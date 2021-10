RUS: Forsker Marit Edland-Gryt har sett på hvordan unge i hovedstaden bruker kokain når de er ute på byen.

Overrasket av unges kokainbruk

Unge voksne bruker kokain for å drikke mer alkohol over lengre tid når de er ute på byen, ifølge en ny utelivsstudie.

Studien er gjort av Folkehelseinstituttet (FHI) for å forstå bedre hvordan og hvorfor kokain brukes blant 18 til 34-åringer som er ute på byen i Oslo.

– De forteller at de tar kokain for å drikke mer og for å føle seg mer edru. De tar det som en måte å navigere på når de er på fylla og drikker alkohol, sier forsker Marit Edland-Gryt bak studien til VG.

Edland-Gryt er overrasket over at bruken er knyttet opp mot det å drikke mer alkohol og ikke for selve rusen fra kokainet. I film og TV-serier er ofte bruken av kokain knyttet til en direkte rus eller et «kick».

Kokain er det vanligste ulovlige rusmiddelet som brukes på byen etter cannabis og det har vært en svak økning i bruken de siste fem årene, noe som ikke har skjedd med bruken av ecstasy/MDMA, ifølge tall fra FHI.

Edland-Gryt forteller at de som hun har snakket med bruker mye penger på alkohol når de er ute på byen og at kokain derfor ikke utgjør en veldig stor del av utelivsbudsjettet deres i forhold til det de bruker på drikke.

Om Utelivsstudien Utelivsstudien er en studie som inneholder flere ulike delstudier. Utelivsstudien ble startet i 2014 ved SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) som i 2016 ble en del av FHI. Denne delstudien er basert på intervjuer med 28 unge voksne om motivene for bruk av kokain. De 28

personene (18 menn, 10 kvinner) var en del av de omtrent 1100 personene som ble intervjuet med

spørreskjema utenfor 12 utesteder i Oslo sentrum i forbindelse med en kartlegging av dopbruk (utesteder øst og vest i Oslo var inkludert). Vis mer

– De tar ikke mange gram av gangen, og når de tar det så er det for å bli skjerpet og for å ikke oppleves full. De vil feste lenge og det kjipeste er å bli sendt ut fra utestedet fordi de er for fulle, sier hun.

Studien ble først publisert i amerikanske Journal of Drug Issues, blandingen av inntak med alkohol, fokuset på hygiene og samholdet med venner blir trykket fram som hovedfunn. De unge som er intervjuet er rekruttert utenfor utesteder i Oslo.

Dropper dolokk

I utelivsstudien går det igjen at de fleste tar kokain ved å bruke sin egen nøkkel.

– De er veldig opptatt av hygiene, sier Edland-Gryt.

Det er kokain i pulverform som sniffes som hovedsakelig brukes på byen i Oslo. I studien oppgir enkelte at de kunne kjøpe det av dørvakter og bartendere.

SMÅ MENGDER: De som er intervjuet i studien forteller at de bruker små mengder kokain sammen med alkohol for å virke mer edru.

– De lo litt av at utestedene hadde tatt vekk dolokkene for å hindre at folk tar kokain på toalettet. De ville aldri vurdert å ta det fra noen overflater på toalettet på utesteder. Det å ta det fra nøkkelen sin ble foretrukket, og de beskriver det som den enkleste og mest hygieniske måten å kunne ta det. Det gjør det også mulig å ta kokain i baren eller på dansegulvet.

1 av 4 på byen i hovedstaden er dopet viser en tidligere undersøkelse fra FHI. Utelivsstudien viste at kokainbruken er mer vanlig enn antatt.

– Min oppfattelse av intervjuene jeg har gjort er at kokain er litt ulike ting. Kokain selges på gaten på vei til nachspiel og ganske mange kjøper noe de vet har dårlig kvalitet. Men de har en kontakt for å kjøpe kokain når det er mer planlagt. Det tenker de har bedre kvalitet. Prisen variere en god del, og det gjør også innholdet.

Opptatt av ritualet

I studien forteller de unge at de var opptatt av at kokainbruken er noe som skapte samhold når de festet sammen med venner.

– De mente at ritualet, det å gjemme seg for å ta det, skapte samholdet. De hadde i større grad et bånd mellom seg når de tok det sammen. Det at de gjør noe ulovlig forteller de at bidrar til den følelsen.

Klar over faren

Kokain har en kortvarig rus med en total virketid på 45 til 90 minutter ved sniffing. Det er derfor vanlig med gjentatte doser. Inntak sammen med alkohol forlenger rusen, skriver Rusopplysningen som drives med støtte fra Helsedirektoratet.

De rangerer kokain som sterkt vanedannende, og advarer om at det er skadelig for hjertet. I utelivsstudien er de som bruker kokain opptatt av de skadelige konsekvensene.

– De er bekymret for avhengighet og langtidsvirkningene, sier Edland-Gryt.

Hun forteller at de sier brukerne er interessert i å få mer kunnskap om kokain.

– Det er et potensial å forebygge rusbruken ved å gi mer informasjon som kanskje ikke er godt nok utnyttet. Unge trenger informasjon som de selv opplever som relevant. For å få til det så kan det i større grad være nyttig å anerkjenne at det er noen opplevde fordeler ved bruken på kort sikt, sier hun.

