Skogbrann i Bø: − Mye arbeid igjen å gjøre

Brannvesenet har begrenset skogbrannen noe på Vreimsida i Bø. Men ved 19-tiden kan de ikke melde om kontroll.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag ettermiddag brøt det ut en kraftig brann i et turområde nær Eriksteinsfjellet i Bø i Telemark. Ved 16-tiden spredde den seg raskt og hadde firedoblet seg i størrelse på rundt en halvtime, ifølge brannvesenet.

Det var om først omtalte brannen som skal ha spredd seg kjapt utover torsdag ettermiddag. Ved 15.45-tiden sa innsatsleder i brannvesenet Kai Lindgren at brannen hadde blitt fire ganger så stor den siste halvtimen.







– Det har gått fra bakkenivå og opp til tretoppene. Det flytter seg raskt ettersom det blåser en del, sa innsatsleder Kai Lindgren i brannvesenet da.

Og ved 17-tiden opplyste brannvesenet at brannen fortsatt spredde seg.

Men rundt to timer senere, ved 19-tiden skal brannmannskapene ha fått begrenset brannområdet noe, selv om det fremdeles ikke meldes om kontroll på brannen.

Det sier vaktleder Martin Slevig i brannvesenet til VG.

– Jeg har ikke fått tilbakemelding på det ene eller det andre. Slik jeg forstår det, har de begrenset området litt, men at de har mye arbeid igjen å gjøre, sier Slevig.

Han trekker frem at det er et vanskelig terreng å slukke i.

– Det er veldig ufremkommelig terreng. Det er bratt og ulendt.

To helikoptre har blitt satt inn i slukkingsarbeidet. I tillegg har også Sivilforsvaret blitt satt inn med 15 personer som bistår i slukkingen, opplyser politiet til VG ved 19-tiden.

– De jobber like mye på stedet og kommer til å holde på en god stund, sier Slevig.

BRENNER: Et større område i Bø i Telemark står torsdag ettermiddag i brann.

På grunn av vindretningen er det ikke umiddelbar fare for spredning til hus.

Har du tips eller bilder? Ta kontakt med VG her.

Brannvesenet har mannskaper på begge sider av brannen.

– Nå er det veldig tørt, og det er ufremkommelig terreng, sa vaktleder Jan Rundtom til VG ved 17-tiden.

Brannvesenet har planlagt for å være lenge på stedet.

– Det er helt ufremkommelig for mennesker når det brenner. Det raser trær på stedet og det er mye stup og bratte daler. Det er heller ingen kjørevei opp dit. Brannvesenet fokuserer nå på at brannen ikke skal spre seg til lavere deler og til gården i nærheten, sa Tom Berger i brannvesenet til Telemarksavisa tidligere torsdag.

Det er flammer som skal gå helt opp til tretoppene enkelte steder, ifølge Berger.

Deler av fylkesvei 334 ved Bø er stengt som følge av brannen.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann flere steder i landet.

Varmt vær og lite nedbør gjør at det er ekstra tørt, som øker faren for skog- og gressbrann. Ifølge Meteorologisk institutt vil faren for skogbrann i Sør-Norge vedvare inntil det kommer en del nedbør.

April måned var den niende tørreste april på 122 år.