PÅKJØRT: En mann i 70-årene kjørte ned en barnehageport mandag, og traff tre barn som lekte.

Tre barn til sykehus etter at bil kjørte ned barnehageport

Tre barnehagebarn ble kjørt til akuttmottaket ved Haugesund sykehus etter en påkjørsel mandag ettermiddag. Ifølge politiet er de trolig ikke livstruende skadd.

Av Selma Heiberg Hellstrand og NTB

Publisert: Nå nettopp

De tre barna satt og lekte da en bil kjørte ned porten til barnehagen og kjørte på dem, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter mandag.

– Vi har ikke fått opplysninger om at det er fare for liv, men situasjonen er uavklar. Vi har fått beskjed om at det er noen bruddskader, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til VG ved 15-tiden.

Eldre mann til legevakt

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.14. Tolv minutter senere ble det loggført at barna var fraktet til sykehus.

– Vi har fått forklart at en bil var i ferd med å snu utenfor en barnehage. Han hadde rygget inn i en trestubbe og så kjørt ned porten til barnehagen, sa operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB tidligere mandag ettermiddag.

Føreren var en mann i 70-årene. Han er kjørt til legevakten for sjekk.

Politiet var på stedet til 15.35 og innhenter informasjon fra vitner og gjorde åstedsarbeid. Det skal gjøres tekniske undersøkelser av bilen. Det er fremdeles noe uklart nøyaktig hva som har hendt.

Bilen skal ikke ha vært i høy fart.

Operasjonsleder Løklingholm sier at barnas alder er ukjent.

Klokken 14.11 melder politiet at foreldrene til barna er varslet.

Kommunalt kriseteam

Ellers er barnehagen og de øvrige ivaretatt av kommunalt kriseteam, dersom noen trenger hjelp eller oppfølging

Ved 15.30-tiden hadde politiet reist fra barnehagen. Det blir opplyst at tekniske undersøkelser er foretatt og at saken vil bli etterforsket.