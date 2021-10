Redningsaksjonen i Kvam: Hunder har markert i vannet

TOKAGJELET (VG) Politiet opplyser at redningshunder har markert i vannet i søket etter de tre savnede.

Siden 21.30-tiden søndag kveld har det pågått en storstilt redningsaksjon i Kvam kommune i Hardanger. Nødetatene fikk melding om at en liten båt med tre voksne personer og en hund var tatt av strømmen i Tokagjelselva.

Redningsaksjonen etter de tre savnede har pågått hele dagen og politiet har gjort flere funn i søket.







Klokken 11 opplyste politiet at de har funnet en båt nedenfor en foss med et fritt fall på rundt 15 meter. Politiet har også funnet klær langs elven.

Mandag kveld opplyser politiet at redningshunder har markert i vannet.

– Hunder fra Norske redningshunder markert i vannet her nede som vi nå undersøkere nærmere opp mot hva de markerer på, sier innsatsleder i Vest politidistrikt Svein Valland Laupsa.

Nå venter letemannskapene fra dykkere hos brannvesenet i Bergen som skal undersøke stedet.

Totalt 17 redningshunder bistår i søket etter de tre personene som sist ble observert i en båt i Kvam kommune søndag kveld. Det opplyser Norske Redningshunder på Twitter mandag.

Håper å finne dem i live

Politiet har rekvirert en brannbil som står oppe i veien og heist seg ned til vannet for å undersøke området der gjenstandene ble funnet.

– Vi har fortsatt håp om å finne dem i live, sier Laupsa.

Politiet frykter at de tre savnede har forsvunnet ned i en stor og bratt foss, med et fall på over 15 meter, og deretter flere krevende og bratte partier.

Etter politiets opplysninger skal de ha krysset et fjellvann ved Kvamskogen, for å komme frem til en hytte. De savnede beskrives som sjø- og fjellvante.

Det var en kvinne med relasjon til de savnede som varslet politiet. De pårørende er varslet og blir ivaretatt.

Dette vet vi: