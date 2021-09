forrige

fullskjerm neste TESTER FESTANLEGGET: Lys- og lydtekniker Egil Bjørnsen hos Lyd og Lyshuset tester anlegget som skal gjøre sentrum i Stavanger om til et dansegulv lørdag. Endelig! utbryter han. 1 av 2 Foto: Marie von Krogh

Festfeber i Norge: Gatefester, festivaler og gruppeklemmer

STAVANGER (VG) Meteren oppheves, dansegulvene åpnes og livet skal tas tilbake. I Stavanger jobber utestedene på spreng for å gjøre om hele Fargegaten til et stort dansegulv med lys, musikk og fyrverkeri.

Av Christina Quist , Vilde Haugen og Marie Von Krogh (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

561 dager har gått siden de strengeste tiltakene i fredstid ble innført som følge av corona-pandemien.

– Nå kan vi leve som normalt, sa statsminister Erna Solberg da hun annonserte nyheten mange har ventet på i månedsvis:

Norge skal tilbake til livet som det var før corona.

Fredag kveld er den populære Fargegaten i Stavanger rolig. Det sitter noen folk spredt på uteserveringene, men det er få folk ute. En følelse av stillhet før stormen.

I kulissene jobbes det på spreng. Om få timer skal gaten gjøres om til et stort dansegulv - og en gatefest oljebyen ikke har sett maken til siden før pandemiens start.

– Vi har ikke turt å håpe, heller ikke turt å planlegge, så nå hiver vi oss rundt, sier daglig leder på utestedet Hanekam, Alexander Skorpen, som nesten ikke trodde sine egne ører da han hørte om gjenåpningen fredag.

FESTKLAR: Daglig leder på Hanekam, Alexander Skorpen, trodde nesten ikke sine egne ører da han hørte om gjenåpningen fredag.

Børster støv av anlegget

Utelivet har vært under sterkt press under coronapandemien, og flere av de ansatte har aldri jobbet under normale forhold. Bartendere som har blitt ansatt under pandemien, har knapt aldri opplevd gjester som sitter på krakker ved baren.

– Jeg tror det er mange nervøse bartendere der ute, som nesten ikke har snakket med folk på halvannet år, humrer bartender André Sanchez til VG.

Han sammenligner det med å lære å sykle på ny, og at han gruer seg litt, men på en god måte.

– Nå er det tilbake til smalltalk og kontakt med gjestene igjen, det blir spesielt. Jeg håper jeg fortsatt har det i meg, sier han.

fullskjerm neste GJENÅPNER: Bartender André Sanchez på Hanekam håper han ikke har glemt gamle bartenderkunster. 1 av 3 Foto: Marie von Krogh

VG blir med lys- og lydtekniker Egil Bjørnsen hos Lyd og Lysthuset utenfor Stavanger sentrum for å teste anlegget han skal bruke under lørdagens gatefest. Han har børstet støv av anlegget, som ikke har vært i bruk på mange, lange måneder.

– Endelig! Det har vært en vanskelig tid for bransjen, sier han.

Daglig leder på Bøker og Børst, Tom Brekke, måtte opp på kryploftet for å telle bord- og barstoler som har støvet ned under pandemien.

– Vi åpner tidlig i morgen, så må vi må rigge om midt på dagen, hente fram gamle barkrakker og ta ned bord. Vi har ansatte her som aldri har jobbet under normale forhold, og de skal forberedes på en ny jobbhverdag, sier han til VG.

TELLER STOLER OG BORD: Daglig leder på skjenkestedet Bøker og Børst, Tom Brekke, måtte opp på kryploftet og telle bord og barstoler som har støvet ned siden i fjor.

– Kribler i kroppen hos mange

I Stavanger har ordfører Kari Nessa Nordtun gitt marsjordre til kommunedirektøren: Nå skal det arrangeres folkefest!

