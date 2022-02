VANLIGE FOLK?: Ap-mann og milliardær Trond Mohn er kritisk til Aps slagord «Nå er det vanlige folks tur».

Milliardær ut mot Dæhlie og skatteflyktninger: − Det er usolidarisk

MILDE (VG) Milliardær Trond Mohn (78) har gitt bort fem milliarder kroner av sin formue og sier han vil gi bort nye milliarder. Han fnyser av rike som skatteflykter til Sveits.

Det er ikke så ofte at Bergens rikeste lar seg intervjue, men 78-åringen åpnet døren da VG besøkte vestlandshovedstaden denne uken.

Vi kommer våte inn fra vannrett regn, til peisvarme og en matlukt som forteller at vi har noe å glede oss til.

– Jeg liker å lage mat. Det blir ørret i kveld, sier han.

Vi tusler ut i en stue som vender ut mot fjorden.

Huset hans ligger nær sjøen på Milde, syd for Flesland flyplass i Bergen, med utsikt til der Fanafjorden og Korsfjorden møtes.

Mannen som setter seg ned i sofaen er av Kapital anslått til å være Norges 32. rikeste person.

– Det synes jeg ikke noe om

Vi spør derfor om et aktuelt tema: At en rekke andre norske rikinger nå vil flagge ut til Sveits for å spare skatt.

– Det synes jeg ikke noe om. Det er usolidarisk. Heldigvis blir de fleste igjen i Norge og betaler skatt for å finansiere det fantastiske landet vårt og velferdsstaten vår.

Han sier han tar ett forbehold: hvis skatteflyktningene bidrar på en annen måte.

– Hvis de er med på å gi til gode formål i Norge, så er det formildende. Det blir litt som i USA, hvor mange har aversjon mot å betale skatt, men de gir rundhåndet til gode formål, anført av Bill Gates-bevegelsen.

GLEDE OVER ARBEID: Trond Mohn sier det viktigste vi kan gi unge mennesker, er arbeidsglede.

Mohn viser til at Gates og andre har forpliktet seg til å bruke store deler av sin formue på å gi til sosiale og ideelle formål.

– Jeg betaler min skatt med glede

– Røkke er en av få nordmenn som har forpliktet seg til det, sier han.

– Norge er et ungt «giverland», det er altfor få som gir. Mennesker som har tjent seg rike på at folk legger igjen penger i butikkene sine, kunne gitt mer tilbake.

– Bjørn Dæhlie er en idrettshelt. Hvilke signaler gir han gjennom sin skatteflytting til Bø i Vesterålen og nå gjennom å flytte til Sveits?

– Signaleffekten er ikke positiv, det er som jeg sa usolidarisk. I Norge har vi en høy skattemoral. Glem dem som har null i inntektsskatt og som har flinke skatteadvokater, de er håndfull. Men du og jeg betaler rundt femti prosent av det vi tjener i skatt. Det har vi gjort hele livet og det er vi villige til fordi det er prisen for å ha et egalitært samfunn, hvor alle innbyggere skal være likeverdige.

– Du betaler din skatt med glede?

– Ja, jeg betaler min skatt med glede og jeg vil legge til:

– Jeg er litt stolt av det.

MATGLEDE: Trond Mohn sier han liker seg på kjøkkenet.

Utenfor stormer det i kveldsmørket. Regnet pisker mot viduene og fjorden synes ikke.

Ved siden av å være kjent som investor og den litt spesielle kombinasjonen milliardær og sosialdemokrat, er Mohn kjent for å gi bort penger.

Ulike medier har anslått at han opp gjennom årene har gitt mellom 3,6 og fem milliarder kroner til veldedige formål.

– Har du nådd fem milliarder?

– Ja, vi har vel så vidt vippet over det nå.

– Hvordan kvalitetssikrer du de prosjektene du går inn i?

– Jeg setter meg godt inn i dem. Jeg gir i hovedsak til medisin og forskning, og så til breddeidretten – ofte til prosjekter for å hjelpe ungdom.

Penger til Åsane og Grorud

Han vil ikke gi ut noen liste over prosjekter han drysser penger over, men et av dem er det store idrettsanlegget Arena Nord, som er under oppføring i Åsane.

– Den har nå fått navnet Åsane Arena. Hovedmotivasjonen er å hjelpe en bydel som trenger det, sier han.

Bergenseren har ut fra samme motivasjon nylig også gitt penger til et prosjekt i Groruddalen i Oslo.

