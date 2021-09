PÅ HOTELL: Jonas Gahr Støre har invitert med seg Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum på hotell for å finne ut om de skal sitte i regjering.

Fikk bryllupet avlyst av Støre: − Et vondt døgn

HURDAL (VG) Brudeparet skulle love hverandre troskap om én uke. Men så ble de stående uten bryllupslokale etter at Støre, Vedum og Lysbakken inntok Hurdalsjøen hotell – for å undersøke om de kan forplikte seg til hverandre.

– Det har vært et vondt døgn med usikkerhet om hva som skjer, sier Ellen Katrin Enge til VG.

Enge, hennes forlovede og gjestene hadde gledet seg til bryllupet ved den vakre Hurdalsjøen i Viken lørdag 2. oktober.

Men torsdag ettermiddag fikk de en overraskende beskjed: Hotellet kansellerte bestillingen på grunn av regjeringssonderingene mellom Ap, Sp og SV.

For samme sted som Enge og forloveden skulle smis i hymens lenker, jobber Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken med sondere mulighetene for at de kan gi hverandre sitt troskapsløfte – og danne en ny rødgrønn regjering.

VED SJØEN: Hurdalsjøen hotell ligger rett ved vannet og har et stort grøntområde utenfor. Her arrangeres det alt fra regjeringssonderinger og budsjettforhandlinger til bryllup.

Sonderingene på Hurdalsjøen hotell er steget før eventuelle forhandlinger om konkret politikk. De tre partilederne har med seg Ap-nestleder Hadia Tajik, Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, SV-nestleder Kirsti Bergstø og en rekke bakspillere som jobber i kulissene.

– Vi skal være 14 personer til middag og overnatting. Så fikk vi beskjed klokken 16.30 torsdag at det ikke gikk og at de jobbet med alternativer til oss, sier Enge til VG.

Dermed startet jakten på nye bryllupslokaler på svært kort varsel.

Håpet på et mirakel

En venninne av den kommende bruden la ut et innlegg i Facebook-gruppen «Bryllupsgruppa», fredag morgen der hun ba om hjelp til å finne et nytt lokale til vielse og middag lørdag 2. oktober.

«KRISE! Venninnen min skulle gifte seg neste lørdag på Hurdalsjøen hotell, men pga. sonderingen så ringte hotellet i går og avlyste», skrev hun.

«Vi håper inderlig på et lite mirakel, sånn at de kan gjennomføre bryllupet likevel!», fortsatte venninnen.

Går mot en lykkelig slutt

Hotellet tilbød brudeparet først en alternativ løsning. Men denne løsningen var ifølge Enge til en annen standard enn den de var forespeilet på Hurdalsjøen hotell.

Mens VG var på telefon med den vordende bruden fredag formiddag, fikk hun en oppringing fra hotelldirektøren.

Da kom hotellet med et tilbud til en ny løsning, som det kommende brudeparet er langt mer fornøyd med.

– De har nå gjort en betydelig større jobb, og jeg tror vi skal komme frem til noe vi kan leve med. Vi skjønner at dette er en spesiell situasjon for hotellet, og at de er under stort press fra våre folkevalgte, sier Enge etter samtalen med direktøren.

– Så nå kan det likevel bli en lykkelig slutt?

– Vi satser på at det blir en lykkelig slutt og at vi blir godt gift, sier Enge.

MIDDAG: Støre, Vedum og Lysbakken koste seg med middag og vin etter en lang dag med samtaler torsdag. Dette kan bli Norges neste regjering hvis de blir enige om å gå i forhandlinger.

Ap: Ønsker lykke til med kjærligheten

Også «Farmen»-produksjonen måtte gi fra seg sine hotellrom på grunn av sonderingene denne uken.

Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen sier til VG at partiet er lei seg for situasjonen:

– Vi beklager til alle som er rammet av denne situasjonen. Vi var nødt til å følge det klare rådet fra politiet, som anbefalte å holde hotellet nedstengt av sikkerhetsmessige grunner, sier han til VG.

– Særlig trist er det for familier og kanskje spesielt bryllup som blir berørt.

Håkonsen opplyser at han har vært i direkte kontakt med brudeparet.

– Vi ønsker dem all mulig lykke til med å finne et alternativ. Vi ønsker dem lykke til med bryllupet og kjærligheten, sier han.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Jarle Roheim Håkonsen, her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik på Hurdalsjøen.

– Hos oss er dere i trygge hender

Hotelldirektør Pål Gjerstad har ikke besvart VGs henvendelser.

«Gjør deres drømmebryllup til virkelighet – hos oss», skriver hotellet på sine nettsider.

«Hos oss er dere i trygge hender. Vår erfaring gir oss muligheten til å både skreddersy bryllupet etter deres ønsker, i tillegg til at vi kan veilede dere trygt der det er behov. Vi setter vår ære i å legge til rette for at deres bryllup blir en dag som vil bli husket», står det videre.

