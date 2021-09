Telledrama i Nordland kan gi nasjonal stollek

Kontrolltellingen av stemmer i Nordland valgdistrikt har skapt et drama som kan få store konsekvenser for mandatfordelingen over hele Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da 96,7 prosent av stemmene er fintalt, har Høyre mistet en plass på Stortinget til SV - med kun 70 stemmer som skiller dem.

Dersom to partier bytter plass i et valgdistrikt, må alle utjevningsmandatene beregnes på nytt. Det kan potensielt utløse en stollek i hele landet.

Det er SVs Mona Lill Fagerås (49) som i siste liten ligger an til å kapre mandatet til Høyres Marianne Dobak Kvensjø (41).

Høyre har allerede oppdatert sistnevntes CV på sine nettsider, der hun beskrives som stortingsrepresentant.

I går jublet Nordland Høyre for to mandater, og Kvensjø skrev da på sin offentlige Facebook-profil:

«Tusen takk for tilliten Nordland Vi nådde målet med 2 mandater fra Høyre i Nordland. Nå venter fire spennende år på Stortinget sammen med Bård Ludvig. Jeg gleder meg !»

Kvensjø er for øyeblikket ute av Stortinget, når de har talt 96,7 prosent av stemmene.

Oppdateres.