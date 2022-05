Binna og de to ungene som ble drept i Lierne søndag.

Skjøt binne og to unger: Mer enn ti reinkalver drept eller skadet

Mannen som skjøt ei binne og to bjørnunger i Trøndelag, påberoper seg nødrett. Bjørn skal ha tatt mer enn ti reinkalver på beitet i Lierne de siste dagene.

Mannen kontaktet politiet klokken 17.20 søndag og fortalte at han hadde skutt en hunnbjørn og unger som hadde angrepet tamreinkalver.

Vilt kan avlives når tamrein angripes, ifølge naturmangfoldsloven.

– Han mente at bjørnene måtte avlives for å få avsluttet angrepet på kalvene. Dyrene ble felt med nødverge som begrunnelse, sier politiadvokat i Trøndelag Amund Sand til VG.

Mannen som har tilknytning til reindriften i området, har status som mistenkt – fordi det ikke er lov å skyte den totalfredede brunbjørnen.

– Han får slik status inntil etterforskningen har avklart om det var nødverge, sier Sand.

160 brunbjørner ble påvist i Norge i fjor.

Fant døde og skadde kalver

Politiet foretok undersøkelser på åstedet søndag.

– Reineierne overvåker flokken kontinuerlig. For noen dager siden gjorde de funn av døde og skadde kalver. Det var da de ble oppmerksomme på bjørnen, sier politiadvokaten.

Han opplyser at mer enn ti kalver de siste dagene kan være tatt av bjørn i området.

– Dette er et utslag av konflikten mellom vern av rovdyr og næringsinteressene, sier Sand.

Østre Namdal reinbeitedistrikt driver samdrift med svenske reineiere i grensekommunen Lierne. Kalvingen skjer i mai, som er en svært sårbar tid for reinkalvene.

Leder for Østre Namdal reinbeitedistrikt vil ikke å uttale seg om fellingen av bjørn søndag.

Reineiere er tilbakeholdne med å uttale seg om konflikten mellom reindrift og rovdyr, også fordi personen som skjøt i Lierne, er mistenkt for et straffbart forhold.

Men VG får opplyst at reineiere synes det er ille ikke å bli trodd, når de melder om store tap til rovdyr. De mener også at det er for vanskelig å få fellingstillatelse på skadegjørere.

Tapte 1700 rein

Østre Namdal reinbeitedistrikt søkte i 2020–2021 søkte om å få erstattet nærmere 1700 tapte dyr av en bestand på omkring 4500 tamrein.

Erstatning ble utbetalt for 824 tapte rein i Østre Namdal. De aller fleste blir tatt av jerv, gaupe og kongeørn. Erstatning ble gitt for tapet av 61 kalver og tre simler tatt av bjørn.

For brunbjørnen er byttedyr som reinkalver særlig viktig føde om våren og forsommeren, når bjørnen trenger proteiner for å bygge opp muskelmassen etter vinterdvalen.

160 brunbjørner ble ifølge Rovdata påvist i Norge i 2021, det høyeste antall siden 2010. 8,1 bjørnekull ble registrert, det nasjonale bestandsmålet er 13 kull.

Tre kull er målet

Grenseområdene nord i Trøndelag er ett av fem leveområder for hunnbjørner (binner) i Norge. Der er målet at det skal fødes tre kull hvert år.

Da trengs en bestand på 17 til 20 hunnbjørner. I fjor ble ni hunnbjørner og 1,6 bjørnekull registrert i Trøndelag.

Leder for Rovdata Jonas Kindberg bekrefter at det er uheldig for bestanden at ei binne med unger blir avlivet, men understreker at det er flere hensyn som må tas.

Miljødirektoratet kunne ved 12-tiden mandag ikke kommentere fellingen.

– Svært kritisk

– Naturvernforbundet mener at skyting av bjørnebinne med unger er svært kritisk for den knøttlille bjørnebestanden, sier forbundets fagleder Arnodd Håpnes.

Han sier at 129 bjørner er kjent drept siden 2020 og mener at bestanden konstant holdes langt under det målet som Stortinget har vedtatt.

– De siste fire årene er 22 bjørner kjent drept i region 6 Midt-Norge, sier Håpnes.