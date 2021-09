KrF-topp om Ropstad-avsløringer: − En heksejakt

Lederen av Møre og Romsdal KrF mener Kjell Ingolf Ropstad ikke har gjort noe galt. Hun langer ut mot Aftenposten – og kaller det hele «en heksejakt».

Publisert: Nå nettopp

Fredag morgen avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad unngikk å betale skatt på statsrådsboligen ved å oppgi at han hadde boutgifter til foreldrenes hus.

– Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering, sier Ropstad til avisen.

Tidligere har avisen avslørt at Ropstad var folkeregistrert på gutterommet til foreldrene, og på den måten fikk gratis pendlerbolig fra Stortinget.

Nå rykker sentralstyremedlem og fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll ut med et varmt forsvar for KrF-lederen, som hun mener ikke har gjort noe galt. Samtidig langer hun ut mot Aftenposten.

LANGER UT: Sentralstyremedlem og fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll (KrF).

– Har ikke gjort noe galt

– Han var i en gråsonesituasjon. Han var hele tiden i kontakt med Statsministerens kontor og fulgte de rådene han fikk der. Det er en veldig lei situasjon, men slik jeg ser det har han fulgt de rådene han har fått, sier Frisvoll om fredagens Aftenposten-avsløring.

– Så han har ikke gjort noe galt, slik du ser det?

– Nei.

– Noen ville ha kalt dette aktiv skatteunndragelse. Hva kaller du det?

– Sånn som jeg leser saken, har han hatt dialog med SMK hele veien og fulgt de rådene han har fått. Så ble de rådene litt forskjellig, slik at SMK tok kontakt med Skatteetaten og fikk kontrabeskjed når det gjaldt utgifter han hadde tenkt til å betale. Jeg synes det er en vanskelig sak. Det er et uklart regelverk, sier Frisvoll.

I HARDT VÆR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– En heksejakt

– Hva tenker du om at dere får denne saken nå, rett etter valgnederlaget hvor KrF havnet under sperregrensen?

– Jeg føler at dette er en heksejakt. Han meldte flytting i fjor. Hvorfor kom ikke den saken i fjor? Det virker som det er nøye planlagt å legge frem denne saken før valget for å ødelegge for KrF.

– Har du noe grunnlag for å si at det er en heksejakt?

– Han meldte flytting i fjor. Hvorfor ventet Aftenposten med å ta saken siste uken før valget? Jeg regner med at dette er noe både Aftenposten og andre visste om lenge. Det er merkelig, sier Frisvoll.

– Tror du denne saken var medvirkende til at KrF havnet under sperregrensen?

– Det kan ha vært det. Media har en viktig rolle som den fjerde statsmakt, og har et ansvar for å avdekke sannheter og unndragelse av skatt. Men det er søkt at dette kom en uke før valget. Det synes jeg var veldig merkelig.

Aftenposten: – Ordinære metoder

I Dagsnytt Atten 6. september, svarte Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm på spørsmål om hvorfor avisen valgte å publisere avsløringen om Ropstads gutterom en uke før valget.

Da sa Slettholm at det var en sak Aftenposten hadde jobbet med saken «i noen uker», at saken kom frem gjennom «ordinære journalistiske metoder», og at avisen også var opptatt av å sjekke andre statsråder og partiledere før publisering.

Slettholm uttalte at det ville være like galt å vente med å publiser til etter valget for at dette ikke ville påvirke velgerne i innspurten.

– Full tillit

Frisvoll understreker at hun har full tillit til egen partileder, til tross for avsløringene.

– Han sier selv at han vil betale tilbake det han rettmessig skulle ha betalt i skatt. Slik jeg oppfatter det, baserer det seg på misforståelse og feilinformasjon. Jeg har full tillit til Kjell Ingolf Ropstad, sier Frisvoll.

Pastor: – Trist

Pastor Sten Sørensen i Misjonskirken sier til VG at han synes utviklingen i Ropstad-saken bare er trist.

– Det er bare trist, men mest for ham selv. Hvis han har mottatt penger som han ikke har hatt rett på, så har han sagt han skal gjøre opp for seg. Uansett er dette en trist sak, sier Sørensen.

Han er tidligere lokalpolitiker for KrF og kjenner Ropstad.

– Det er en påminnelse om at det gjelder å holde sin sti ren. Jeg har stort medynk med ham, men vil ikke legge noen stein til byrden, sier pastoren som i mange år var tilknyttet Misjonskirken i Lyngdal i Agder.