– Grorud trengte en undervarmsbane som gjør at de kan spille fotball der også på vinteren, sier han og fortsetter engasjert:

– Det viktigste for vårt samfunn er hva ungdommen skal gjøre. Det er dem jeg er opptatt av og det er derfor jeg gir penger til breddeidretten.

– Basketball er kjempeflinke

Han har også gitt penger til toppklubber som Brann og Tromsø.

– Det er flott med Brann og Tromsø, men det er breddeidretten som er viktig for meg. De som har spilt fotball fra de er unge, de holder oftest sammen opp gjennom. Du blir en del av et miljø. Basketball er kjempeflinke til å inkludere innvandrerungdom.

VARME: Flere ganger i løpet av intervjuet la Trond Mohn ved i peisen. Det bidro til lun varme inne, mens uværet herjet ute.

Han gir også på andre måter.

– På Malawi og Zanzibar har vi sammen med Haukeland universitetssykehus gjort mye fint. Og på Black Lion Hospital i Addis Abeba i Etiopia har de utdannet 29 hjernekirurger, sier han.

– Målet er å bygge opp kompetanse lokalt. Det har vi klart. 28 har blitt værende i Afrika. Det er bistandshjelp som duger, sier Mohn og legger leende til:

– Bare én har flyttet. Han fant seg en jente i Bergen.

– Det er noe helt fantastisk

I disse OL-tider synes han det er på sin plass å gi politikerne beskjed.

– Vi hører om storsatsinger og toppidrett, som nå gir medaljer i OL. Men det er ikke ofte politikerne prater om breddeidrett. Det er mulighetene som breddeidretten gir våre unge, som gjør at jeg støtter så mange lokale idrettsprosjekter. Idretten tar vare på dem som sliter.

Han mener det er en ting til som det er viktig å lære de unge.

– Jeg hører heller ikke at politikerne snakker om arbeidsglede. Det er dumt, fordi det viktigste vi kan gi videre til våre unge er arbeidsglede. Det er noe helt fantastisk.

KJØKKENTJENESTE: Trond Mohn farer inn på kjøkkenet innimellom, for å forberede middagen.

Mohns Arbeiderparti og Støre-regjeringen har økt formuesskatten etter at Solberg-regjeringen kuttet i den flere ganger.

Mohn støtter det, men sier at Støre og co. må se på om den kan gjøres mer rettferdig.

– Det er ikke rettferdig for alle. Har du en formue som ikke kaster av seg, blir formuesskatten en unødvendig og urettferdig belastning, sier han og fortsetter:

– For dem som driver virksomhet og ikke tjener penger, bør regjeringen se på om de kan finne en annen løsning. Det er ikke rettferdig at man skal betale formuesskatt av driftsmidler, når man ikke tjener penger. Det tror jeg politikerne er klare over.

Skryter av Erna

Ap-mannen Mohn klarer ikke å la være å skryte av en blå bergenser.

ROSER SOLBERG: Trond Mohn snakker varmt om tidligere statsminister Erna Solberg. Her avbildet sammen i 2018 under åpningen av det nye PET-senteret og A-fløyen på Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Jeg må si at jeg har stor respekt for Erna. Hun er folkelig, setter seg godt inn i sakene og er samlende. Og så har hun lært seg ikke å svare på alt dere spør om. Der har Jonas noe å gå på.

– Jeg reagerer på det slagordet der

Han forsvarer sitt Arbeiderparti, som han mener er det beste partiet til å lede landet.

Men han liker ikke partiets nye slagord: «Nå er det vanlige folks tur».

– Jeg må si at jeg reagerer på det slagordet der. «Vanlig folk»? Norge består ikke av vanlige folk. De består av folk. Det slagordet der skiller folk på en feil måte.

Middagen kommer på bordet inne på kjøkkenet.

MIDDAGEN ER KLAR: – Nå får vi se da, hvordan dette går, sier Trond Mohn etter å ha tatt kveldens middag ut av ovnen.

– Ørreten kommer fra min faste leverandør, som har fisket den i Skaupsjøen, 1160 meter over havet nord på Hardangervidda.

Han serverer den med bønner og tomater. I glassene er det fransk hvitvin.

KVELDENS RETT: Ørret med tomat og bønner.

Han sier familiemiddager er stas: Rundt omkring i åsen ligger det en rekke andre store hus, hvor barna bor.

