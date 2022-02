SOLEKLAR FAVORITT: Grand Canaria troner helt øverst på ønskelisten når nordmenn skal ut og reise i vinter.

Utsolgt for vinterferier til utlandet: − Reiselysten er tilbake

Nordmenn har allerede begynt å bestille sommerferie, og reisene i vinterferien er fullbooket, ifølge flere reiseselskap. Men forsikringsselskap kommer med en klar anbefaling.

Etter snart to år med coronapandemi er det kanskje fristende å reise utenlands. Det har vært en kald vinter og da er det ikke rart om du drømmer deg bort til varmere strøk, og vurderer å bestille utenlandsferie i vinter- eller påskeferien.

Ifølge reiseselskapet TUI er de utsolgt for reiser i vinterferien, og Gran Canaria er den mest populære destinasjonen uten tvil. Kapp Verde er nummer to på topplisten. TUI er nesten tilbake til 2019-nivå når det kommer til bookinger, kapasiteten er riktignok lavere nå.

– Folk vil til utlandet og har allerede begynt å bestille påske- og sommerferie, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, til VG.

Salget av pakkereiser har vært stabilt så langt i år, men for to uker siden begynte bookingene å stige ytterligere. De har ulike regler for avbestilling avhengig av når du bestiller reisen og når du ønsker å avbestille.

– Antall bestillinger går hånd i hånd med regjeringens coronarestriksjoner. Salget tok av for to uker siden da det kom flere lettelser i landet. Alt kan skje fremover, men vi er optimistiske, sier Aspengren.

Reiseselskapet Apollo merker også at nordmenns reiselyst er tilbake. Nesten alle reiser i vinterferien er fullbooket og Gran Canaria er også en soleklar favoritt for deres kunder. I påskeferien er Hellas også på høyt oppe på listen.

– Nordmenn vil ut i verden, reiselysten er tilbake til nesten samme nivå som i 2019. I februar sa det «pang», bestillingene tredoblet seg, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera til VG.

Hun anbefaler alle som skal på utenlandsferie til å undersøke alle regler og restriksjoner som gjelder i det landet du skal til.

– Vi er fortsatt i en pandemi, sier Rivera.

Info Råd og regler ved reise Etter 1. februar må fullvaksinerte ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (rundt 9 måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig coronasertifikat.

Alle reisende over 16 år har plikt til å registrere seg før ankomst til Norge.

Personer over 18 år som ikke kan vise frem godkjent coronasertifikat, eller dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks månedene (med en attest), skal teste seg før avreise til Norge.

Testplikt ved og etter ankomst til Norge ble avviklet 1. februar 2022.

Karanteneplikt ved ankomst til Norge ble avviklet 26. januar 2022.

Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021. Kilde: FHI Vis mer

– Folk er giret på å reise

– Reiser i vinterferien er totalt utsolgt. Det samme gjelder for påsken, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, til VG.

Den mest populære reisedestinasjonen i vinterferien er Gran Canaria. Ifølge Berge er det mindre kapasitet til Syden nå enn tidligere på grunn av coronapandemien, og folk har allerede begynt å bestille sommerferie.

– Prisene kommer til å gå opp hvis man ikke er kjapp. Det er dyrere flybilletter og hotellpriser nå enn tidligere og de kommer ikke til å bli billigere, sier han.

Ifølge Berge går nå 95 prosent av flytrafikken fra Norge til utlandet. Han sier at nordmenn er reiseglade og ønsker å komme seg til varmere strøk når det er vinter. Gode avbestillingsmuligheter og færre coronarestriksjoner gjør også at folk vil reise på ferie.

– Vi har ventet på dette hele tiden. Det er færre restriksjoner, og folk er giret på å reise. Det er garantert etterlengtet for mange.

Reiseselskapet SAS opplever derimot at folk er avventende med å bestille vinter- og påskeferie. De forventer likevel at bookingene tar seg opp jo nærmere vi kommer sommerferien, og opplever at Spania er en klar feriefavoritt.

– To år med pandemi gjør noe med folks reisemønster. Nå bestiller reisende flybilletter og hotell tettere opp mot avreisedatoen. Tidligere bestilte folk langt frem i tid, sier pressesjef John Eckhoff.

Dette dekker forsikringen

Tryg Forsikring venter stor pågang når nordmenn vender nesa mot utlandet i vinterferien.

– Det er fortsatt strenge coronarestriksjoner i mange land utenfor Norge, og vi anbefaler at folk sjekker reglene nøye før de reiser. Endringer kan komme på kort varsel, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens til VG.

De fleste populære ski-destinasjoner i Mellom-Europa er åpne, men det kan være vanskelig å forholde seg til smittevernregler. I Østerrike er for eksempel munnbind obligatorisk de fleste steder, også utendørs dersom du ikke kan holde to meter avstand.

Info Her er hovedreglene for det som dekkes av reiseforsikringen Påvist korona gjelder som vanlig sykdom. Det vil si at forsikringen dekker avbestilling for deg selv og familien, eller eneste reisefølge. Blir du syk av korona i utlandet, regnes også dette som sykdom, og du får dekket utgifter til legebehandling/sykehus, merutgifter til isolasjon og eventuelt utsatt hjemreise.

Inntil videre dekker også reiseforsikringen ekstrautgifter til pålagt smittekarantene og utsatt hjemreise i forbindelse med korona i utlandet.

Avbestilling av reiser til land der det foreligger reiseråd fra norsk UD på avreisetidspunktet. Forutsetningen er at det ikke forelå reiseråd da reisen ble bestilt. Her er hovedreglene for det som ikke dekkes av reiseforsikringen: Utgifter eller ulemper som følger av andre smitteverntiltak i landet du reiser til dekkes ikke. Det kan være innreisekarantene, arrangement som blir kansellert eller generell nedstenging av landet. Forsikringen dekker heller ikke utgifter ved nektet innreise fordi du ikke oppfyller kravene til vaksinasjon, vaksinepass eller annen dokumentasjon.

Utgifter til karantene ved hjemkomst Norge dekkes ikke.

Avbestilling av reiser til land der det ikke foreligger reiseråd fra norsk UD, dekkes ikke av reiseforsikringen.

Dekker ikke avbestilling av reiser på grunn av smittefrykt eller at man ikke ønsker å reise. Vis mer

I Thailand, et annet populært reisemål for nordmenn, må du testes både ved innreise og fem dager senere, i tillegg til at du må ha en negativ PCR-test ved ankomst. Du må også ha gyldig vaksinasjonssertifikat.

I andre land letter de på tiltakene. I både Sverige og Danmark åpner de opp, og fra fredag vil det ikke lenger være påbudt å bruke munnbind utendørs i Italia, skriver ABC News. I Spania fjernet de det samme kravet torsdag. Spania og Italia landene har høy vaksinasjonsrate, fallende infeksjonstall og færre er innlagt på sykehus enn tidligere i pandemien.

– Vær forberedt på at reisen kan blir annerledes enn du så for deg. Det er aldri hyggelig å tilbringe ferien på et karantenehotell, sier Irgens.

