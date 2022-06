UTVEKSLING: Norwin Freischlad fra Tyskland har vært på utveksling og bodd i både Ålesund Oslo. Han elsker Norge, men fikk også kultursjokk.

Fikk kultursjokk på utveksling i Norge: − Ikke forventet

For noen blir møtet med Norge et kultursjokk. Tyske Norwin Freischlad ble overrasket over hvor vanskelig det var å få venner.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde et stort kultursjokk. Det var ikke forventet. Det var en kjempevanskelig tid for meg, sier han.

I fjor var det over 20.000 utvekslingsstudenter i Norge, ifølge tall fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. For noen av dem blir møtet med et nytt land krevende.

Et kultursjokk beskrives av professor i psykologi Fanny Duckert som et møte med mennesker, handlinger og rutiner som du ikke skjønner.

18 år gamle Norwin Freischlad fra Tyskland var utvekslingselev på en videregående skole i Ålesund. I mars i fjor delte han en TikTok om en del av opplevelsen, som har fått over 1,4 millioner likerklikk.

– Alle hadde kjent hverandre hele livet, hadde egne gjenger og sosiale «bobler». Jeg klarte ikke å komme inn i gjengene, selv hvor mye jeg prøvde. Jeg følte meg annerledes, sier han.

– Nordmenn kan virke litt «kalde»

I videoen sitter 18-åringen og spiser maten sin alene i skolekantinen.

– Jeg har venner som hadde vært på utveksling i andre land og hadde mange venner der, men sånn var det ikke for meg.

Han synes også det var vanskelig at man vanligvis ikke prater med fremmede i Norge.

– Nordmenn kan virke litt «kalde». Jeg tror ingen mener det på en vond måte, men det virker som det er en del av kulturen at det tar tid å få en venn, sier han.

I det siste har #Swedengate vært en trend i sosiale medier der flere forteller at de har opplevd å ikke bli invitert på middag da de var på besøk som barn. Det har mange fra andre land reagert på.

Les også Derfor koker sosiale medier over #Swedengate I trenden #Swedengate hevdes det at svensker ikke tilbyr middag til barn som er på besøk. Påstanden har gått viralt.

Må ta initiativ selv

Petar Vujacic fikk en annen opplevelse som student i Norge. Før han flyttet, hadde han lest at nordmenn er reserverte og holder avstand. Han hadde ikke sett for seg at det motsatte skulle skje.

– Jeg la merke til at jeg var den som var distansert og kanskje til og med for privat, sier han.

Etter at han tok initiativ, mener han at det er enkelt å få norske venner.

Vujacic kom hit i januar 2021. Han er fra Montenegro, men har bodd i Serbia de siste ti årene.

KULTURSJOKK: Petar Vujacic fra Montenegro og Mila Apostolova Leite fra Brasil har litt forskjellige opplevelser om hvordan det var å flytte til Norge. Vujacic ble overrasket over hvor god teknologi det er her, og at samfunnet er basert på tillit.

Ble sjokkert over de norske middagstidene

Mila Apostolova Leite (21) fra Brasil fikk flere kultursjokk da hun kom til Norge i august i fjor.

– Når jeg snakker i telefonen på offentlig transport, føler jeg meg annerledes. Folk stirrer på meg og jeg skiller meg ut, sier hun.

I andre land er kollektivtransport ofte bråkete og fullt, men det opplever hun ikke her. Hjemme i Brasil pleier hun også å prate med hvem som helst om alt mulig rart.

I Norge har hun, i likhet med tyske Freischlad, opplevd at nordmenn er private og ikke ønsker å dele så mye.

– Det var det første som virkelig sjokkerte meg, sier hun.

OVERRASKET: Mila Apostolova Leite ble sjokkert over flere ting da hun kom til Norge i fjor høst.

Første gang Leite ble bedt på middag i et norsk hjem sa de at hun skulle være der klokken fem på ettermiddagen. Det var uvant for 21-åringen.

– Jeg kunne ikke tro det! Jeg kommer fra en kultur der middag er tidligst klokken 19.00 eller klokken 22.00 på kvelden, sier hun.

