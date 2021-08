SNEDIG «BIVIRKNING»: Nå viser det seg at lengre tid mellom dosene gir en bedre vaksinebeskyttelse over tid. Det kan gjøre at nordmenn kan vente lenger på en tredje dose.

Derfor kan Norge vente med «booster»-dose

Mangel på vaksiner gjorde at FHI drøyde andredosen – det kan ha gitt nordmenn bedre beskyttelse – og gjøre at tredjedosen kan vente.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

De fleste land har valgt å følge vaksineselskapenes instrukser på tre (Pfizer) og fire (Moderna) uker mellom vaksinedosene. Men FHI og regjeringen valgte tidligere i våres å forlenge tiden til seks og 12 uker på grunn av få vaksiner i landet.

Nå viser det seg at lengre tid mellom dosene gir en bedre vaksinebeskyttelse over tid. Det kan gjøre at nordmenn kan vente lenger på en tredje dose:

– Ja, det tror jeg absolutt. Intervallet avgjør ikke om du trenger en ekstra dose eller ikke, men kan gjøre at behovet for en tredje dose skyves frem i tid, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle til VG.

FHI: Sara Viksmoen Watle er instituttets ekspert på vaksineffekt.

Er du vaksinert med seks ukers mellomrom, har kroppen sannsynligvis produsert mer antistoffer enn når det har gått tre uker.

– Fra flere studier ser det ut som at det var en fordel som kan gjøre at behovet for en boosterdose kanskje ikke kommer like raskt her som i en del andre land. En kjempehøy vaksinasjonsdekning i bidrar også til det.

Allerede i mars gikk immunolog Anne Spurkland ut i VG og sa at det var trygt å drøye tiden mellom dosene.

Sannsynlig med tredjedose

Da vaksinasjonen i Norge startet i desember og januar, var det med tre ukers intervall. Da var det hovedsakelig de eldre og helsepersonell som fikk vaksinen.

– Har de eldre som hadde tre uker mellom dosene mer behov for tredje dose enn de som fikk lenger?

– For de som ble prioritert tidlig for vaksinasjon, ja. Både fordi intervallet var kortere, men kanskje mest fordi disse gruppene kan ha litt lavere og mer kortvarig respons enn unge og friske. De vil være mest utsatt for alvorlig sykdom hvis vaksinebeskyttelsen avtar over tid. Dette følger vi nøye med på.

– Sannsynlig

Watle mener likevel det ikke vil bli et «skille» mellom de som fikk kort og langt intervall fordi de eldste vil komme til å få en tredjedose uansett:

– De aller eldste vil sannsynligvis trenge en tredje dose uavhengig av langt eller kort intervall. Det kan også bli aktuelt for andre grupper, blant annet helsepersonell. Hvor lenge frem i tid vet vi ikke ennå.

Hun legger til at det foreløpig ikke ser ut som det er nødvendig fordi beskyttelsen mot alvorlig sykdom fortsatt er høy, også mot Delta-varianten.

– De unge og friske som vaksineres nå vil ha god beskyttelse uansett om intervallet er 4 eller 8 uker, det viktigste for dem er å få den andre dosen så de er maksimalt beskyttet.

Moderna som booster?

Forrige uke ble det også klart at Moderna-vaksinen gir bedre effekt enn Pfizer mot delta-varianten. Det er mest sannsynlig fordi den har en tredje ganger så høy dose.

Watle sier det ikke nødvendigvis gjør Moderna til en ekstra aktuell booster-vaksine.

– Vi vet ikke enda hvilken vaksine som egner seg best som booster. Det kan være aktuelt å booste med samme vaksine, en variant av den eller å blande med en annen type vaksine. Valget vil også være avhengig av hvilke vaksiner som er godkjente og tilgjengelige i Norge, forklarer Watle.

les også Nye tall fra Israel: Immuniteten faller etter seks måneder

Israel mener de allerede kan se effekten ved at smitten har gått ned igjen hos de eldre. Der har de hele tiden hatt tre uker mellom dosene.

– Kan det korte intervallet i Israel forklare smitteøkningen der?

– Det kan være noe av forklaringen, men det er også mye høyere befolkningstetthet i Israel og en større andel yngre personer som er uvaksinert, så smitten får fortsatt spre seg. Og så ble de også vaksinert tidligst av alle, og når viruset endrer seg og vaksinebeskyttelsen faller over tid, så er det forventet at beskyttelsen mot smitte blir lavere.

Også USA bestemt seg for å anbefale en tredje dose for de fleste amerikanere åtte måneder etter den andre dosen. Det vil si at de første vil settes i september.