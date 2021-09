KAMPKLAR: Partileder Sylvi Listhaug (Frp) ble tatt imot med applaus fra sine partifeller på Hotel Bristol i Oslo.

Listhaug om tilbakegangen: − Håper at Høyre har lært

HOTEL BRISTOL (VG) Nå starter arbeidet med å bli det ledende opposisjonspartiet, lover Frp-lederen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi skal bygge opp dette partiet igjen. Jeg skal love at i 2025, så kommer Fremskrittspartiet knallsterkt tilbake, sier Sylvi Listhaug til VG.

Da hun ankom Hotel Bristol tydet tallene på at Frp ville lande på 11,4 prosent – en nedgang på 3,8 sammenlignet med valget i 2017.

Etter at 80 prosent av stemmene er talt opp, har partiet krøpet opp til 11,9. Det innebærer at Listhaugs parti kan miste syv mandater på Stortinget.

– Fremskrittspartiet startet denne valgkampen med målinger nede på 7-8-tallet. Vi går tilbake, men gjør det betydelig bedre enn vi lå an til å gjøre det, sier partilederen, til stor applaus fra salen.

Hun erkjenner at partiet ikke får oppfylt sitt ønske om et ikke-sosialistisk flertall.

– Det skjer ikke nå. Da lover jeg en ting, og det er at Frp blir det ledende opposisjonspartiet.

– Nå håper jeg Høyre har lært, at det beste sammen er Høyre og Fremskrittspartiet, og det er det vi bør satse på fremover.

Søviknes om Venstre og KrF: – Stygg smell

Da prognosen for valget kom og tydet en klar rødgrønn seier, hastet partiets 2. nestleder Terje Søviknes rett inn på bakrommet, fulgt av fire presserådgivere med morske blikk.

Men da Søviknes kom ut knappe fem minutter senere, og ga VG sin første kommentar på prognosen, var tonen forsøksvis positiv.

– Vi startet valgkampen på syv-tallet, og ligger nå på rundt elleve. Vi har hatt en formidabel valgkamp med vind i seilene helt inn i sluttspurten. Vi får bruke dette valgresultatet til å styrke oss som det tydeligste opposisjonspartiet frem mot 2025.

– Vi har sagt hele veien at det samarbeidet vi hadde med Høyre i 2013–2017 var en populær regjering.

– Kan dere ha et nytt bindende samarbeid med Venstre og Krf?

– Vårt foretrukne samarbeid har vært, og vil være Høyre og Frp sammen i regjering. Lærdommen for Høyre må være at da de samarbeidet med oss gikk det betydelig bedre for dem. Nå, når de har samarbeidet med Venstre og KrF, går de på en stygg smell. Det gjorde de også i 2005, da de hadde en lignende konstellasjon, sier Søviknes.

– Et sterkt Frp til høyre for Høyre er bra for både Høyre og Frp, legger han til.