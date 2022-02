STORT HUS: Willfred Waage sin bustad ligg like ved fjorden (til venstre) i Brandasund i Fitjar kommune, Vestland fylke.

Willfred (50) fekk skyhøge straumrekningar for tidlegare bruk

Willfred Waage (50) frå Fitjar fekk straumrekningar på 80.000 kroner for straum i dei tre dyraste månadene i haust og vinter. Meirforbruk frå tidlegare var medrekna. Feil, meiner Forbrukarrådet.

Waage har to hus og manuell straummålar heime på Fitjar i Vestland. Han har god råd og trygg inntekt. Likevel reagerer han på at det lokale kraftlaget har krevd han for meirforbruk frå tidlegare - på grunnlag av dei rekordhøge prisane i haust og vinter.

Brukar mykje straum

– Eg brukar nok over snittet mykje straum, ettersom eg har eit stort hus i tillegg til det huset eg leiger ut. Men straum- og nettleigerekningar totalt på rundt 80.000 kroner for tre månader er for mykje, seier Willfred Waage (50) frå Fitjar i Vestland til VG.

NEPPE DEN EINASTE? Willfred Waage er meir oppteken av å kritisere systemet enn å fremje si eiga sak. Han synest ikkje det bør gå an å krevje vinteren sin høge marknadspris på straum for tidlegare straumbruk.

Han fekk hakeslepp då han fekk den første, store rekninga for oktober i fjor. For straum og nettleige berre på det eine av dei to husa han eig, måtte han ut med 23.545 kroner, inkludert nettleige og meirverdiavgift.

– Det skal jo ikkje gå an. Eg har rett nok stundom vore litt sløv med å sende inn avlesinga på straummålaren. Men eit berekna forbruk på over 13.000 kWh første halvdelen av desember, må vere feil, meiner Waage.

For den halve månaden måtte han ut med 19.739 kroner.

Ein del av forklaringa i tillegg til høg straumpris, er at så lenge Waage ikkje har vore så nøye med å lese av straumbruken sin, så er han krevd for eit berekna snittforbruk i etterkant. Dette har verkeleg gjort utslag på rekningane dei siste månadene.

Har betalt utan spørsmål

Til samanlikning: Snitt-straumbruk for ein norsk einebustad er på rundt 20.000 kWh årleg, eller rundt 1700 kWh i månaden.

Waage er ein av mange straumabonnentar som i alle år har betalt straumrekningane sine – utan spørsmål. Han er også ein av mange som vedgår at dei ikkje kan så mykje om straum, nettleige og prisdanning for å få lys og varme i huset.

Men det skal heller ikkje vere naudsynt for å få tilgang til krafta som rennande vatn frå fjell på Vestlandet har forsynt husstandar med i årevis, meiner 50-åringen.

– Avhengig av avlesing

Dagleg leiar Therese Nysæther i Waage sin kraft- og straumleverandør, Fitjar Kraftlag, ønskjer ikkje å kommentere enkeltsaker.

Ho meiner det er umogeleg å vite kva tid enkelte straumabonnentar har brukt straumen på husa sine, all den tid det ikkje er installert automatisk avlesar av straumbruken.

– Då ein kunde ikkje har installert automatisk målar (AMS målar) i huset sitt, er ein avhengig av at kunde les av målaren kvar månad og sender inn til nettselskapet for at forbruket skal bli nøyaktig og at fakturaen for nettleige og kraft skal bli riktig. Utan avlesningar er det heilt umogeleg å seie kva tid straumen har blitt brukt, skriv Nysæther i ein e-post til VG.

STRAUMMÅLAR: De aller fleste norske heimar har dei siste åra fått innstallert ein digital straummålar som dette. Berre om lag to prosent av husstandane har framleis gamal målar som må avlesast manuelt, ifølgje Forbrukarrådet.

– Heilt urimeleg

Waage på si side trudde han investerte i å få ned straumkostnadene då han i hovedhuset sitt frå 2010 investerte i ei spesiell varmepumpe og vassbåren varme.

Men straumrekningane for dei siste tre månadene har ikkje vitna mykje om straumsparing.

Det høyrer også med til historia at Willfred Waage ikkje har fått på plass ein automatisk straum-målar sjølv om han påstår at han lenge har purra straumselskapet om dette.

– Du har rekningar på straum og nettleige for rundt 80.000 kroner for tre månader. Kva tenkjer du?

– Eg synest det er heilt urimeleg. Eg har sikkert brukt mykje straum. Men eg forstår ikkje at det kan vere tillate å ta slike prisar på tidlegare straumbruk og på det som eg trudde var eit lett tilgjengeleg gode her i landet, svarar Waage. Han leiger ut det andre huset han eig. Der er straum inkludert i leigeprisen.

Får ikkje rekna ut snittpris

Nysæther i Fitjar Kraftlag minner om at dei som kraftleverandør er heilt avhengige av at straumbrukarane rapporterer kor mykje straum dei nyttar.

– Ein kraftleverandør kjøper inn kraft ut i frå forbruk kundane har hatt til ei kvar tid, så her òg er ein avhengig av riktige standardar. Ein kraftleverandør får ikkje til å rekna ut ein gjennomsnittspris sidan ein ikkje veit kva periode straumen er blitt brukt, skriv Nysæther til VG.

Kraftleverandøren sender ut fakturaer utfrå forbruket som ein får i frå nettselskapet.

– Dersom kunden ikkje har automatisk målar (AMS målar) vil ein ikkje få heilt riktig faktura dersom ein ikkje har lest av målaren kvar månad, ifølgje den daglege leiaren i Fitjar Kraftlag.

SENIORRÅDGJEVAR: Thomas Iversen er forbrukarjurist og seniorrådgjevar i Forbrukarrådet.

Forbrukarjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet støttar på si side straumbrukar Willfred Waage.

– Straumen som er brukt må betalast, men det er ikkje rett at brukaren skal betale heile bruken til same vintersats. Her bør den faktiske bruken fordelast over heile avrekningsperioden etter justert innmatingsprofil for leveransane av straum, uavhengig av kva tid straumen faktisk vart brukt, skriv Iversen i en e-post til VG.

Han legg til at ei mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir berekna etter feil priselement og avgiftssatsar.

– Etter mitt syn må etterbetalingskravet periodiserast på nytt og bereknast etter priselement og avgiftssatsar for den periode det gjeld med grunnlag i justert innmatingsprofil for straumleveransar, skriv Iversen i Forbrukerrådet.

– Be om periodisering

– Kva kan kunden gjere i ei slik sak?

– Kunden kan kontakte straumleverandøren og be om at kravet blir periodisert, samt undersøke mogelegheita for ei nedbetalingsordning dersom kravet framleis er høgt. Dersom forbrukaren og selskapet ikkje blir samde, kan saka bringast inn for Elklagenemnda, svarar Iversen.

– Er det mogeleg å finne ein snittpris ut frå tidlegare månader – og krevje Waage for det framfor dei siste månadenes marknadspris?

– Selskapet må ta denne utrekninga, men fakturaen vil aldri bli like rett som når AMS-målaren rapporterer timeverdiar, uansett korleis ein reknar. Det blir laga statistikk over spotprisen, men det er viktig å hugse at det er kunden sin straumavtale som styrer den fakturerte prisen – ikkje berre sjølve straumprisen.

