I RUS OG DUS: Rina Mariann Hansens Ap og Hassan Nawaz’ Høyre er tradisjonelt norsk politikks to store motstandere. Men i ruspolitikken finner de sammen i Oslo.

Oslo vil tjuvstarte på rusreformen: − Regjeringa henger etter

OSLO RÅDHUS (VG) Byrådet og Høyre i hovedstaden har blitt enige: De vil innføre mest mulig av rusreformen i Oslo – uten å spørre regjeringen om lov.

Publisert: Nå nettopp

– Oslo kan gå foran og vise at det er mulig å møte folk med hjelp i stedet for straff, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Slaget om rusreformen sto i praksis på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2021. Hansen og resten av Oslo Ap jobbet for reformen, men tapte – etter at partileder og nå statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gikk på talerstolen og talte mot avkriminalisering av narkotika.

– Etter at rusreformen ikke ble vedtatt, har mange av oss vært veldig frustrert. Det er mange som var og er skeptiske, og vi er opptatt av å vise frem at det vi tror er riktig. Regjeringa henger etter, sier Hansen.

Nå går det Ap-ledede byrådet sammen med sine politiske motstandere i Oslo med mål om å innføre så mye som mulig av rusreformen uten å be Støre-regjeringen om lov.

SNEAKY: Oslo-byråd Rina Mariann Hansen har ikke tenkt til å spørre regjeringen om lov til å innføre så mye rusreform i byen som lovverket tillater.

– Hovedstaden tar på seg ledertrøya

– Vi håper at vi kan få det til innenfor dagens regelverk. Det hadde vært mye enklere hvis Høyre-regjeringens rusreform fikk flertall, men det gjorde den ikke. Da er det fint at hovedstaden tar på seg ledertrøya og viser vei, sier Hassan Nawaz, bystyrerepresentant for Høyre.

Solberg-regjeringens forslag til rusreform innebar avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk.

Støre-regjeringen vil presentere sitt forslag til en rusreform i 2023. I Hurdalserklæringen skriver Ap og Sp at de er imot en generell avkriminalisering av narkotika, men at «personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner».

– Kan vise at dette går helt fint

Men Oslo-politikerne vil ikke vente til 2023 – og tror ikke Støre-regjeringen vil gå langt nok i sitt forslag.

– Det er viktig at vi gjør det nå, så Oslo kan gå foran og vise at dette går helt fint, sier Hansen og fortsetter:

– I debatten om rusreformen er det mye skremselsargumentasjon om hvordan samfunnet nærmest vil gå i oppløsning hvis den blir vedtatt. Det tror jeg ikke noe på.

– Jeg er ikke tilhenger av omkamper. Jeg vet ikke med deg, Rina? spør Nawaz.

– Hvis man vinner til slutt, svarer Hansen og ler.

– Men jeg tror ikke noen snur av seg selv. Da er det viktig å holde debatten gående og komme med konstruktive tiltak som får oss et steg nærmere målet, fortsetter Nawaz.

GJØR DET FOR OSLO: Alle kommuner trenger en rusreform, men storbyene trenger det mest, mener Hassan Nawaz og Rina Mariann Hansen.

Politiet: – Optimistiske

De to politikerne sier at samtalene med Oslopolitiet er gode, og at samarbeidet er viktig for å finne ut hvor mye som er mulig innenfor dagens lovverk.

Politiinspektør Rune Solberg Swahn kommenterer saken på vegne av Oslo politidistrikt.

– Oslo politidistrikt er optimistiske til ordningen og tror opprettelsen av rådgivende enheter vil kunne gi bedre forebygging og bedre hjelp i forbindelse med ulovlig rusmiddelbruk, skriver han i en e-post til VG.

– Politidistriktet har allerede et meget godt samarbeid med kommunene, og ser frem til å utarbeide de praktiske rutinene sammen med Oslo, Asker og Bærum.

OPTIMISTISKE: Politiet i Oslo, her ved politiinspektør Rune Solberg Swahn.

I juni 2021 vedtok Stortinget to lovendringer:

Alle kommuner må opprette rådgivende enheter for russaker, og har fått midler til dette fra 1. juli 2022.

