Redningsaksjonen i Kvam: Søker etter antatt omkomne

TOKAGJELET/MOVATNET (VG) Søket etter de tre savnede har nå gått over i en ny fase. Brannvesenet fortsetter letingen i Movatnet.

Siden 21.30-tiden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon i Kvam kommune i Hardanger. Nødetatene fikk melding om at en liten båt med tre voksne personer og en hund var tatt av strømmen i Tokagjelselva.

– Rent formelt har vi nå gått over til søk etter antatt omkomne. Det har gått såpass lang tid, vi har søkt i aktuelle områder, og en vurderingsgruppe har vurdert at det er lite sannsynlig at noen av de savnede blir funnet i live. De pårørende har blitt fortløpende varslet, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa klokken 21.







Redningsaksjonen etter de tre savnede har pågått hele dagen og politiet har gjort flere funn av gjenstander i søket.

Klokken 11 opplyste politiet at de har funnet en båt nedenfor en foss med et fritt fall på rundt 15 meter. Politiet har også funnet klær langs elven.

– Det er gjennomført søk etter de tre savnede uten resultat. Vi har nedskalert nå som det begynner å bli mørkt, både av hensyn til sikkerheten til de som søker og det at det har gått noe tid, sier Valland Laupsa.

Tidligere mandag kveld opplyste politiet at redningshunder hadde markert i Movatnet.

SØKER: Brannvesenet leter etter de savnede i Movatnet mandag kveld.

Beredskapsleder Stig Mebust i Norske Redningshunder forteller til VG at tre av deres hunder har markert på de samme stedene.

– De har blitt kjørt med hundeførerne sine i båt på den samme ruten hver for seg, og alle har markert på samme sted.

Han forteller at hundeførerne ikke har snakket med hverandre om hvilke markeringer som har blitt gjort slik at de ikke påvirker hverandre.

– Som hundefører skal de ikke vite hvor de andre har utført markeringer. Så sitter man og observerer hunden, og tre hunder har gjort samme markering.

Dykkere fra brannvesenet i Bergen lyser mandag kveld med lykt og søker i et stort område i Movatnet. På land er det satt opp lyskastere som lyser opp vannflaten. De vader ut i det grunne vannet.

Ved 20.00-tiden er det ikke noe som tyder på at dykkerne har funnet noe.

– Dykkerne vil starte å dykke om de ikke finner noe i det første søket, sier utrykningsleder Morten Wigum ved dykkergruppen i Bergen brannvesen til VG.

Utrykningslederen sier at hundene har markert tre til fire steder, og at sikten i vannet er bedre enn ventet.

– Foreløpig er vi positive, så får vi se.

Klokken 21.28 sier Wigum til VG at de begynner selve dykkingen.

– Her begynner det å bli dypt, forklarer han.

– En hund kan lukte ting som er under vann, men det er store utfordringer med det å være veldig presis, med tanke på strøm og vind. Så derfor bruker man ofte flere hunder for å se om de markerer på samme område, forklarer han.

Mebust sier videre at det er umulig å vite nøyaktig hva hundene har markert på før dykkere har sjekket under vann.

Så langt har den frivillige organisasjon hatt 21 hunder som har søkt både i vann og på land.

– Vi bistår i søket så lenge det pågår, legger han til.

Håper å finne dem i live

Politiet hadde mandag rekvirert en brannbil som sto oppe i veien. Med den heiste de seg ned til vannet for å undersøke området der gjenstandene ble funnet.

– Vi har fortsatt håp om å finne dem i live, sa Laupsa.

Politiet frykter at de tre savnede har forsvunnet ned i en stor og bratt foss, med et fall på over 15 meter, og deretter flere krevende og bratte partier.

Etter politiets opplysninger skal de ha krysset et fjellvann ved Kvamskogen, for å komme frem til en hytte. De savnede beskrives som sjø- og fjellvante.

Det var en kvinne med relasjon til de savnede som varslet politiet. De pårørende er varslet og blir ivaretatt.

Dette vet vi: