De vil gjennomføre videre undersøkelser med ulykkesgruppen fra Statens vegvesen.

Et kriseteam fra kommunen og politiet er til stede på Valestrand skole, for personer som har behov for oppfølging eller informasjon.

Ifølge Bergens Tidende skal det være store materielle skader på kjøretøyet, som ligger på taket.

Brannvesenet bistår også på stedet, og fylkesvei 567 er foreløpig stengt ved ulykkesstedet på ubestemt tid.