Politiet får anledning til å avgjøre straffesaker med pålegg om oppmøte hos disse rådgivende enhetene.

– Dette gjelder straffesaker som handler om bruk av narkotika eller besittelse av narkotika til eget bruk, skriver Swahn og fortsetter:

– Det vil fortsatt være slik at det er påtalejuristen på saken som avgjør om det for eksempel skal gis forelegg, påtaleunnlatelse uten vilkår, påtaleunnlatelse med særvilkår som rusfrihet eller pålagt oppmøte hos rådgivende enhet for russaker.

Info Dette er påtaleunnlatelse: En påtaleunnlatelse er en straffereaksjon hvor påtalemyndigheten anser at alle vilkår for straffskyld er oppfylt, men likevel unnlater å påtale forholdet etter en konkret vurdering.

En påtaleunnlatelse kan gis på vilkår, og kalles i så fall en betinget påtaleunnlatelse. En påtaleunnlatelse kan også gis uten vilkår.

Alle straffereaksjoner, inkludert påtaleunnlatelser, registreres i strafferegisteret av politiet.

En påtaleunnlatelse vil ikke stå på en vanlig politiattest, mens den vil stå på en utvidet politiattest. Kilde: domstol.no Vis mer

Stor Oslo-støtte

I mars 2021 fikk en høringsuttalelse som støttet rusreformen støtte fra 58 av 59 representanter i bystyret. Kun KrF stemte imot.

Hansen og Nawaz sier at de vil sette i gang et pilotforsøk så raskt som mulig, i samarbeid med politiet og de rådgivende enhetene.

– Alle kommuner har behov for en rusreform, men særlig storbyene. Her ser vi hver dag på nært hold konsekvensene av en mangeårig mislykket ruspolitikk, sier Nawaz.

En lokal rusreform vil ikke bli perfekt, erkjenner de to politikerne.

– Vi jobber med politiet for å finne ut hvordan de skal praktisere dette. De som i dag som blir anmeldt, har politiet en hjemmel til å gi påtaleunnlatelse og henvise til de rådgivende enhetene. Målet vårt er at flest mulig får påtaleunnlatelse og heller blir henvist til kommunens rådgivende enheter, sier Hansen.

– Påtaleunnlatelse kan også påvirke de videre livene til folk?

– Det er riktig. Vi ser på hvordan vi kan gjennomføre det innenfor det regelverket vi har. Det er et slags «step one».

– Vil oppfølgingen være obligatorisk?

– Det er de tingene vi nå diskuterer videre, hvordan vi skal få det til i praksis.

IKKE INFORMERT: Rina Mariann Hansen har ikke snakket med partikollega og statsminister Jonas Gahr Støre om rusreform-planene. Her er de to sammen på byggeplassen til Oslos nye legevakt på Aker sykehus i november.

Har ikke snakket med regjeringen

– Så lenge flertallet på Stortinget er mot rusreformen er dette det nærmeste vi kommer en rettferdig rusreform i Oslo akkurat nå. Dette er en bedre løsning enn å skille mellom rusavhengige og fortsette med straffelinjen som gjelder i dag, sier Nawaz.

– Når dere prøver å gjøre det innenfor gjeldende lover og regler, så er det fordi dere forventer at hvis dere søker til regjeringen, så får dere nei?

– Ja. Det er riktig, sier Hansen.

– Hvis det utelukkende handlet om posisjonering og vise hva Oslo mener, så kunne vi valgt å søke regjeringa for å få et nei. Da kunne vi hatt en spennende offentlig debatt. Men vi hadde ikke fått muligheten til å faktisk vise effekten av en annen linje, fortsetter hun.

Ap-byråden har ikke varslet sine partikolleger i regjering om rusreform-enigheten med Høyre.

– Jeg som byråd og byrådet i Oslo representerer den politikken som vedtas i Oslo bystyre. Vi har et mandat fra velgerne i Oslo, fra et samstemt Oslo bystyre og en byrådserklæring hvor dette står, sier Hansen.

– Oslo er sin egen by og har sin egen politikk uavhengig av hvilke partier som har regjeringsmakt?

– Det tror jeg vi har lang historie for, ja.