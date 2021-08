Foto: Evan Vucci / AP

Biden om Taliban-offensiv: Eskalerte raskere enn forventet

USAs president Joe Biden sa mandag at situasjonen i Afghanistan utviklet seg raskere enn forventet og at nasjonsbygging aldri var USAs mål.

Av Stella Bugge

Publisert: Oppdatert

– Sannheten er at dette utviklet seg raskere enn vi hadde forventet, sa presidenten i en tale til nasjonen mandag kveld norsk tid hvor han forsvarte tilbaketrekningen av amerikanske styrker som har vært i Afghanistan i nærmere 20 år.

– Så hva skjedde? Afghanistans politiske ledere ga opp og flyktet fra landet. Det afghanske militæret kollapset, noen ganger uten at de en gang prøvde å kjempe.

Biden sa videre at Afghanistans raske fall viste at «ett år til, fem år til eller 20 år til» av amerikansk militær tilstedeværelse ikke ville ha hjulpet.

– Hendelsene vi ser nå er dessverre et bevis på at ingen militær styrke, uansett størrelse, noen gang ville gitt oss et stabilt, forent og sikkert Afghanistan – kjent i historien som imperienes kirkegård. Det som skjer nå, kunne lett ha skjedd for fem år siden eller 15 år i fremtiden, sa Biden og understreket at nasjonsbygging aldri var USAs mål.

– Dette tror jeg innstendig på: Det er feil å beordre amerikanske tropper til økt innsats når Afghanistans egne væpnede styrker ikke ville gjøre det, sa Biden.

Biden sa videre at målet for USA i Afghanistan alltid var å hindre terrorangrep på USA, noe som ble fullført da Osama bin Laden ble drept.

Presidenten slo fast at USA vil handle raskt i Afghanistan hvis det er nødvendig for å hindre terrorhandlinger.

Bilder og videoer fra flyplassen i Kabul viste mandag folk som kjempet for å komme seg ut av landet etter at Taliban inntok hovedstaden. Folk løp etter fly som var i ferd med å ta av, og minst syv personer skal så langt være døde i kaoset, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flere tusen afghanere hadde møtt opp ved flyplassen i Kabul, og videoer og bilder fra stedet viser store folkemengder på rullebanen. Flere har trukket paralleller til USAs panikkartede flukt fra Saigon i Vietnam i 1975.

Saken oppdateres.

