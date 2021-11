KNIVDREPT: Den 22 år gamle småbarnsmoren Cansel Godek ble drept i sitt hjem. Hennes ekskjæreste har erkjent straffskyld for drapet.

21-åring dømt til 13 års fengsel for drapet på Evje

Ekskjæresten til Cansel Godek (22) er dømt til 13 års fengsel for drapet, melder Fædrelandsvennen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Mannen som var tiltalt for drapet på småbarnsmoren Cansel Godek (22) nikket da han ble spurt om han erkjente straffskyld i henhold til tiltalen.

Nå er han dømt til 13 års fengsel for drapet som skjedde på Evje i oktober 2020, ifølge Fædrelandsvennen.

Retten mente dommen burde vært på 14 år, men tilståelsen gjorde at ett år ble trukket fra, ifølge avisen.

Døde av skadene etter knivstikking

Godek var hans tidligere partner og mor til deres felles datter.

I Kristiansand tinghus fortalte den nå dømte mannen at han ikke vet hva som skjedde den kvelden, men forklarer i retten at han husker det første stikket.

Godek ble knivstukket minst 14 ganger i overkroppen og døde som følge av skadene hun ble påført.

Konflikt om barnet

Mannen som er dømt og Godek var ikke formelt gift, men hadde inngått et islamsk ekteskap.

I retten fortalte tiltalte at han flyttet til Drammen en måned før drapet fant sted.

– Den dagen reiste jeg fra Drammen til Evje fordi vi hadde møte med barnevernet.

Han fortalte videre at han ønsket å få ansvarsrett for deres felles datter på to år. Møtet med barnevernet fant sted i Godeks leilighet, og var for å se på hvordan den nå dømte mannen og Godek samhandlet med datteren, forklarer han.

Etter at barnevernet forlot boligen etter en times tid, ble han igjen, forklarer han.

Han forteller at han ønsket å prate med Godek om barnefordelingen, uten å måtte blande inn advokater.

Senere samme dag ble hun knivdrept.

– Jeg ville ikke skade henne, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok kniven for å skremme henne, forklarte han i retten.

Han sier at han «mistet forstanden».