Hun ble også overrasket over hvor lite nordmenn bryr seg om lunsj. En matpakke er ikke nok. I Brasil er lunsj alltid mye mat, med kjøtt, potet og grønnsaker.

– Jeg kan ikke droppe lunsj, så jeg spiser mest hjemme. Da kan jeg fortsette med en del av kulturen min der. I tillegg til at det er billigere, legger hun til og ler.

Man forstår ikke det som skjer

Klinisk spesialist og professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Fanny Duckert, sier hun forstår godt at det studentene sier kan gi et kultursjokk.

– Du føler deg fremmed ovenfor det nye og du føler du ikke håndterer det på en god måte, sier hun.

Kultursjokk kan du oppleve hvor som helst. Det skal faktisk ikke så mye til før man opplever at noe er veldig annerledes enn hva man hadde trodd.

REDD: Fanny Duckert sier at de som opplever at situasjonen er annerledes enn det de er vant med, blir usikre og redde fordi de ikke tolker atferden til andre mennesker de møter.

Kultur er noe som omgir oss, som vi ofte ikke er bevisst på. Det kan være mat, matvaner, hvordan man hilser på hverandre, personlig avstand og fysisk kontakt, forklarer Duckert.

– Det er i møte med folks andre kulturer at du ofte får tak i din egen kultur.

Ifølge professoren er det enkle ting utlendinger kan få kultursjokk av i Norge. Mange nordmenn er reserverte, tilbaketrukne eller hilser ikke på tilfeldige mennesker på gaten, noe som er vanlig å gjøre i andres kultur. Akkurat det som utvekslingsstudentene forteller.

Kroppen er i «alarmberedskap»

Duckert sier det er vanlig i starten av et utvekslingsopphold å kjenne på «forelskelsesfasen», der man synes at alt er fascinerende, fargerikt og spennende.

Så kommer hverdagen, der man oppdager fremmedgjøringen som er kommunikasjonsproblemer og frustrasjonene om at alt er annerledes enn det man er vant til.

Da kan man få en slags «alarmberedskap» i kroppen.

– Hvis det går i surr for deg, blir du utrygg, nervøs og redd. Du kan også bli provosert og tenke at det er ganske fælt. Du trykker på de alarmknappene som utløser fryktreaksjoner, hvor du har lyst til å flykte og sloss, sier hun.

TRIVES: Mila Apostolova Leite og Petar Vujacic sier de trives i Oslo, til tross for at de begge har følt seg litt utenfor.

Takler man kultursjokket kan man bli godt integrert. Går det dårlig, kan det føre til at man holder avstand og trekker seg unna lokalkulturen, sier hun.

Info Tips fra psykologen om du skal på utveksling Det kan være vanskelig å unngå kultursjokk, men det er ulike måter å forberede seg på før man reiser. Dette er tipsene fra professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Fanny Duckert: Det er lurt å forsøke å finne ut så mye som mulig på forhånd. Søk på nettet og finn ut faktaene: hvor stort landet er, hvor mange folk som bor der, hva lever de av, hva slags religion det er.

Se filmer eller les litteratur fra landet.

Still med åpne forventninger.

Snakk med noen fra landet, eller kjenner du noen som har vært der før?

Ta kontakt med studentforeninger. Opplever man kultursjokk må man puste rolig og koble på den «reflekterende delen» av hjernen, sier Fanny Duckert. – Etter hvert får man justert seg, integrert seg og skjønner mer og mer. Til slutt finner man ut hvordan finner frem i denne kulturen, forteller Duckert. Vis mer

FIKK VENNER: Etter at Norwin Freischlad delte videoen fikk han en venn, som også ba han med på 17. mai-frokost i 2021.

Fikk flere venner etter han delte videoen

Etter at tyske Freischlad delte videoen på TikTok tok flere kontakt. Han fikk noen venner.

Selv om tiden i Norge var vanskelig, har han planer om å komme tilbake for å studere til å bli tysklærer.

– Jeg er ikke ferdig med Norge. Nå vet jeg hva jeg kan forvente, sier han.