Deler av innboet deres har havnet hos faren:

Hans hus er fullt av leker, til glede for hans åtte barnebarn.

– Barnebarna kommer innom nesten hver dag – det gir stor glede. Livet er veldig bra, det må jeg si.

– Jeg har tatt meg inn igjen

Trond Mohn erkjenner at han har brukt for lang tid på å finne ro og harmoni.

– Å være takknemlig for dem man har rundt seg, det tok kanskje litt for lang tid for meg å finne ut av. Jeg har vært mye opptatt av jobb og reising. Jeg har tatt meg inn igjen, sier han selverkjennende – hvor en økonomisk feide med sønnen Frederik W. Mohn er et sårt bakteppe.

– Nå er vi vel forlikte, sier faren fornøyd.

VINDU-KUNST: Trond Mohn har åtte barnebarn, som ofte er på besøk. Lekestreker på vinduene vitner om barnlig glede.

Mohn er i følge Kapitals liste Norges 32. rikeste, med en formue på 8,45 millarder kroner i 2021.

Trond Mohns kommersielle selskap fikk i fjor et resultat på 542 millioner. 358 millioner av dem gikk til veldedige formål.

Han ble toppsjef i familebedriften Frank Mohn i 1986. Da var selskapet verdt 50 millioner kroner.

Det økte til 13 milliarder kroner i 2014, da selskapet ble solgt til det svenske Alfa Laval.

Finansierer tenketank

Etter arveoppgjør de påfølgende årene, økte barnas formue, mens hans naturlig nok sank.

Etter salget investerte Mohn i en rekke selskaper, blant annet er han storaksjonær i meglerforetaket Arctic Securities og eier i vindmølleselskapet Emergy, som DN rettet søkelyset mot lørdag.

Han har også vært med å bygge opp og finansiere den rødgrønne tenketanken Agenda i Oslo.

FEM MILLIARDER: – Jeg har råd til å gå på cafe, også på en mandag, sier Trond Mohn.

Mohn sier den økonomiske utviklingen har vært bra, men at han ikke er god for så mye som Kapital skriver.

– Min reelle formue ligger nærmere det som kommer frem i likningsformuen, knappe fem milliarder kroner, enn over åtte milliarder.

– Fem milliarder er mye det også?

– Ja, bevare meg vel. Jeg har råd til å gå på café, også på en mandag.

– Mesteparten kommer til å bli gitt bort

Han sier at han kommer til å gi bort mye.

– Mesteparten kommer til å bli gitt bort. Familien er så godt stilt at jeg ikke trenger å ha dårlig samvittighet for dem. Og så er jeg glad for at barna også har begynt å gi. Jeg setter stor pris på at de «har kommet inn i folden» når det gjelder giverglede.

FAMILIEN PÅ VEGGENE: Trond Mohn erkjenner at han for sent gikk fra å prioritere business til å prioritere familien. Veggene i denne stuen er full av familieglede.

Familien har blitt med ham på flere måter: Hans ideelle virksomhet drives blant annet gjennom et selskap som heter Meteva.

Mohn sier det er et spesielt navn.

– Min kone het Mette og vår mor het Eva. Meteva. Det er navnet til de to jeg har satt mest pris på her i livet.

– Gode rammebetingelser

Bjørn Dæhlie har ikke svart på VGs henvendelser om denne saken. Han fikk torsdag og fredag oversendt Mohns uttalelser på SMS, men har ikke svart.

Dæhlie kommenterte imidlertid temaet formuesskatt i VG, sommeren 2017.

– Jeg betaler min normale skatt både privat og gjennom mine selskaper med glede, men med ett stort unntak, og det er formuesskatten som en får i fleisen når en lykkes i næringslivet, sa Dæhlie blant annet den gangen.

Til Nettavisen har han sagt at han og kona har tenkt på å flytte til Sveits i mange år, men at det har ikke passet med hensyn til familie og jobb.

– Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer, og vi gleder oss veldig, sa han.

Eiendomsmilliardær Kjartan Aas er en annen nordmann som har valgt å kutte alle skattemessige bånd til Norge og flytte til Sveits.

– Jeg har ikke regnet nøyaktig på hvor mye jeg sparer, om det er 6 eller 9 millioner kroner i året. Det som er viktig er at jeg ikke rammes av en skatt som gjør at jeg taper penger på å drive næringsvirksomhet, sier Kjartan Aas til E24.