– Jeg unner alle å få klemme og være nære igjen. Ikke minst unner jeg de ansatte innenfor kultur, uteliv og idrett å få være «tebage igjen», som vi sier det i Stavanger, forteller hun til VG.

Hvor og når den formelle folkefesten skal avholdes, er foreløpig ikke klart. Men ordføreren roser utelivsaktørene for lørdagens gatefest.

– Knallbra! Jeg har enorm beundring for hvordan de ansatte har stått i dette. Samtidig håper jeg folk feirer med måte og respekt for andre rundt seg. Jeg tror og håper det går bra, selv om jeg forstår at det kribler i kroppen hos mange nå, fortsetter hun.

STILLE FØR STORMEN: Fredag kveld var det rolig i sentrumsgatene og på uteserveringene i Stavanger.

Ordføreren tyvstartet selv feiringen allerede fredag kveld med show og restaurantbesøk.

– Selv om «meteren» fortsatt gjelder til i morgen, kan jeg ikke utelukke at det blir en klem allerede i kveld om noen inviterer.

Festfeber flere steder

Det er ikke bare Stavanger som forbereder seg på folkefest.

– Nå er byen for Oslofolks føtter. Det er bare å gripe den og nyte det. Det er mye å feire nå, slår byrådsleder Raymond Johansen i Oslo fast.

I hovedstaden har det allerede blitt varslet at det vil bli arrangert festival, som har fått navnet «360° Festivalen». Flere restauranter og utesteder går sammen om arrangementet, som har slagordet «full fart i alle retninger». Det blir feiring med DJer i kvartalet hele helgen, det blir musikk, drikke, kunst og marked.

– I dag er virkelig en dag å smile for. Alle er glad for nyheten om åpning, sier daglig leder for Melahuset i Oslo sentrum, Khalid Salimi, da VG møter ham fredag kveld.

– Trenger gjestene å holde «meteren»?

– Ha, ha, nei, det har vi gjort nok av disse månedene! sier han.

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Gabriel Skalevik

Hotellkonge Petter Stordalen sier at han planlegger tidenes gruppeklem på The Hub i hovedstaden i morgen på slaget for gjenåpningen.

– I morgen åpner Norge, og jeg lover full bonanza!

Også i Tromsø rigges det opp til full fest. Flere aktører er allerede parate med ekstra dørvakter for å håndtere den forventede folkefesten, skriver Nordlys.

– Vi har hatt noen helt enorme omsetningstap, men er her enda. Nå som nyheten om gjenåpning kom, føler jeg at ting mye lysere. Jeg har et håp om at vi kan berge mange arbeidsplasser, sier daglig leder for Verdensteateret Bar, Frank Reithe.

Til Nordlys har Reithe uttalt at «nå blir det dansing og puling igjen». Han innrømmer at han i gjenåpnings-euforien lot seg rive litt med.

– På sett og vis følger jeg bare opp det Bent Høie sa om one night stands for noen uker siden. Jeg bare tok en litt mer nordnorsk vri på det, sier han lattermildt.

Tre ukers fest for trønderne

I Trondheim blir feiringen langvarig, men den formelle festen starter ikke før 8. oktober. Den varer til gjengjeld ut måneden.

Festen får en pangstart med Åge Aleksandersen og sambandet som spiller opp til gratiskonsert på Torvet søndag.

– Den gjenåpningsfesten her kommer til å bli stor. Det kommer til å være masse arrangementer, sa kommunedirektør Morten Wolden under en pressekonferanse fredag.

I Drammen har enkelte allerede tyvstartet feiringen, men den begynne likevel ikke for alvor på Haandbryggeriet i Drammen før lørdag. Da blir det Oktoberfest.

Daglig leder og eier, Egil Hilde, forteller at de planlegger en formidabel nedtelling frem til da.

– Da slår vi på stortromma.

– Tror du det blir mange klemmer i lokalet kl 16?

– Jeg tror nok det blir mange klemmer i hele Norge, jeg.