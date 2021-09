IKKE BRØDRENE: DNA-funnet i Tengs-saken peker mot farsslekten til den siktede mannen i 50-årene. Politiet mener å ha utelukket mannens to brødre.

Tengs-saken: Undersøker sjøbod

Politiet gjør undersøkelser både i siktedes bobil og en sjøbod han hadde tilgang til da Birgitte Tengs ble drept.

I en avgjørelse fra Sør-Rogaland tingrett kommer det frem at politiet foretar kriminaltekniske undersøkelser av den siktedes bobil, som han ble pågrepet i, samt en sjøbod.

Denne sjøboden hadde han tilgang til på tidspunktet for drapshandlingen, mener politiet.

Det er ikke kjent for VG hva som har kommet ut av disse kriminaltekniske undersøkelsene.

Tingretten skriver videre at det fortsatt er mulig å avdekke bevis i saken, selv om drapet skjedde for svært mange år siden.

Mannen har vært i to avhør med politiet etter pågripelsen, og et nytt avhør er planlagt i neste uke. Mannen nekter straffskyld, og sier at politiet har tatt feil mann.

Nye opplysninger

Da mannen i 50-årene ble varetektsfengslet, gikk rettsmøtet for lukkede dører fordi domstolen mente det var grunn til å frykte at offentlighet kunne skade etterforskningen av den 26 år gamle drapssaken.

Også tingrettens avgjørelse om å varetektsfengsle mannen ble unntatt offentlig gjengivelse av den grunn.

Etter at pressen klagde på den manglende offentligheten, og anket spørsmålet til lagmannsretten, som ga pressen medhold, har tingretten nå offentliggjort flere nye opplysninger om DNA-funnet som politiet mener at knytter mannen i 50-årene til drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995.

Brødre utelukket

DNA-funnet stammer fra nye analyser gjort av en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse, får VG opplyst.

Beviset «er en sterk indikasjon på farslinjen» til den siktede mannen, mener politiet. Etterforskerne har undersøkt mannens slekt, og mener at den mannlige slektslinjen til den siktede på Karmøy på drapstidspunktet var svært avgrenset.

Tingretten skriver at når DNA-analysene sammenholdes med opplysningene om siktedes bevegelser på gjerningsdagen, og disse ses i sammenheng med opplysningene om hvor hans to brødre befant seg, er det sannsynlighetsovervekt for at DNA-treffet gjelder siktede.

Tingretten mener også at siktedes straffehistorikk, med alvorlige sedelighetssaker, er forhold som peker på siktede som gjerningsperson.

«Nå er etterforskningen rettet inn mot siktede og han er kjent med dette. Han er også kjent med at mistankegrunnlaget knytter seg til DNA-funn.» skriver tingrettsdommer Gunn Elin Lode.